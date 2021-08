SJOKKERT: Ali Alasadi (18) opplevde det som svært problematisk å skaffe seg en leiebolig da han skulle flytte til ny by. Foto: Privat

Ali (18) lette etter hybel: − Spurte om jeg var norsk og kristen

Ali Alasadi fikk et overraskende møte med utleiemarkedet. 18-åringen forteller at han ble spurt om han var norsk og om han var kristen.

Av Morten Knudsen

Ali Alasadi (18) fra Kristiansand har kommet inn på studiet IT og digitalisering på Høgskolen i Molde. Men jakten etter nytt bosted i ny by har ikke gått knirkefritt.

Alasadi forteller til VG at han opplevde det som mye vanskeligere å skaffe seg en leiebolig enn han på forhånd hadde tenkt. Flere av utleierne han har tatt kontakt med har heller ikke svart.

Den kommende studenten sier at en av utleierne spurte om han var norsk og kristen.

– Personen stilte meg spørsmål om tidligere leieforhold, hvilke hobbyer jeg hadde. Til slutt ble jeg spurt om jeg var norsk og kristen, sier Alasadi til VG.

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg ble sjokket og så jeg begynte nesten å le. Jeg svarte at jeg er født og oppvokst i Norge, men at jeg ikke er etnisk norsk. Jeg sa også at jeg ikke var kristen, men at jeg er religiøs, sier Alasadi.

– Jeg ønsket ikke å si at jeg var muslim, for da hadde jeg i hvert fall aldri fått leiligheten, legger han til.

Har fått bolig

Ifølge Alasadi skal utleieren også ha sagt at personen ikke ønsket «slike innvandrere som går rundt i gatene». Samtalen foregikk på telefon.

VG har vært i kontakt med utleieren, men personen ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg trodde faktisk ikke at slike ting skjedde, men jeg skjønner jo nå at det faktisk gjør det, forteller Alasadi.

Etter samtalen med utleieren, ventet Alasadi på svar. Han hørte ingenting, før han plutselig fikk en melding om at boligen var leid ut til noen andre.

18-åringen har nå omsider fått seg et sted å bo og han gleder seg til å gyve løs på studenttilværelsen i Molde.

– Ikke akseptabelt

Antirasistisk Senter forteller at de har fått flere henvendelser fra folk som har hatt ugreie møter i utleiemarkedet.

Linn Herland Landro, som er leder for JobbX karrieresenter for unge, forteller at hun synes at saken med Alasadi er rystende.

– Det er ikke akseptabelt og det er en veldig vond opplevelse for denne unge mannen som opplever en slik avvisning basert på etnisitet og religion, sier Herland Landro.

Linn Herland Landro i JobbX Foto: Privat

Hun mener det er viktig å presisere at det ikke er lov for utleier å diskriminere. Husleieloven sier at ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

– Det er veldig viktig at personer som mistenker diskriminering eller direkte rasisme når de skal leie bolig oppsøker noen som kan hjelpe med saken deres, sier Herland Landro.

Hun forteller også at man kan melde fra om saken sin på Antirasistisk.no under «meld fra om rasisme» og få veiledning. Man kan også kontakte DiMe (Diskrimineringshjelpen og meglingsbenken) som tilbyr gratis juridisk rådgivning og bistand i rasisme- og diskrimineringssaker.

Eventuelt kan man henvende deg til LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet), og få gratis veiledning der.

Tidligere denne uken skrev NRK Møre og Romsdal om Mohamad Nour Almaaz (25) som tror navnet hans er grunnen til at utleiere ikke tar kontakt, eller svarer på hans henvendelser.