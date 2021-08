FÅR INNMELDINGSSKJEMA: Ketil Solvik-Olsen inviterer Ola Borten Moe til å bytte parti personlig og regjeringspartnere for Senterpartiet. Foto: Rodrigo Freitas

Solvik-Olsen: Vil melde Borten Moe inn i Frp

Frps Ketil Solvik-Olsen hyller Sps Ola Borten Moe og håper at han melder seg inn i Frp, mens Venstre-leder Guri Melby advarer mot rødgrønt kaos og tidenes mest «klimafiendltlige regjering».

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

Sp-nestleder Ola Borten Moe varslet torsdag at Senterpartiet ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av.

Han sier også tvert nei til en dato for oljeslutt og vil stramme inn pengebruken i byvekstavtalene.

– Ola Borten Moe snakker som en Frp-er. Likevel vil han gi makt til sosialistene. Der brister det, sier Solvik-Olsen til VG.

– Hvis han vil ha lavere skatter og avgifter, mindre stat og sunt bondevett burde han funnet andre venner. Sp burde støttet eller blitt med i en ny Høyre-Frp-regjering. Isteden skal han gi makt til Ap og SV, med MDG og Rødt som haleheng, sier en engasjert Frp-nestleder.

HÅPER PÅ NYTT PARTIMEDLEM: Ketil Solvik-Olsen er på frierferd til Ola Borten Moe. Foto: Fredrik Solstad

Fyller ut innmeldingsskjema

Han har tatt seg friheten til å starte på et innmeldingsskjema og mener at Borten Moe like gjerne kan melde seg inn i Frp.

– Ja, jeg setter meg gjerne en god topp te og se hva vi kan få realisert visjonene han har. Ola Borten Moe er gjenkjennelig. Jeg snakket og med han da han var energiminister. Vi deler veldig mye syn på ting. Men han velger helt feil vennegjeng, sier Solvik-Olsen.

– Vi er litt uenige i landbrukssubsidene, men enig i mye annet. Jeg tror ikke han ville trives så godt med Lysbakken politisk, sier han og inviterer Borten Moe til nytt partimedlemskap hos ham og Sylvi Listhaug.

TYVSTART: Ketil Solvik-Olsen har allerede startet på innmeldingsskjemaet for Ola Borten Moe. Først må Borten Moe eventuelt takke ja. Foto: Skjermbilde/Ketil Solvik-Olsen

Melby: Stadig større kaos

Venstre-leder Guri Melby er ikke nådig med Sp-nestlederen.

– Jeg opplever at det dukker opp nye regjeringsalternativer på venstresiden nesten hver dag. Det bidrar til å gjøre kaoset stadig større. Det var en ny vri i dag når Ola Borten Moe sier at Sp ikke vil støtte en regjering de ikke er en del av, sier Venstre-leder Guri Melby til VG.

– Frem til nå tror jeg vi har fått følgende alternativer: ren Ap-regjering, en regjering med Ap, SV og Sp, en regjering med alle partiene på venstresiden, en regjering uten Sp og Rødt og nå dette utspillet fra Borten Moe.

Hun sier at det ikke er rettferdig overfor velgerne å ikke vite hva slags regjering de får om de stemmer på venstresiden.

SP-DUELL: Trygve Slagsvold Vedum og Guri Melby møttes til by mot land-duell i Trondheim i helgen. Foto: Rodrigo Freitas

– Klimafiendtlig

Ola Borten Moe sa torsdag til VG at miljøpartienes ønske om datoer for slutt på oljealderen er «meningsløs symbolpolitikk».

– Jeg skjønner at en oljeplattformsjef er kritisk til å stoppe oljeleting, men sier han da at IEA (det internasjonale energibyrået) heller ikke forholder seg til virkeligheten? Vi kan ikke vente til at Ola Borten Moe realiserer alle sine oljeprosjekter før vi stopper med oljeleting, sier Melby og legger til:

– Jeg har allerede kalt en Ap/Sp-regjering den mest byfiendtlige regjering vi kan få. Med dette utspillet viser Borten Moe at en Ap/Sp-regjering kan bli den mest klimafiendtlige regjeringen vi kan få, sier hun.

SIER NEI: Ingen kaosråd fra Venstre-leder Guri Melby. Foto: Rodrigo Freitas

Gir ikke kaosråd

– Dere har jo styrt i åtte år med fire ulike regjeringer. Fra en kaosekspert til den neste: hva er ditt råd til de rødgrønne kaoskameratene?

– Det er de samme fire partiene som har dannet flertall i åtte år. Det er de samme fire partiene som har hatt forpliktende samarbeid, laget budsjett og styrt Norge gjennom den største krisen i etterkrigstiden som få andre har greid. Jeg vil ikke kalle det kaos, sier Melby.

– Men heller ikke i 2013 visste velgerne akkurat hvilken regjering de ville få?

– I 2013 gikk vi til valg på at et borgerlig flertall ville gi en borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister. Det samme sa vi i 2017. Det var det de fikk, sier hun.

TANKS: Ola Borten Moe fikk denne uken sitte på tanks på Setermoen leir med VG på slep på valgkampturné. Foto: Rodrigo Freitas

Borten Moe: – Flåsete

Ola Borten Moe ønsker ikke å svare på kritikken fra Melby.

Han skriver i en tekstmelding at Ketil Solvik-Olsen er flåsete og tar ikke innmeldingsforsøket på alvor.

– Dette er et flåsete forsøk på å komme seg unna det faktum at med Frp i regjering har avgiftene økt, byråkratiet est ut og tjenester og arbeidsplasser er sentralisert, skriver Borten Moe i en sms.

– Det er også noe lett sjarmerende med Frps forsøk på å analysere sentrum-venstre i løpet av de fire siste årene, og Frp har deltatt i tre av dem, sier han.