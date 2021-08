ENGLEVAKT: Døren ble hengende i en vaier, mens glasset skled ut og knuste på asfalten foran Wenche Weyer og venninnen Eli Kirkhus. Foto: Privat

Flygende dør traff nesten Wenche og Eli: − Glasset eksploderte foran oss

Wenche Weyer (68) og Eli Kirkhus (65) hadde englevakt da en dør falt over en balkong i Haugesund mandag ettermiddag.

Av Oda Ording

Venninnene var på vei tilbake fra en dagstur på øya Røvær utenfor Haugesund, da det utrolige skjedde.

– Vi gikk på fortauet og pratet om alt og ingenting. Da sier Eli: «oi, kan vi stoppe litt opp, jeg har så vondt i ryggen», forteller Wenche Weyer.

Så sa det bang.

– Glasset eksploderte foran oss, sier venninnen Eli Kirkus.

Noen meter over dem balanserte rammen på en glassdør i en vaier. Asfalten foran dem var dekket av glasskår.

– Det var ganske sjokkerende. Det var en stille og rolig ettermiddag, så man forventer ikke akkurat at noe sånt skal skje. Hvordan den har klart å komme over verandaen, aner jeg ikke, sier Weyer.

– Takk gud for at jeg fikk vondt i ryggen

Weyer og Kirkhus er enige i at de har hatt englevakt.

– Takk gud for at jeg fikk vondt i ryggen, sier Kirkhus.

– Det var akkurat den tiden vi trengte, sier venninnen.

Skjelvne over det som hadde skjedd, reiste de to kvinnene hjem før politiet ankom stedet.

– Det går helt fint med meg nå. Alt man skal oppleve, ler Kirkhus.

Politiet: – Kunne fort ha blitt veldig alvorlig

Politiet meldte om hendelsen på Twitter etter at de klokken 16.45 fikk en telefon fra Weyer.

– Det var en spesiell hendelse, sier operasjonsleder Brit Randulf.

Døren falt fra en loftsleilighet, og havnet over taket på nabobygningen før den skled ned og hektet seg fast i vaieren.

Politiet har snakket med beboeren i leiligheten.

– Vedkommende forklarte at en person jobbet med å utbedre døren, og at vinden i den forbindelse tok tak i den, sier operasjonsleder Brit Randulf i Sør-Vest politidistrikt.

– Det her kunne fort ha blitt veldig alvorlig, så vi er veldig glade for at det gikk som det gjorde.

Politiet har ikke opprettet sak på hendelsen.