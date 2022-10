SKIEN: Politiet var tirsdag ettermiddag på en adresse i Skien i forbindelse med dødsfallet.

Kvinne funnet død i Skien – starter drapsetterforskning

Politiet har startet drapsetterforskning etter at en kvinne ble funnet død i Skien tirsdag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag formiddag.

Kvinnen i slutten av 50-årene ble funnet død i sitt eget hjem i Skien ved 16-tiden tirsdag ettermiddag.







Det var en bekjent av den avdøde som fant kvinnen inne i boligen og varslet AMK, som igjen varslet politiet.

– Politiet har foretatt tekniske undersøkelser i løpet av kvelden og natt til onsdag. Ut fra funn på åstedet og vitneforklaringer mener politiet at den avdøde kvinnen er utsatt for en kriminell handling og etterforsker nå hendelsen som et drap, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit i Sør-Øst politidistrikt.

KRIPOS er bedt om å bistå i etterforskningen, opplyser Kostveit.

Den avdøde kvinnen er sendt til obduksjon og den foreløpige obduksjonsrapporten ventes i løpet av onsdag.