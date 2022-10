PUTIN MOBILISERER: Vernepliktige menn går torsdag om bord i en buss ved et rekrutteringskontor i Moskva.

Norsk-russere kan bli innkalt til krigen: − Bedre å bli fengslet

Norsk-russere kan bli innkalt for å kjempe for Putin i Ukraina. En norsk-russer VG har snakket med sier han er forberedt på å lyve dersom det skjer.

– Jeg er her i Norge, men om jeg hadde vært i Russland hadde jeg absolutt vært nervøs.

Det sier en norsk-russisk mann på 39 år som VG har snakket med.

Han flyttet fra Russland til Norge da han var 13 år og har dobbelt statsborgerskap. På grunn av sin egen sikkerhet ønsker han ikke å stå frem med navn, men VG kjenner hans fulle navn.

Blir han innkalt, er han forberedt på å lyve:

– De vil ikke ha folk som har tjenestegjort i Nato og de kan ikke sjekke om jeg har gjort det, så hvis jeg og andre russere med dobbelt statsborgerskap blir innkalt, er det beste å lyve og si at man har tjenestegjort i Nato, mener mannen og legger til:

– Ingen kan få meg til å reise dit. Det er bedre å bli fengslet enn å gå i en krig man ikke støtter.

REKRUTTERING: «Å tjene Russland er en ekte jobb» står det på en reklameplakat i den russiske byen St. Petersburg torsdag denne uken.

På grunn av sykdom i familien kan han bli nødt til å reise til Russland for å ordne med familiens leilighet.

– Men fortsetter det som det gjør nå med mobiliseringen, kommer jeg ikke til å tørre å reise, sier norsk-russeren.

UD: Kan bli ansett som russisk

Nordmenn med dobbelt statsborgerskap kan bli innkalt til militærtjeneste i Russland, advarte Utenriksdepartementet torsdag kveld.

– Dobbelt statsborgerskap (norsk/russisk) kan medføre at russiske myndigheter anser deg som russisk. Dette kan få konsekvenser i forhold til dine plikter og rettigheter i Russland, inkludert rekruttering til militærtjeneste, skrev de i en e-post til VG.

Det ble ikke spesifisert om dette kun gjelder norsk-russere som befinner seg i Russland, eller også dem med dobbelt statsborgerskap i Norge.

– Opplegget setter meg ut

– Hele situasjonen skaper sterke følelser inni meg. Jeg forstår ikke hvordan Kreml tenker, eller om de tenker i det hele tatt, sier norsk-russeren til VG og legger til:

– Hele opplegget setter meg ut. De mangler mannskap og trenger kanonføde. Det er uskyldige liv, både de ukrainske og russiske.

RUSTER OPP: Putin har varslet at 300.000 nye soldater skal rekrutteres til krigen i Ukraina.

Han har flere familiemedlemmer som befinner seg i Russland, men ingen av dem har dobbelt statsborgerskap.

– Når jeg snakker med mine russiske venner i Russland har det blitt stor forskjell på hvordan jeg og de tenker. Noen er for krigen, andre er imot. Vi unngår bare å snakke om politiske spørsmål, sier han.

Han opplever nå stor usikkerhet rundt situasjonen i Russland er, og hvordan fremtiden der blir fremover.

– For meg, som etnisk russer, er det lettere å reise til Ukraina, enn til Russland nå, sier han.

Stormobilisering

Onsdag 21. oktober varslet Russlands president, Vladimir Putin, en ny militær mobilisering som skal gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina.

Norsk-russeren VG har snakket med mener folk flest – også i Russland er imot mobiliseringen.

– At mennesker prøver å flykte fordi de er redde for å bli innkalt, er et godt tegn på at dette ikke er noe vanlige folk vil, sier han.

Flere stridsdyktige russere rømmer landet i frykt for å bli tvunget til å måtte slåss.

Noen av dem har tatt seg over Storskog og inn i Norge, der de har sett en økning i antallet russiske menn som kommer med Schengen-visum. Torsdag meldte politiet i imidlertid at trafikken hadde stoppet opp.

27. februar frarådet UD alle reiser til Russland. De har ikke oppfordret norske borgere til å forlate landet.

USA oppfordret derimot onsdag alle amerikanere i Russland om å forlate landet umiddelbart. Bakgrunnen er Putins mobilisering.

