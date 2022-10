SÅREDE SOLDATER: En ukrainsk soldat får hjelp av en kollega i de nylig befridde områdene nær Kharkiv. Bildet er tatt 12. september i år.

Tar soldat-sak til kontrollkomiteen: − Svært alvorlig

Regjeringen stoppet i sommer og høst henting av sårede, ukrainske soldater i to og en halv måned. Nå varsler lederen av Stortingets kontrollkomité Peter Frølich (H), at de vil se på saken.

Publisert: Nå nettopp

VG kunne tirsdag avdekke at regjeringen i sommer stoppet å gi tilbud om å hente sårede, ukrainske soldater til Norge.

Bakgrunnen var at Ukraina den 5. juli krevde at Norge måtte garantere at soldatene fikk gratis behandling.

Mens regjeringen utredet beslutningen, ble det full stopp i soldat-henting. Norge svarte først Ukraina etter nesten to og en halv måned, den 15. september.

– Det er svært alvorlig, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til VG.

– Jeg oppfatter at regjeringen heller ikke har noen god begrunnelse for dette, utover at de beklager at det har vært byråkratisk og har tatt masse tid. Det er åpenbart ikke godt nok, sier han.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tok tirsdag selvkritikk for at departementet har brukt lang tid - og sier at de går gjennom rutinene sine. Det gjentar hun overfor VG onsdag kveld:

– Som jeg tidligere har svart, VG er jeg enig i kritikken om at regjeringen brukte for lang tid til å svare Ukraina på spørsmålene knyttet til egenandeler på helsetjenester i Norge for ukrainske soldater. Vi har gått gjennom rutinene, og gjort flere endringer for å sørge for nødvendig prioritet og fremdrift for slike saker i fremtiden, skriver Kjerkol i en epost.

IKKE TILFREDS: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn ber Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite se nøye på regjeringens håndtering av soldatspørsmålet.

– Bør ha gode svar

Rotevatn ber nå om at Stortingets mektige kontroll- og konstitusjonskomité tar tar tak i regjeringens beslutning om å midlertidig stoppe tilbud til ukrainske soldater.

– Dette er en sak Stortinget må gå inn i, som hører helt naturlig under kontrollkomiteen. Det bør ikke være ferdig med dette, sier han.

Rotevatn sier at regjeringen burde fortalt om soldat-stoppen da de forrige uke nesten ble overkjørt av opposisjonen på Stortinget, som krevde at de ukrainske soldatene fikk dekket egenandelen.

I Stortinget ble regjeringen reddet av SV fra et nederlag, og et pålegg om å gi soldatene gratis behandling.

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) opplyste ikke om regjeringens langvarige pause i henting av sårede soldater i sitt innlegg fra talerstolen.

– De gangene regjeringen har kommet i ordentlig trøbbel i kontrollkomiteen, så har det nettopp handlet om manglende informasjon til Stortinget. Det hviler det alltid et stort alvor over, sier Rotevatn som nå ber SV snu.

– Regjeringen bør ha usedvanlig gode svar med seg til kontrollkomiteen, legger han til.

Kjerkol svarer slik:

–Regjeringen har svart Stortinget på alle spørsmål, og har ikke holdt tilbake informasjon. Jeg svarer selvfølgelig Stortinget hvis de har flere spørsmål, skriver hun.

UKRAINA-STATSRÅDER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) blir alle kikket i kortene av Stortingets kontrollkomite.

Bekrefter spørsmål

Stortingets kontrollkomite diskuterte tirsdag hva neste skritt skal være i undersøkelsene av regjeringens håndtering av Ukrainas sivile bistandsanmodninger, uten å komme i mål.

Komiteens leder, Høyres Peter Frølich, bekrefter at han vil se på regjeringens beslutning om å midlertidig stoppe henting av soldater til Norge.

– Høyre vil stille spørsmål om dette, ja. Det vi ser etter i våre undersøkelser er forklaringer for lang tidsbruk, rot med koordineringen og dårlig informasjonsflyt til Stortinget, sier Peter Frølich til VG.

Han mener regjeringen burde delt flere opplysninger til både Stortinget og offentligheten.

– Informasjonsflyten fra regjeringen i denne saken har vært varierende. Informasjonen til Stortinget skal ikke bare være sann, den skal også være fullstendig. Der setter vi i Høyre høye krav. Vi må diskutere nærmere om disse kravene er brutt, sier Frølich.

UKRAINA-ENTUSIAST: Høyres Peter Frølich har stort engasjement for den ukrainske motstandskampen mot Russlands krigføring.

Uverdige egenandeler

Sveinung Rotevatn reagerer også på kravet om egenandeler:

– Det er uverdig at en skal kreve betaling fra sårede, ukrainske soldater, uansett hvor lite det måtte være. Dette burde regjeringen ryddet opp i for lenge siden og vist handlekraft. De burde sagt: «de bør få det gratis, punktum.» Det er det mulig for en regjering å gjøre, sier Venstre-nestlederen.

Helseminister Ingvild Kjerkol svarer at regjeringens vurdering om å ikke gi fritak fra egenandeler i primærhelsetjenesten er en politisk beslutning:

– Den er begrunnet i at vi ikke ønsker å forskjellsbehandle, svarer hun.

– Hvis Venstre og Høyre får viljen sin om å gi fritak for egenandeler i primærhelsetjenesten til ukrainske soldater, blir mitt spørsmål om hvorfor en sivil person fra Ukraina med tilsvarende skader skal betale egenandel i møte med for eksempel fastlegen i Norge. Behandling i sykehus er gratis for alle pasienter som vi tar i mot fra Ukraina, skriver Kjerkol i eposten til VG.