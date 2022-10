DØMT: En mann (i midten) er dømt til 13 års fengsel for et drap ved Oslo rådhus i juli 2021. Mannen ble pågrepet på stedet.

Mann dømt til 13 års fengsel for drap på åpen gate ved Oslo rådhus

Den 43 år gamle mannen som skjøt og drepte en 39-årig mann på åpen gate ved Oslo rådhus i fjor sommer, er dømt til 13 års fengsel, melder NTB.

Publisert: Nå nettopp

Saken oppdateres.

Dommen fra Oslo tingrett var enstemmig og i tråd med aktors påstand.

Mannen erkjente drapet, men nektet straffskyld i retten og hevdet at han handlet i nødverge.

43-åringens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, har tidligere sagt at mannen følte seg truet i forkant av drapet, og at han følte at han måtte forsvare seg.

Det var på ettermiddagen 19. juli i fjor at en 39 år gammel mann ble skutt og drept i en bil i Tordenskiolds gate like ved Rådhuset. Kun minutter senere ble den daværende 41-åringen pågrepet på stedet. Han skal selv ha vært blant dem som ringte inn til politiet og meldte fra.

En sort Saab med kulehull i vinduet ble stående igjen i Tordenskiolds gate etter skytingen. Vitner har fortalt til VG at våpenet til gjerningsmannen kilte seg, og at det så ut til at han forsøkte å avfyre flere skudd mot avdøde.

Mannen som eide bilen, skal bare ha vært vitne til hendelsen.

Fra tidligere er det kjent at de to mennene var barndomsvenner, og at de i 2018 ble dømt til fengsel for en rekke grove tyverier de hadde begått sammen.

I februar anmeldte den nå dømte mannen avdøde for knivstikking og trusler. En av hans forsvarere, advokatfullmektig Tonje Lilaas Larsen, sa det var et grep for å få fram sin side av saken. Larsen omtalte det som en alvorlig hendelse, men ville ikke gå inn i hvilke skader hennes klient skal ha blitt påført.

Avdødes families bistandsadvokat John Christian Elden avviste anmeldelsen som et desperat forøk på å flytte skylden fra seg selv til offeret.