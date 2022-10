Silje Grøneng (30) omkom i båtulykke

Politiet frigir navnet på kvinnen som omkom etter forliset i Askvoll fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var 30 år gamle Silje Grøneng fra Gloppen kommune som omkom under småbåtforliset ved Sandøy på Bulandet, Askvoll kommune. Det melder politiet.

Det var klokken13.18 fredag operasjonssentralen i Vest politidistrikt fikk melding om en fritidsbåt som hadde kantret vest for Sandøyna i Askvoll kommune, og at det var mennesker i sjøen og inne i båten.

– De tre ble berget opp av sjøen henholdsvis til en sivil båt, en ambulansebåt og et redningshelikopter, og det ble utført livreddende førstehjelp på to personer: En kvinne i 30-årene og et barn under 10 år. Den siste personen, en mann i 30-årene, ble ikke alvorlig skadet, skrev politiet i en pressemelding den 7. oktober.

Kvinnen, Silje Grøneng, omkom.

Les også Kvinne død etter båtkantring En kvinne i 30-årene døde etter båtkantring utenfor Askvoll kommune, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det var meldt om grov sjø i området. Det var andre båtfolk i området som varslet, de hadde sett båten med kjølen i været. Disse og andre som var i området med tilgjengelige båter gjorde samtidig en formidabel innsats med redningsarbeidet før andre ressurser kom fram. Det ble sendt redningshelikoptre, luftambulanse, redningsskøyter, Kystvakt, dykkere, politi og helse mot stedet, skrev politiet.