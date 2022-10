SENTRALT: Det stjålne passet til Ole Henrik Golf står sentralt i Lørenskog-saken. Politiet mener passet er brukt i planleggingen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Opplysninger til VG om Lørenskog-saken: Politiet fikk Snapchat-tips om stjålet pass

I november i fjor etterlyste politiet alle som hadde kjøpt, delt eller brukt det stjålne passet i Lørenskog-saken. Kort tid senere mottok de en Snapchat-video av passet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den aktuelle Snapchat-videoen skal tidligere ha blitt sendt fra en straffedømt mann i 30-årene fra Oslo, som på dette tidspunktet var i politiets søkelys i Lørenskog-saken.

Mottageren av videoen var en mann fra Sør-Norge som heller ikke var ukjent for norsk politi og rettsvesen. Nå satt han brått med en video som blant annet viste det stjålne passet til Ole Henrik Golf (33) i Lørenskog-saken, ifølge VGs opplysninger.

Det aktuelle passet har vært en viktig del av etterforskningen i forsvinningssaken siden senhøsten 2018 og knyttes til en rekke planleggingsskritt som leder frem til bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen.

Varslet politiet

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog 31. oktober 2018. Saken ble først etterforsket som en bortføringssak, men politiet mener nå hun har blitt drept. I tillegg til mannen i 30-årene er Anne-Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, og en mann som omtales som kryptomannen, siktet i saken. Alle nekter straffskyld.

Mottageren av snapchat-videoen valgte å varsle politiet om innholdet i videoen og har senere blitt avhørt som vitne.

VG har hatt kontakt med mottageren. Han ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Jeg tror alle ID-tyvene som vi vet har hatt passet til Golf på sin PC, og som politiet selv erkjenner ikke har noe med saken å gjøre, har syntes at det har vært litt spesielt at akkurat denne ID-en også har blitt brukt i Lørenskog-saken, sier siktedes forsvarer, advokat Marius Dietrichson, til VG.

– Men man ville vel ikke for gøy sendt fra seg dette bildet, samtidig som dette bildet ble omtalt i mediene, hvis man selv hadde brukt det som ledd i et drap man har begått?

Les også Siktet i Lørenskog-saken: Økokrim fant sentralt pass på PC I løpet av de siste årene har mannen i 30-årene vært under etterforskning av Økokrim.

Politiet ba om hjelp

Snapchat-tipset fra mannen fra Sør-Norge tilfløt Lørenskog-etterforskerne kort tid etter at de selv hadde gått ut i offentligheten med en etterlysning av alle som hadde kjøpt, delt eller brukt det stjålne passet.

29. november i fjor dominerte etterlysningen forsiden til VGs papiravis og nettavis med tittelen «Pass-tyveriet som kan løse gåten». Artikkelen strekte seg over flere sider og handlet blant annet om at det stjålne passet var misbrukt av en eller flere gjerningspersoner i Lørenskog-saken.

I den samme artikkelen ba politiet også om hjelp fra butikker og betalingstjenester til å søke på navnet til Golf i kundelistene sine.

Noen dager etter etterlysningen opplyste daværende påtaleleder Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt at etterforskningen hadde mottatt 40 tips.

– Flere av tipsene anses som så relevante at de følges opp videre, uttalte Hanssen.

Et av tipsene som ble etterforsket videre, var fra mannen fra Sør-Norge. Nærmere undersøkelser av videoen viste at avsenderen også hadde en bruker på Snapchat som var opprettet i navnet til nettopp Ole Henrik Golf, ifølge VGs opplysninger.

Innholdet i videoen og opplysningen om bakgrunnen for Snapchat-kontoen ble lagt inn i den skjulte etterforskningen som allerede var i gang mot avsenderen og brukeren av kontoen: Den straffedømte mannen i 30-årene fra Oslo.

FORSVARER: Advokat Marius Dietrichson representerer den drapssiktede mannen i 30-årene. Klienten nekter straffskyld.

Politiet: Mange har kjøpt identiteten

Bakgrunnen for den hemmelige etterforskningen skyldtes blant annet et funn som Økokrim hadde gjort i 2020. Den gangen etterforsket Økokrim den samme mannen. Han var da mistenkt for NAV-svindel, og i den forbindelse tok de beslag i datamaskinen hans.

Da etterforskere hos Økokrim gikk gjennom innholdet på datamaskinen, så fant de altså et bilde av det stjålne passet. Økokrim hadde ikke selv noen interesse av funnet, men de så verdien av at informasjonen tilfløt kollegene i Øst politidistrikt som etterforsket Lørenskog-saken.

– Jeg kan ikke uten videre bekrefte medienes opplysninger at passet til den som er blitt ID-misbrukt i Lørenskogsaken, Golf, har blitt funnet på siktedes PC. Det er i så fall hemmelige etterforskningsopplysninger jeg ikke kan kommentere. Selv om jeg har merket meg politiets egne opplysninger om at det er flere svindlere som de vet kan knyttes til besittelse og bruk av passet til Golf uten at de har noe med Lørenskog-saken å gjøre, sier forsvareren.

Politiet vet at det er mange som har kjøpt identiteten til Ole Henrik Golf – ikke bare de som står bak forsvinningen.

** Men hvorfor var den straffedømte mannen i 30-årene i besittelse av passet?

** Og hvorfor opererte han med en Snapchat-bruker som var opprettet i navnet til mannen som hadde fått frastjålet passet sitt?

Etter et drøyt halvår med etterforskning skrev politiet en siktelse mot den straffedømte mannen i 30-årene. Politiet mener han i perioden mellom juni 2018 og forsvinningsdatoen 31. oktober 2018 medvirket til drapet på Anne-Elisabeth Hagen.

Dette er den samme perioden som mange av planleggingsskrittene ble gjennomført av en eller flere gjerningspersoner.

– Vi mener det er sannsynlig at siktede hadde en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet. Han har fått status som siktet på bakgrunn av opplysningene som ligger i saken, og de etterforskningsskrittene som er utført mot ham, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I løpet av den hemmelige etterforskningen mot mannen i 30-årene noterte politiet seg at han hadde en interesse for kryptovaluta og at han hadde investert i ulike typer kryptovaluta, deriblant Monero, ifølge VGs opplysninger.

Nettopp Monero står sentralt i Lørenskog-saken. Da Tom Hagen kom hjem til tomt hus, om ettermiddagen 31. oktober 2018, så fant han et trusselbrev fra den såkalte motparten. I brevet ble han krevd for nærmere 90 millioner kroner i løsepenger, som skulle betales i Monero, om han ville se kona igjen i live.

– Det jeg kan si til dere, er at siktede er straffeforfulgt før, for ID-tyveri, NAV-bedrageri og for håndtering av utbytte derifra som senere har blitt plassert i krypto. Så ja, siktede har en viss befatning med krypto som sammen med kopi av Golfs pass, sikkert utløser flere spørsmål. Men dette har ingen ting med drap å gjøre, sier forsvareren til mannen i 30-årene, Marius Dietrichson.

Les også Ny mann siktet for medvirkning til drap i Lørenskog-saken I mai siktet politiet en straffedømt mann i 30-årene for medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

– Ikke aktuelt med avhør nå

Den straffedømte mannen nekter straffskyld.

– Mistankegrunnlaget er svakt. Jeg skjønner at politiet vil undersøke de spor de har, men det de har nå, er ikke nok til å gå til pågripelse eller fengsling for drap som denne siktelsen lyder på. Mistankegrunnlaget for min klient tror jeg han deler med et utall andre innen samme bransje, sier forsvareren.

Politiet opplyser at de er i dialog med forsvareren om avhør av siktede, for å få avklart om han har en rolle i saken. Dette er sentralt i den videre etterforskningen av kryptosporet, ifølge politiet.

– Hvordan stiller siktede seg til avhør med politiet?

– Jeg må først ferdigstille mine forberedelser før det er aktuelt med avhør. Det er ikke aktuelt nå, svarer forsvareren.