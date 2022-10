SISTE OBSERVASJON: Nina Bråthen handlet på Kiwi på ettermiddagen 6. juli 2019. Det er siste sikre observasjon av henne i live.

Nina-saken: − Et drap til det motsatte er bevist

Den erfarne obdusenten Peer Lilleeng mener Nina-saken bør etterforskes videre. Han ser på saken som et drap til det motsatte er bevist.

Hvordan fikk 46 år gamle Nina Bråthen de skadene hun hadde i halsen?

Og hvorfor var det blodsprut på T-skjorten hennes, på veggen og i sofaen der hun ble funnet død?

Søndag skrev VG om Nina Bråthen, som ble funnet død i leiligheten sin på Fjell i Drammen, 23. juli 2019.

Nina hadde et dobbeltsidig tungebensbrudd. Likevel gikk det 12 uker før politiet slo drapsalarm i saken.

VG har intervjuet tre erfarne obdusenter og spurt dem hvordan de tolker det når en person blir funnet med slike skader Nina hadde.

En av dem er obdusenten Peer Kåre Lilleng ved Gades institutt i Bergen. Han har de siste 25 årene gjennomført flere tusen obduksjoner for politiet på Vestlandet. VG har sendt ham obduksjonsrapportene i Nina-saken, og han uttaler seg på bakgrunn av dem.

– Totalt sett oppfatter jeg nå dette som kvelning, muligens som følge av kverking, det vil si et drap, inntil det motsatte er bevist, sier rettsmedisiner Peer Kåre Lilleng til VG.

– Saken bør etterforskes videre av blant annet kriminalteknikere og det er jo mulig at politiet har flere opplysninger enn det vi har, fortsetter han.

Lilleng viser til at det er påvist forandringer i halsens «bedekninger», tolket som mulige blødninger, noe som støtter at det kan ha vært et halsgrep.

KVELNING: Peer Kåre Lilleng, spesialist i patologi, overlege og professor i rettsmedisin, oppfatter Ninas skader som kvelning.

– En mulighet er selvfølgelig at avdøde har fått to støt mot halsen av annen grunn, men det er jo meget spesielt at det skulle kunne skje, sier Lilleng.

Ninas ekskjæreste ble etter fire måneder siktet for drap, men saken mot ham ble senere henlagt.

Nina Bråtens sak er i dag uløst.

I BANKEN: Her tar Nina Bråthen ut penger i banken, noen dager før hun døde.

Det var den erfarne obdusenten Per Hoff-Olsen som obduserte Nina Bråthen.

Han skriver i sin obduksjon at skadene mot halsen til Nina tydet på stump vold og at de antas oppstått mens hun ennå var i live.

Hoff-Olsen beskriver også skaden som svært sjelden blant levende pasienter.

Bråthens plassering og stilling da hun ble funnet på sofaen, og fraværet av andre skader gjorde at Hoff Olsen mente politiet burde ta høyde for at hun var «kverket».

Det er fagterminologien obdusentene bruker for noen som har blitt kvalt, for eksempel med et halsgrep.

OBDUSERTE NINA: Det var rettsmedisiner Per Hoff-Olsen som obduserte Nina Bråthen.

«Brudd på begge sider av tungebenet, som i dette tilfelle, skulle ikke nødvendigvis tilsi større kraft, men tyder på at det må ha vært trykk/press mot begge sider av halsen. Fall eller annet traume, som slag eller spark mot halsen kan ikke utelukkes.»

Det var mye arbeid knyttet til obduksjonen av Nina Bråten. Hoff-Olsen hadde flere møter med de som etterforsket saken. Han måtte forklare grundig sine funn og skrev flere rapporter til dem.

Det var blant annet hans forklaringer og rapporter som gjorde at de som ledet den lokale etterforskningen mente at de hadde nok til en drapstiltale mot ekskjæresten.

Statsadvokaten mente derimot saken skulle henlegges som «intet straffbart forhold bevist», mens Riksadvokaten henla saken på bevisets stilling.

Hoff-Olsen, sier til VG at han ikke kan kommentere sin rolle i saken, fordi han var så involvert i prosessene.

– Det blir ikke riktig av meg å si noe utad, sier han, men henviser til andre obdusenter som kan bidra med sine faglige vurderinger. Blant annet til Gades institutt i Bergen.

Etter å ha lest Peer Lillengs uttalelser, sier Hoff-Olsen følgende:

– Jeg er enig med Lilleng i at man må anta at politiet har flere opplysninger i saken enn det som dreier seg om skadene på avdødes hals.

Inge Morild mangeårig obdusent ved Gades i Bergen sier følgende om dobbelsidig tungebeinsbrudd:

– Tungebensbrudd ses hyppig ved vold mot halsen. Dobbeltsidig brudd er sjeldnere enn enkeltsidig og kvelning er en hyppigere årsak enn annet traume, forklarer Morild til VG.

– Hva er vanlig konklusjon når man finner at et dødt menneske har dobbeltsidig tungebensbrudd?

– Vold mot halsen, hyppigst av typen kvelning ved hengning, strupning eller kverking. Ulykker kan være årsaken, men sjeldnere.

– Det er viktig at det samtidig er blødning utover i vevet omkring bruddene, noe som viser at personen pådro seg dette i live. Uten blødning var nok personen allerede død.

SJELDNERE: Rettsmedisiner Inge Morild sier at dobbeltsidig brudd er sjeldnere enn enkeltsidig og kvelning er en hyppigere årsak enn annet traume.

– Er det eksempler på at mennesker kan få dobbeltsidig tungebensbrudd som følge av et uhell i hjemmet eller liknende?

– Det kan forekomme, men sjelden. Det kan likevel ikke utelukkes, men man må se på omstendighetene.

Sidsel Rogde, pensjonert obdusent ved Oslo Universitetssykehus, har fått de samme spørsmålene fra VG som Inge Morild.

– Når det er brudd på begge sider, er det ikke så lett å tenke seg at det er noe annet enn et halsgrep som har forårsaket skaden, sier Rogde.

VOLD MOT HALSEN: – Det at det finnes på begge sider, tilsier at volden mest sannsynlig er sammenpressing, sier den erfarne rettsmedisineren Sidsel Rogde, her avbildet i 2012, under terror-rettssaken etter 22. juli.

Hun sier bruddene viser at halsen har vært utsatt for vold, mest sannsynlig som følge av grep. Men bruddene i seg selv er ikke farlige. Det er avklemming av blodårer med derav manglende oksygentilførsel til hjernen som er farlig.

– Bruddene er altså bare tydelig tegn på at det har foreligget vold mot området.

Hun forklarer videre at dobbelt tungebensbrudd viser at vedkommende er utsatt for vold mot halsen.

– Det at det finnes på begge sider, tilsier at volden mest sannsynlig er sammenpressing, det vil si kverking. Hadde bruddskaden vært ensidig, kunne man tenke seg at det kunne skyldes annen type stump vold som slag, spark, fall mot en kant

Rogde forklarer videre at hun ikke ser slike brudd hos levende personer. Men de kan oppstå som følge av halsgrep.

– Jeg tror ikke det finnes noen undersøkelser av dette hos levende, i så fall må det dreie seg om radiologiske undersøkelser av folk som har vært utsatt for kvelningsforsøk eller svære traumer, sier Rogde.

Kripos vurderte at det var en klar sannsynlighetsovervekt for at Nina på et tidspunkt ble påført en form for stump vold i sofaen hun ble funnet død i. Dette på bakgrunn av spor etter blodsprut.

Politiinspektør Kjell Johan Abrahamsen har tidligere uttalt til VG at politiet ikke vet sikkert hva som forårsaket Ninas død.

Han viser til at obdusentene ikke kunne utelukke at et fall eller annet traume mot halsen kunne være årsaken til skadene hun ble funnet med.

På spørsmål hva Abrahamsen tenker om obdusentenes uttalelser, svarer han:

– De sier det samme som vi var kjent med, men kanskje med et annet språk og litt andre sannsynlighetsvurderinger.

– Det koker ned til at vi kan ikke utelukke andre dødsårsaker utover enhver rimelig tvil. Jeg synes dermed ikke uttalelsene rokker ved de vurderingene som lå i saken allerede i 2020.

– Hva mener politidistriktet det er mest sannsynlig at skjedde med Nina Bråthen?

– Det er et spørsmål som man må nyansere litt. Jeg kan ikke uttale meg om hva som er sannsynlig og ikke sannsynlig. Det er ikke tematikken innenfor strafferetten. Når vi etterforsket denne saken, så etterforsket vi den etter hvert som et drap, og med flere andre hypoteser. Det som er spørsmålet for oss er å kunne bevise utover enhver rimelig tvil at det var begått et drap, og det kunne vi ikke.

VG har sendt uttalelsene fra obdusentene og flere spørsmål også til Riksadvokaten. De ønsker ikke å kommentere saken.

Ninas dødsfall står ikke oppført på Kripos’ liste over uoppklarte drap.

Hverken Riksadvokaten eller statsadvokaten har gitt politiet i oppgave å etterforske dødsfallet videre.