STØTTE FRA LO MOT REGJERINGEN: SV-leder Audun Lysbakken har full støtte for sin politiske kamp mot regjeringen fra to forbundsledere i LO, Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen og Christopher Beckham i Handel og Kontor.

SV-sjefen til Støre: Ikke gjenta tabben fra i fjor

SV-leder Audun Lysbakken ber regjeringen tenke seg kraftig om – og gi SV og LO en statsbudsjettseier, før forhandlingene om statsbudsjettet har begynt.

– Jeg synes statsminister Jonas Gahr Støre bør lytte når venstresiden og LO igjen går ut mot et usosialt kutt i regjeringens forslag til statsbudsjettet: Kuttet i dagpengeordningen til arbeidsledige, sier Lysbakken.

Ordningen han peker på dreier seg om regjeringens forslag til kutt i dagpengeordningen, som de la frem i forbindelse med statsbudsjettforslaget sitt 12. oktober, samlet kutt: 200 millioner kroner.

– Ikke lurt å gjenta

SV er regjeringens foretrukne forhandlingsmotpart i de forestående forhandlingene om statsbudsjettet: Finner regjeringen frem med SV, trenger ikke regjeringen forhandle med Høyre eller andre partier.

De fant frem med SV under forhandlingene om statsbudsjettet i fjor høst.

Lysbakkens advarsel om at regjeringen har måtte gi seg tidligere, dreier seg om at Støre i fjor høst ble satt under kraftig press av venstresiden og LO, som gjorde at de måtte gi etter og gi feriepenger til dem som var corona-permitterte og -ledige i fjor.

– Da LO og venstresiden presset regjeringen, måtte de til slutt gi seg. Jeg tror det er lurt ikke å gjenta den tabben fra i fjor. Den gang som nå, er det de mest utsatte i arbeidslivet som rammes. Det kan ikke SV være med på.

BER OM HANDLING: Lysbakken mener det ikke er nødvendig å true frem en løsning i dagpengesaken, fordi han tror regjeringen vil innse at det er et feilskjær.

– Er det mulig for SV å inngå et budsjettforlik hvor regjeringens kuttforslag i dagpengeordningen er opprettholdes?

– Jeg tror ikke vi trenger å komme med noen trusler i denne saken, fordi jeg tror dette er et feilskjær regjeringen ser at det vil være lurt av dem å rette opp før forhandlingene med oss begynner.

Ytre og indre press

Han er ikke enig i at det bare var Rødt og LO som la press på regjeringen i fjor, og ikke SV.

– Vi presset regjeringen på en svært effektiv måte, ved å gi dem ansvaret for å komme med pengene selv. Det er det vi vil de skal gjøre i år også.

Vi møter ham og to av de fremste kritikerne i fagbevegelsen i denne saken, forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor og forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen.

Også leder i LOs største forbund, Mette Nord, i Fagforbundet har ytret seg kritisk.

MEKTIG TORG: Vi møtte de tre på Youngstorget, der LO og Ap råder grunnen.

– Går dette gjennom undergraver regjeringen hele dagpengeordningen: Da fjerner de sikkerhetsnettet til mange ledige og tvinger dem over på sosialhjelp, sier Kvisvik.

– Det er mye bra i statsbudsjettet, men dette forslaget her rammer virkelig dem som trenger det mest. Regjeringen må snu. Folk velger ikke å bli ledige og disse kuttene kan vi ikke forsvare, sier Beckham.

– Taper 82 000 kroner

Rødt har regnet på hvor mye en person som har hatt en årlig gjennomsnittsinntekt på litt under 400.000 kroner, rammes.

– Med en gjennomsnittlig arbeidstid det siste året på 45 prosent, 90 prosent året etter og full stilling det tredje året, vil de få vel 193 000 kroner i årlige dagpenger i dag. Med det nye forslaget vil årlige dagpenger bli vel 111.000 kroner, altså vel 82 000 kroner i kutt. Det er vanvittig, sier Rødts arbeidspolitiske talsperson, Mímir Kristjánsson.

RØDT SER RØDT: Mímir Kristjánsson sier Rødt vil presse på for å stanse regjeringens forslag.

Han sier at en sosialdemokratisk regjering ikke kan levere slike «smålige kutt».

– Spesielt kutt som treffer arbeidsløse med ustabile og lave inntekter. Dette er smålighet fra Støre-regjeringen og et ekko av fra Solberg-regjeringens tid, sier han.

Minstepensjonister

Lysbakken vil ikke si hvilke andre saker de vil topprioriterte i forhandlingene i november.

– Vi synes det er mye bra i statsbudsjett-forslaget, med en mye bedre sosial profil enn den borgerlige regjeringen. Men vi mener det er rom for en enda mer utjevning, hvor de mest utsatte gruppene får mer og hvor de rikeste kan få noe mer skatt.

– SV-nestleder Kirsti Bergstø har sagt at forbedringer for minstepensjonistene, spesielt enslige, blir et sentralt krav fra SV?

– Jeg er veldig enig i at vi skal gjøre mer for minstepensjonistene.

– Kutt i dagpengeordningen kan se ut som en lokkedue fra regjeringen, som dere skal få vinne og få fremstå som noe dere greie å kjempe gjennom?

– Det er i så fall en svært dårlig strategi for regjeringen, for de taper jo bare på denne saken. Jeg tror dette er et feilskjær, og derfor må det også rettes opp.

– Kuttet i støtte i investeringstilskuddet til omsorgsboliger er en annen sak som må endres, sier Kvisvik.

– Det er noe vi også er nødt til å se på, sier Lysbakken.

Ap: Vil lytte

VG har bedt om svar til denne artikkelen fra regjeringen, som viser til leder i Stortingets finanskomite, Eigil Knutsen (Ap), som skal lede forhandlingene med SV på Stortinget på vegne av Ap.

Han gir ingen signal om at det kommer penger på bordet før forhandlingene.

– Vårt viktigste mål med dette budsjettet er å skjerme folk fra enda høyere priser og renter. Da må vi stramme inn pengebruken, og dessverre må det tas noen ubehagelige beslutninger. Men vi ser fram til å forhandle budsjett med SV, og vil selvsagt lytte til deres forslag, også når det gjelder opptjeningstiden for dagpenger, sier han.