SOLBERGS VÅPENDRAGERE: Iselin Nybø (V) og Monica Mæland (H) satt begge ved kongens bord i flere år, da Erna Solberg styrte landet. Nå kan Schjødts kunder dra nytte av deres nettverk.

Lakseskatten: Tidligere statsråder inviterte til skatteseminar

De to tidligere statsrådene Iselin Nybø (V) og Monica Mæland (H) inviterte Ap og Sp til møte om lakseskatten. Sps Geir Pollestad sier at de merker et lobbykjør fra laksenæringen.

Publisert: Nå nettopp

Regjeringen varslet forrige uke at de vil innføre en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen.

Den såkalte lakseskatten har ført til sterke reaksjoner og flere utspill som utfordrer Finansdepartements regnestykker.

På bakrommet har laksenæringen også startet et arbeid for å overbevise politikerne om å endre eller stoppe skatten.

Sps finanspolitiske talsperson Geir Pollestad bekrefter overfor VG at han merker et lobbykjør.

– Det er klart, bruker man noen hundre millioner på å spare noen milliarder, så er det god business. Men vi har ment at oppdrettsnæringen har rygg til å bære en større del av børa og har til hensikt å gjennomføre skatten, sier Pollestad til VG.

Info Dette er «lakseskatten» Regjeringen har foreslått en grunnrenteskatt på 40 prosent oppdrettsnæringen, som vil gi mellom 3,65 og 3,8 milliarder kroner i statskassen i 2023. Skatten gjelder laks, ørret og regnbueørret, men den største næringen av disse er laks i Norge. Grunnrenteskatt er skatt på næringer som benytter seg av begrensede naturressurser fra fellesskapet. Regjeringen har foreslått et bunnfradrag på 4000–5000 tonn, som de anslår betyr at 70 prosent av produsentene vil slippe skatt. Vis mer

Takket nei til laksemøte

Sps Geir Pollestad og Aps Eigil Knutsen er regjeringspartienes fremste politikere i finanskomiteen.

De bekrefter begge at de har blitt invitert til et seminar neste uke hos advokatfirmaet Schjødt om blant annet lakseskatten. Begge takket nei til å delta.

– Kan bekrefte at jeg har fått invitasjon til et møte, og takket nei på grunn av tettpakket kalender, skriver Knutsen i en tekstmelding til VG.

Pollestad ble invitert av tidligere næringsminister Iselin Nybø (V), mens Knutsen ble invitert av tidligere justisminister Monica Mæland (H).

VG har tidligere skrevet at Nybø og Mæland ble markedsført av Schjødt til potensielle kunder for deres nettverk.

INVITERT: Sps Geir Pollestad og Aps Eigil Knutsen takket begge nei til Schjødts lakseseminar. Nybø inviterte Pollestad, mens Mæland inviterte Knutsen.

– Sterke krefter

Pollestad sier til VG at invitasjonen viser hvilke sterke krefter som er i sving.

– Det er lov å spørre og det er ikke noe ufint i forespørselen. Det er heller ikke noe vi prinsipielt må takke nei til, men det viser også hvor sterke samfunnskrefter som er i sving i denne saken, sier Pollestad.

Han sier at skatten vil bli innført, men understreker samtidig at det er en reell høring om innretningen.

– Vi tar imot informasjon fra alle og sånn sett så er det at lokale ordførere og lokale bedrifter forteller hva de mener det betyr for deg, det er en del av den demokratiske prosessen vi skal ha. Men her snakker vi nok i sum om noe som kanskje er Norges mektigste lobbyinteresse, sier Pollestad.

VEDUMS KONTOR: Geir Pollestad gikk i 2019 hardt ut mot Solberg-regjeringens forslag til grunnrenteskatt på laks, men er forsvarer Støre-regjeringens forslag med hud og hår. Her på partileder Trygve Vedums tidligere kontor på Stortinget.

– Hvorfor takker du nei, hvis du gjerne vil høre på alt folk har å si?

– Schjødt er en aktør som lever av dette. Jeg ønsker ikke å være en del av deres inntektsbringende arbeid. Det har også med tid å gjøre, sier han.

Pollestad sier at han er mer positivt til å møte organisasjoner som Sjømat Norge direkte, fordi de er interesseorganisasjon for næringen.

– Er det noen forskjell på at PR-byrået driver med dette og advokatfirmaer?

– Det er helt legitimt å arrangere seminar. Så det har jeg ingen problem med. Så mener jeg også dette kan være et tegn på hvor mye ting som kan være i bevegelse i denne saken og hvor mye dette betyr, sier han.

LAKSESKATT: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la forrige uke frem et forslag om grunnrenteskatt på oppdrett. Pressekonferansen var på Blaafargeverket på Åmot i Modum.

– Har dere merket et lobbypress fra laksenæringen?

– Ja, vi merker at det kommer mye både analyser, rapporter og veldig mange jobber med å regne på dette og komme med eksempel. Det lages også strategier med oversikt over hva det betyr for kommuner, sier Pollestad og legger til:

– Det er et visst kjør, det kan en definitivt si. Jeg ser at noen prøver å slå tvil om departementet sine tall. Til det er det bare å si: Vi er åpne for innspill på innretningen, men målet om at 70 prosent av selskapene skal slippe skatten ligger fast. Målet om at halvparten av inntekten skal gå til kommunene ligger fast.

PÅ JOBB: Tidligere justisminister Monica Mæland og tidligere næringsminister Iselin Nybø jobber begge med lakseskatten for advokatfirmaet Schjødt.

På spørsmål fra VG om de jobber for aktører i laksenæringen understreker begge at taushetsplikten forhindrer dem i å kommentere klientforhold.

Nybø og Mæland har sendt likelydende svar til VG:

– Jeg kan bekrefte at Advokatfirmaet Schjødt, i likhet med andre advokatfirma, arrangerer seminarer om de juridiske konsekvensene av statsbudsjettet, skriver de i hver sin tekstmelding til VG.

De sier at firmaet har seminarer i Oslo, Bergen og Ålesund med gratis deltakelse.

– Vi gjør dette på eget initiativ for å informere og rådgi næringslivet om de nye rammebetingelsene.

Nybø og Mæland skriver at Sp- og Ap-politikerne ble invitert for å fortelle om bakgrunnen for forslagene og at det ikke var lagt opp til spørsmål eller debatt.

Begge avviser Pollestads kritikk.

– Vårt mål med møtene er å opplyse næringslivet om endringene i statsbudsjettet, ikke lobbyere overfor politikere. Geir Pollestad står selvsagt helt fritt til å ikke møte bedrifter og næringsliv, skriver de til VG.

Begge legger til i hver sin tekstmelding:

– For min egen del anså jeg møtene med bedrifter som en veldig viktig del av jobben som både lokal og nasjonal politiker. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Nybø og Mæland.