Belarusiske Ales Bjaljatski og to organisasjoner får Nobels fredspris

Den belarusiske menneskerettighetsaktivisten Ales Bjaljatski, den russiske organisasjonen Memorial og den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties tildeles årets fredspris.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 11 fredag morgen ble det klart hvem som tildeles den 103. fredsprisen.

Én person og to organisasjoner deler årets pris, kunngjorde lederen for Nobelkomiteen, Berit Reiss-Andersen.

– Prisvinnerne representerer sivilsamfunnet i sine hjemland, sa hun.

– De har i mange år stått opp for retten til maktkritikk og grunnleggende rettigheter for borgerne. De har gjort en enestående innsats for å dokumentere krigsforbrytelser, brudd på menneskerettigheter og maktmisbruk.

AKTIVIST: Den belarusiske aktivisten Ales Bialiatski får Nobels fredspris sammen med to organisasjoner.

Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle få årets fredspris. Tildelingen skjer samtidig som krigen herjer i Ukraina. De tre utkårede har alle bånd til konflikten, men var ikke blant favorittene ekspertene utpekte på forhånd.

Russlands invasjon av nabolandet skjedde imidlertid etter at fristen for å nominere fredspriskandidater utløp.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen er svært fornøyd med tildelingen.

– Det er en drømmedag. De tre organisasjonene jobber med å bygge demokrati, oppgjør med fortid, rettssikkerhet. Alle er så fortjente prisvinnere. Jeg kjenner alle godt, men jeg var med på Memorials arrangementer da jeg fortsatt bodde i Russland for over 20 år siden, så det er spesielt, sier hun til VG.

Info Nobels fredspris Fredag 7. oktober kunngjør Nobelkomiteen hvem som tildeles årets fredspris. Utdelingsseremonien finner sted i Oslo rådhus lørdag 10. desember. 343 kandidater er nominert til årets fredspris, det nest høyeste antall registrerte kandidater noensinne. Vis mer

Dette er Ales Bjaljatski

Ales Bjaljatski (60) var en av inititatvtakerne til demokratibeveglesen i belarus på 80-tallet, og har viet livet sitt til å jobbe for demokrati og fred i hjemlandet, forklarte Reiss-Andersen under tildelingen.

– Bjaljatski har ikke nølt en gang i hans kamp for menenskerettigheter og demokrati, sa hun.

I begrunnelsen vises det til at makthaverne gjentatte ganger har forsøkt å bringe Bjaljatski til taushet. Fra 2011 til 2014 var han fengslet, og i 2020 ble han arrestert på nytt etter demonstrasjoner mot regimet.

– Han sitter fortsatt fengslet uten dom. Til tross for enorme personlige belastninger har Bjaljatski ikke veket en tomme i sin kamp for menneskerettigheter og demokrati i Belarus, sa Reiss-Andersen.

Dette er Center for Civil Liberties

– Vi valgte å bli i Kyiv da krigen startet, fordi det var viktig å ha en stemme inne der, sier menneskerettighetsadvokat Oleksandra Matviichuk fra den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties til Sveriges Radio.

– Jeg er på vei tilbake til Kyiv. Jeg gleder meg til å dele gleden med hele teamet mitt, sier hun.

TAKKNEMLIG: Menneskerettighetsadvokat Oleksandra Matviichuk fra den ukrainske menneskerettighetsorganisasjonen Center for Civil Liberties.

Dette er Memorial

Memorial, som ble grunnlagt i 1987, er en av Russlands eldste og mest profilerte menneskerettsorganisasjoner, ifølge Store Norske Leksikon (SNL).

Memorial jobber for å styrke sivilsamfunnet, demokrati og rettsstaten.

Leder av Norges Fredsråd, Oda Andersen Nyborg, sier de har fulgt arbeidet til Memorial lenge.

– Det presset de har stått under Sovjetunionen og den oppgaven de har gjort med dokumentere krigsforbrytelser gjør dem til en verdig vinner.-- Norges Fredsråd jobber nå for at vi skal gå i fakkeltog for dem, sier Nyborg til VG.

(Nesten) rekordmange kandidater

Totalt var det 343 kandidater (251 personer og 92 organisasjoner), som er det nest høyeste antallet noensinne, ifølge Nobelkomiteen.

Klima sto også høyt på agendaen da ekspertene plukket ut sine favoritter på forhånd. Klimaaktivisten Greta Thunberg og den britiske journalisten Sir David Attenborough toppet listene hos flere.