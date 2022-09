STOR OVERGANG: Jonatan Krister Andersen ble flyttet fra ungdomsfengsel til voksenfengsel da han fylte 18 år. Han fikk store psykiske problemer under soningen.

Sterke reaksjoner etter Jonatan-saken: − Sykere av soning

18-åringer bør ikke sone i vanlig fengsel, mener SV. Venstre ber justisministeren komme på banen etter at Jonatan Krister Andersen (20) tok sitt eget liv i fengsel.

– Vi kommer til å levere et forslag om å utarbeide eget løp for kriminalomsorgen for barn og unge som et alternativ til alminnelig fengsel når de fyller 18 år, sier SV-politiker Andreas Skjalg Unneland til VG.

Søndag 4. september fortalte VG historien om Jonatan Krister Andersen, som begikk dobbeltdrap i en alder av 15 år.

Jonatan fikk store psykiske problemer under soningen, og tok sitt eget liv i Mandal fengsel i september 2021.

Da var han 20 år gammel.

– Historien til Jonatan er en historie om at innsatte blir sykere av soning. Når kriminalomsorgens mål er at det skal være rehabiliterende, kan man ikke si noe annet enn at vi har feilet i denne saken, sier Unneland.

ENDRING: Andreas Skjalg Unneland, medlem av justiskomiteen og stortingsrepresentant for SV, mener unge voksne bør ha et eget opplegg etter fylte 18 år.

SV: Ikke godt nok

For de få barna som fengsles bør man etablere et skreddersydd opplegg for å «sikre god rehabilitering», mener Unneland.

SV ser på muligheten for å opprette egne avdelinger eller overgangsinstitusjoner tilpasset aldersgruppen.

I dag er overgangen for brå, ifølge Unneland.

– I dag får barn som fyller 18 år i bursdagspresang å overføres til alminnelig fengsel, sier han.

– Mange av barna kommer dessverre til å ha sine formative år innenfor kriminalomsorgen. Da må vi sørge for at de ikke blir syke, men at de faktisk får det de trenger.

Han peker på en KRUS-rapport som viser at noen ungdommer opplever overgangen fra ungdomsfengsel til den ordinære kriminalomsorgen «svært traumatisk».

– Det er sterke ord for at dagens ordning ikke er god nok.

REAGERER: Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) ber justisministeren svare på hva hun vil gjøre for å unngå soningsskader hos barn.

Ber justisministeren svare

Også Venstre mener det bør tas grep.

– Først og fremst er det en fryktelig trist sak, men den reiser også en rekke spørsmål om hvordan vi håndterer barn som begår alvorlige forbrytelser i Norge, sier stortingspolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til VG.

Wetrhus Thorsvik har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på skriftlige spørsmål om hva statsråden vil gjøre for å unngå at barn og unge blir skadet av å sitte i fengsel.

Thorsvik ber også justisministeren svare på om hun vil foreta seg noe for å gjøre overgangen fra ungdomsfengsel til voksenfengsel mer skånsomme og tilrettelagte.

Enger Mehl har ikke ønsket å la seg intervjue om Jonatan-saken. Hun har heller ikke ønsket å svare på på om overgangen fra ungdoms- til voksenfengsel fungerer godt nok slik den er i dag.

Vil ha utredning

Wetrhus Thorsvik mener regjeringen bør sette i gang en utredning for å finne ut om soningsforløpet til unge innsatte bør endres.

Venstre-politikeren viser til andre land, som lar unge voksne forbli i ungdomsenheter frem til de er fylt 21 år.

– Jeg mener vi burde se på en slik løsning også i Norge. Hvis du som Jonatan lever ungdomsårene dine i fengsel, kan du være i en ekstra sårbar situasjon når du fyller 18. Også i relasjon med andre innsatte. Flere ungdommer som soner beskriver at de gruer seg til å fylle 18, fordi de da må over i voksenfengsel, sier Wetrhus Thorsvik.

Hun reagerer også på at Jonatan skal ha blitt utsatt for over 60 nakenvisitasjoner før han fylte 17 år.

– Den siste tiden har vi sett flere eksempler på at myndighetspersoner har brukt for sterke tvangsmidler når de ikke har lov til det – for eksempel i små narkotikasaker. Det bør være godt begrunnet dersom man bruker en så inngripende type tvang på barn, og her tror jeg det kan være behov for en gjennomgang også i kriminalomsorgen, sier Venstre-politikeren.

– Dypt inntrykk

– Alle som har vært i et fengsel skjønner at det ikke er god plass å være for en 18-åring, sier justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, til VG.

Stensland mener det blir viktig å følge med på etterspillet i denne saken.

SER PÅ ALTERNATIVER: Høyres Sveinung Stensland er usikker på hvordan unge lovbrytere best bør behandles i kriminalomsorgen, men vil se på alternativer til dagens ordning.

Jonatans familie har blant annet saksøkt staten i etterkant av dødsfallet.

– Vi kan kanskje lære av Danmark, som ser på alternative soningsforhold for de yngste lovbryterne, sier han.

Stensland nevner også såkalte sikkerhetshjem, der ungdommene kan bo sammen med hverandre og egnet personell, som et alternativ til denne gruppen.

– Denne saken gjør dypt inntrykk. Jeg har tre gutter selv i den alderen. Jeg syns forferdelig synd på hans foreldre, sier han.

– Mitt inntrykk er at den psykiske oppfølgingen vedkommende fikk, kanskje kunne vært gjort annerledes. Men det er lett å si i ettertid, jeg vet at ressursene er presset, sier Stensland.