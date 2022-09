Kvinne overfalt på Hamar: Politiet eter etter menn med caps, munnbind og grå Adidas-genser

Innlandet politidistrikt ber om tips fra publikum i etterforskningen av en alvorlig voldshendelse som skal ha funnet sted natt til lørdag eller lørdag morgen i Hamar park.

Det skriver politiet i Innlandet i en pressemelding.

Kvinnen skal ha blitt overfalt av en gruppe på fire menn i parken, og utsatt for vold, skriver politiet.

Politiet ber nå om tips på telefon 02800.

De kjenner ikke til hvem mennene de søker etter er eller til noen relasjon mellom kvinnen og gjerningspersonene.

– Vi operer nå med at vi har fire ukjente mistenkte i saken. Vi vet ikke hvem de er, sier politiadvokat Tom E. Wassenaar Berntsen til VG.

Caps, munnbind og hettegenser

– De skal være 170 til 175 cm høye og ha en slank til normal kroppsbygging. Aldersspennet er anslått til 25 til 25 år. Alle skal ha hatt blå engangsmunnbind, to skal ha hatt caps og en skal ha vært ikledd en stor grå Adidas-genser med sort skrift, sier

Ut i fra beskrivelser politiet har fått antas personene å være etnisk norske.

Politiet: Psykisk preget

Politiadvokaten vil ikke kommentere hva slags voldshendelse det er snakk om.

– Vi fikk kjennskap til hendelsen ved at en forbipasserende fattet bekymring og tok kontakt med fornærmede.

Denne personen tok kontakt med AMK som igjen meldte fra til politiet, sier Berntsen.

– Hvordan er tilstanden til kvinnen?

– Hun har det jeg vil beskrive som lettere fysiske skader, med forbehold om at vi venter på svar på noene undersøkelser, sier han og legger til:

– Psykisk fremstår hun som preget.

Ber vitner melde seg

Politiet vet at fornærmede har vært på Circle K i Vangsvegen og at hun reiste derfra rundt kl. 05:00, hvoretter hun formentlig gikk forbi Scandic Hotell Hamar og inn i parken. Fornærmede skal muligens ha hatt en sykkel i tiden forut for hendelsen.

Politiet ber også personer eller næringsliv som har kameraovervåkning i området om å ta kontakt.