KAMP FOR GJENVALG: Kari Nessa Nordtun snudde Stavanger fra blått til rødt. Nå kjemper hun i motbakke for å gjenta bragden.

Ap kan miste makten i Stavanger: − Regjeringen må gjøre mer for våre innbyggere

STAVANGER (VG) Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun ligger an til å tape valget i Stavanger neste år. Regjeringen har ikke prioritert Rogaland, mener hun.

– Hvis vi skal klare å få gjenvalg, så trenger vi hjelp fra regjeringen til å løfte sakene som er viktige for våre innbyggere, sier Nordtun til VG.

Etter 24 år med Høyre-styre tok Arbeiderpartiet igjen makten i Stavanger i 2019. De siste tre årene har ordfører Nordtun ledet en uvanlig allianse mellom Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Folkets parti FNB.

Men siste måling fra Stavanger Aftenblad viser at oljebyen igjen kan bli malt blå i kommunevalget neste høst. Selv om Nordtun er langt mer populær en ordførerutfordrer Sissel Knutsen Hegdal fra Høyre, leder høyresiden solid på målingene.

KOLLEKTIVT: Nordtun kommer med buss når hun møter VG i Stavanger sentrum.

– Trenger å bli sett av regjeringen

VG møter Nordtun i et regntungt Stavanger en av de siste dagene i fødselspermisjonen. Når hun vender tilbake til jobb, har hun under ett år på å overbevise siddisene om at hun ikke bare er riktig kvinne for ordførerjobben, men at Ap også er riktig parti for byen.

– Det har vært et spesielt år for oss alle. Jobben ligger først og fremst hos oss hvis vi skal vinne dette valget. Men vi trenger helt klart å bli sett av regjeringen, og at de er med og gir oss gjennomslag for saker som er viktige for Stavanger, sier Nordtun til VG.

– Regjeringen må gjøre mer for våre innbyggere.

ENERGITOPP: Kari Nessa Nordtun er pekt ut til å lede Aps energiutvalg. Her sammen med Jonas Gahr Støre under valgkampen i 2019.

Stavanger ligger i strømregionen Sørvest-Norge, som har vært hardest rammet av strømkrisen. Sånn sett er regnværet denne septemberdagen ønsket. Nordtun, som nylig fikk jobben som leder av Aps energiutvalg, skryter av hvor raskt regjeringen fikk på plass strømstøtteordningen for husholdninger.

– Men etter hvert som strømregningene bare blir høyere og høyere, så er det tøft for folk å få økonomien til å gå opp hver måned, sier hun.

– Har regjeringen prioritert Rogaland hittil?

– Nei, sier Nordtun.

– Jeg har forståelse for at vi er i en spesiell situasjon og må passe på inflasjon og renten. Men vi trenger gjennomslag nasjonalt på saker som er viktige lokalt, sier hun og fortsetter:

– Vi er veldig glade for de nasjonale satsingene. Vi innførte selv gratis SFO for førsteklassinger, og regjeringen har funnet plass til 12 timer i uken. De styrket kommuneøkonomien i fjor, men det hjelper lite hvis det blir store kutt i år.

I over ti år har Stavanger-politikerne kjempet for å få et medisinstudie i byen. Nordtun forklarer at lokalt næringsliv har hatt kronerulling og fått inn flere titalls millioner kroner fra privat næringsliv. Likevel fikk kommunen nei fra regjeringen i mai.

– Vi fikk ikke medisinstudie. Det mener vi at ville vært veldig viktig, for vi er i en fastlegekrise. Jeg synes det er en skam at vi ikke utdanner nok leger i vårt eget land, men tar fra alle andre, sier hun.

VIL HA LEGER: Norge har fastlegekrise, men Stavanger fikk nei til å utdanne leger i byen. Dermed fortsetter utdanningsmonopolet til Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Fattigdomsfelle

De siste tre årene har Stavanger blitt et av Aps røde by-fyrtårn. På partiets landsmøte i 2019 gikk hun og partitoppene i Oslo, Trondheim, Bergen og Tromsø ut i VG med et klart krav om gratis SFO.

Nordtun er stolt over at Stavanger har innført gratis SFO for 1.-klassinger, gratis trygghetsalarm og gratis sommeraktiviteter for barn – og at ordningene er universelle. Det vil si at alle får de samme velferdsgodene, ikke kun de som tjener under en viss sum.

Hun forklarer hva hun mener er problemet med behovsprøving:

– Du tjener én krone for mye, du, så da får ikke ungen din mulighet til å gå på SFO etter skolen og være med vennene sine. Veldig mange faller mellom to stoler.

TRILLETUR: Nordtun vender nå tilbake til ordførerkontoret for fullt.

– Så gjør det kanskje at den moren ikke tar ekstravakter på sykehjemmet, for da går hun over inntektsgrensen og barnet mister plassen sin. Det er en fattigdomsfelle.

De rikeste bør heller bidra mer over skatteseddelen, mener hun.

– Men bør rike folk få SFO gratis?

– Skal de få lov til å gå på fellesskolen? Skal de begynne å betale for det? Hva med fastlegen og sykehuset? Hvis du begynner med en sånn deling, får vi ikke det Norge vi kjenner i dag. Vi har stor skattevilje fordi alle ser de får noe igjen, også selv, sier Nordtun.

For dårlig representert

Da Norge byttet regjering i fjor høst, var det fra Solberg-regjeringen med fire rogalendinger til Støre-regjeringen med én. Etter at Hadia Tajik (Ap) gikk av i mars, sank tallet til null. Årsaken er ikke en mangel på kvalifiserte rogalendinger, mener Nordtun.

IDENTITET: Stavanger har lenge vært kjent som oljebyen. Nå heter den gjerne energihovedstaden.

– Vi burde helt klart vært representert. Vi har store næringer og er Norges tredje største byregion. Det er helt klart at Rogaland ikke har kommet godt nok ut i regjeringsapparatet, sier hun.

– Og i regjeringens politikk?

– Ja. Vi hadde veldig høye forventninger, og stor forståelse for at det første budsjettet var arvet fra Solberg-regjeringen. Nå gledet vi oss veldig til et helt nytt budsjett med Ap og Sp, men så havnet vi i en krise som gjør at masse blir utsatt.

– Men vi har nesten ingenting som kan bli utsatt, legger Nordtun til og ler.

– Merker du forskjellen på fire rogalendinger i Solberg-regjeringen og ingen i denne?

– Nei, jeg gjør jo ikke det. Det er det vi trøster oss med, sier hun.

GODT HUMØR: Det er ikke stor forskjell på fire borgerlige statsråder og ingen rødgrønne, erkjenner Nordtun, som ler av at det er en slags trøst.

Lite skattemakt

Stavanger-ordføreren er bekymret for ulikhetene i byen – og for kommunens begrensede mulighet til å omfordele mer.

– Mye av det man kan gjøre for å redusere forskjellene er skattegrep. Det har ikke kommunene så mye råderett over, utenom eiendomsskatten.

– Men de ungene skal i hvert fall få gå på SFO. De eldre skal i hvert fall få en trygghetsalarm. Unge skal få delta på fritidsaktiviteter i løpet av sommeren uavhengig av hvor mye foreldrene tjener, legger hun til.

– Hvis dere vinner makten igjen i Stavanger, er det på grunn eller på tross av regjeringen?

– Det vil vise seg, det er lenge til valget, svarer Nordtun.