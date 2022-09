Ved Heggen videregående skole har lærerne vært i streik siden skolestart. Nå streiker 31 lærere ved skolen. Fra venstre: Heidi Arntzen, Thomas Bergland og Hilde Berg.

Lærerstreiken: Troms og Finnmark hardest rammet

Fylket lengst nord har nå flest streikende lærere per innbygger, viser tall fra Utdanningsforbundet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG har gått gjennom Utdanningsforbundets oversikt over medlemmer som streiker rundt om i landet.

Tallene viser at Troms og Finnmark har flest streikende lærere per hundre tusen innbyggere nå.

Erna-Elise Paulsen er FAU-leder ved Kvaløysletta ungdomsskole i Tromsø. Hun har også to barn som er rammet av streiken.

– Det er massiv frustrasjon blant oss som foreldre nå, både ut fra et faglig og sosialt perspektiv, sier Paulsen.

Noen barn ved skolen har ikke møtt lærerne sine eller hatt en eneste skoletime på snart fire uker.

– Enkelte barn har ikke har så mange venner og nettverk, og er nå er helt utestengt fra skolen som sosial arena. Det er veldig bekymringsfullt, sier hun.

Erna-Elise Paulsen er FAU-leder i Tromsø. Hun forteller om stor frustrasjon blant foreldrene på Kvaløysletta ungdomsskole.

Paulsen forteller at mange har forståelse for kravene fra lærerne som streiker.

– Vi ønsker kompetente lærere som orker å stå i jobben sin, men denne streiken er ikke riktig måte å gjøre det på, sier hun.

Foreldrene på Kvaløysletta har vært i kontakt med KS, lærerorganisasjonene, rektor og kommunen.

– Det er også sendt e-poster til Barneombudet og sentrale politikere for å forklare at ungene ikke kan rammes på denne måten, sier Paulsen.

43 av 46 lærere i streik

Lærerstreiken startet med 45 medlemmer i Utdanningsforbundet i Bergen.

Da streiken ble trappet opp for første gang ved skolestart, ble 41 av 46 lærere ved Kvaløysletta skoles tatt ut i streik. Nå streiker 43 lærere ved skolen.

Det har vært seks opptrappinger av streiken så langt, og totalt 6368 lærere streiker.

Mandag trår den syvende opptrappingen i verk, med ytterligere 1800 medlemmer.

I tillegg til Utdanningsforbundets medlemmer er også rundt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget tatt ut i streik.

– Opplever sterk støtte

– Vi skulle i likhet med alle andre landsdeler vært foruten denne streiken.

Det sier lederen for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark Thomas Nordgård.

– Men når vi har en så fullstendig useriøs arbeidsgiver så er vi i den trasige situasjonen at mange elever rammes av streik. Det er ikke heldig for elevene, men vi er nødt til å streike, sier Nordgård.

Nordgård forteller at folk flest skjønner hvorfor de streiker.

– Vi opplever sterkt støtte. Samtidig er det ingen som ønsker at dette skal vare en eneste undervisningstime lenger enn nødvendig, sier han.

Thomas Nordgård er lederen for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark.

Nordgård mener KS ikke har kommet dem i møte. Han fremmer også påstander om at KS styrer mot tvungen lønnsnemnd.

Direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, svarer følgende på kritikken fra Nordgård:

– KS har lagt fram et konkret forslag til løsning på streiken. Vi strakk oss så langt vi kunne for å komme lærerorganisasjonene i møte. Utdanningsforbundets motkrav er uforenlig med den avtalen vi har inngått med fagforbundene til alle andre ansatte i kommunesektoren, og med kommunenes økonomi. Utdanningsforbundet trapper i stedet opp streiken, slik at over 100.000 barn og unge nå rammes. Det er en grunnløs påstand at KS spekulerer i lønnsnemnd.