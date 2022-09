DØMT: Rettssaken med politibetjentene gikk i Follo og Nordre Østfold tingrett.

To politibetjenter får bot etter kroppsvisitering av 15-åring

Politibetjentene får 4000 kroner hver i bot.

I fjor sirkulerte en video av en gutt i underbuksene som ble kroppsvisitert av politiet mens vennene så på. Spesialenheten opprettet sak på hendelsen.

Nå er saken ferdig behandlet i Follo og Nordre Østfold tingrett. Retten kom frem til at hendelsen alene ikke utgjorde grov tjenesteforsømmelse grov tjenesteforsømmelseGrov tjenesteforsømmelse betyr at politiet ikke gjør jobben sin som den skal gjøres og innenfor loven..

Men retten mener at politibetjentene ikke handlet riktig ved å ikke skrive rapport etter hendelsen, noe politiet skal. Nå har politibetjentene fått 4000 hver i bot for nettopp dette, skriver Rett24.

Ifølge dommen som er gjengitt av Rett24, dro politibetjentene rett videre på et nytt oppdrag. Rapporten ble heller ikke skrevet dagen etter.

NRK skrev om saken i april i fjor. I artikkelen deres gjengir de det som ble sagt på videoen.

– Skal du se kølla mi? spør gutten i videoen.

– Jeg skal se under, svarer politimannen.

– Nei, vær så snill, ikke se kølla mi, sier gutten.

Får lavere bot i tingretten

Politibetjentene fikk tidligere i år en bot på 12.000 kroner av Spesialenheten for politisaker. De har som jobb å etterforske om politiet gjør straffbare handlinger i jobben sin.

Spesialenheten mente politibetjentene ved Øst politidistrikt gjorde en grov feil ved å ransake gutten. De mente at måten betjentene brukte en hodelykt for å lyse ned i den unge guttens underbukse med vennene som tilskuere var krenkede og uforholdsmessig, skrev Dagbladet den gang.

Politibetjentene godtok ikke boten, og saken gikk dermed til Follo og Nordre Østfold tingrett, og det var denne dommen som kom torsdag.

Fant joint på bakken

Retten er enige med Spesialenheten i at det var uheldig at ransakelsen ble gjennomført med tilskuere, som i dette tilfellet var kompisene til 15-åringen, og at det i tillegg var uheldig at ransakingen skjedde utendørs, ifølge Rett24.

Men retten mener etter en samlet vurdering at ransakingen av 15-åringen nødvendig. Grunnen er at politiet hadde skjellig grunn til mistanke om narkosalg.

Skjellig grunn er et juridisk begrep som beskriver den grad av mistanke. Skjellig grunn betyr at det må være mer enn 50 prosent sannsynlighet for at mistanken er korrekt.

Mistanken til politiet gikk i dette tilfellet ut på at det ble funnet en joint på bakken og at stedet 15-åringen oppholdt seg på var et kjent sted for narkosalg.

Spesialenheten har ikke tatt stilling til om de vil anke dommen, skriver NTB.