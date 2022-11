Politiet i heftig biljakt – sjåfør fortsatt på rømmen

Tre personer ble involvert i en trafikkulykke da en råkjører plutselig havnet i motgående kjørefelt på E18.

Rundt kvart på ti torsdag kveld meldte politiet i Agder om en trafikkulykke på E18 med tre biler involvert, der den ene bilen stakk fra stedet.

Operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt opplyser til VG at det i forkant av ulykken var to patruljebiler i jakt etter bilen som i 22.15-tiden fremdeles er på rømmen.







– Vi hadde først en sivil tjenestebil som hadde ligget bak og observert kjøreatferden. Basert på dette ønsket de å stanse bilen og fikk hjelp fra en annen patruljebil, forteller hun.

Bilen lå på E18 med politiet i hælene før den kjørte av, videre opp i en rundkjøring og ned på E18 igjen – før den brått snudde og fortsatte i feil kjøreretning.

Stakk fra ulykke

I motgående kjørefelt ble de møtt av to biler. Den første bråbremset for å unngå kollisjon, men bilen bak klarte ikke å styre unna og kjørte rett inn i bilen foran.

– Patruljen avbrøt her forfølgelsen for å se til personene i de to bilene. Bilen fortsatte da videre på E18 i uviss retning, sier Andresen.

Flere nødetater rykket ut til ulykkesstedet. Det var én person i bilen som først bråbremset. En ambulanse tok med seg føreren til legevakten på grunn av nakkesmerter.

I den andre bilen var det to personer.

– Skadeomfanget på disse er uvisst. Så vidt jeg vet er det ikke alvorlig, sier Andresen, men legger til at det var 90-sone på stedet.

Ber om tips

Politiet ber nå om tips fra publikum. Bilen som stakk fra stedet, skal ha kollisjonsskade i fronten, skriver politiet på Twitter.

Politiet har foreløpig ikke mottatt flere meldinger om bilen.

Trafikken på ulykkesstedet blir omdirigert.

Vegtrafikksentralen melder om redusert fremkommelighet på stedet.