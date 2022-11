Skremt rådyr hoppet gjennom vindu på skole og døde

Rådyret fikk store skader og døde inne i garderoben på Vennersberg skole i Kongsvinger.

Hendelsen skjedde rett før skolestart onsdag. Rektor Lena Godnes Iversen informerte foreldrene om den spesielle starten på skoledagen, melder Glåmdalen.

I en melding til de foresatte skriver hun at et oppskremt rådyr løp tvers gjennom vinduet i døren til 1. trinnsarealet på barneskolen, skadet seg voldsomt og døde inne i garderoben til 3. trinn.

– Dette var veldig spesielt! Rådyret må ha hatt en voldsom fart, ruten kan ikke ha vært lett å løpe gjennom. Det er et ganske tykt glass, sier Iversen.

Rektoren forteller at de raskt fikk skjermet dyret for skoleelevene. Viltnemnda ble varslet og kom til skolen, men da var dyret allerede dødt.

– Det er virkelig ikke ofte at et dyr hopper inn et vindu på denne måten, så dette hører virkelig med til sjeldenheten! forteller viltansvarlig i Kongsvinger kommune, Fredrik Fossum Sunde.

– Dette rådyret har nok vært veldig stresset. Da gjør vilt ofte noen feilgrep. Jeg vil tro at rådyret prøvde å rømme unna og at den ikke har sett vindusglasset – akkurat slik som småfugler gjør av og til, sier han videre.

Fallviltjeger i Kongsvinger kommune, Leif Nilssen, forteller til VG at de hentet rådyret i morges – da var den allerede død.

– Det var blod over alt. Rådyret hadde hoppet tvers igjennom en rute og skjært seg i halsen. Til slutt blødde den i hjel, sier Nilssen.

– Har dere sett noe lignende?

– Nei, dette var helt spesielt, svarer Nilssen.

Han forteller at barna var tatt bort, og at det gikk stille og role for seg da de var på stedet.