Russiske Andrey Yakunin er frifunnet for å ulovlig ha flydd drone i Norge. Her fra turen til Svalbard i august 2022.

Frifunnet etter dronetiltale: − En krevende opplevelse

Oligarksønnen Andrey Yakunin (47) møter pressen for første gang etter at han onsdag ble frikjent for å ha ulovlig flydd drone i Norge.

– Det er ikke noe lovbrudd for en britisk mann å fly drone på Svalbard, sier Yakunin når han møter pressen torsdag.

Milliardærsønnen ble onsdag kveld løslatt fra Tromsø fengsel, etter at han ble frifunnet for å ha ulovlig flydd drone på Svalbard under en ferietur i Norge.

– Dette ville aldri vært mulig uten jobben til forsvarerteamet, og jeg er veldig takknemlig.

Yakunin ble pågrepet i Hammerfest 17. oktober i år. Han er tiltalt for å ha fløyet hobbydrone ulovlig over Svalbard, og dermed brutt sanksjonsforskriften som er innført som følge av Russlands krig mot Ukraina.

– Jeg har lært mer om dronereguleringen enn jeg trodde jeg trengte, sier han under pressekonferansen.

Statsadvokaten har anket avgjørelsen. Anken vil etter planen behandles i uke 4.

– Jeg er ganske sikker på at avgjørelsen ikke vil finne lovbrudd i mine handlinger.

– Etter å ha tilbragt en god stund i Norge, ser jeg frem til å være med familien igjen, og feire jul og nyttår sammen med dem. Men jeg kommer tilbake til Norge.

Fortalte om varetekt

Etter spørsmål fra journalistene til stede, fortalte Yakunin om tiden hans i varetekt, og at han ikke er sint på den norske stat for det som har skjedd.

– Å være i varetekt er en krevende opplevelse for alle, sier han.

– Vi stod opp, og så er det ulike regler for hva man får lov til. Etter morgenen var det noen som studerte, og noen arbeidsoppgaver som måtte gjøres. Og senere hadde vi mulighet til å være ute, og med på andre aktiviteter

– Jeg visste ikke at nordmenn spiser middag så tidlig, sier han om middagsvanene i varetekt.

Stort forsvarerteam

Et team på totalt åtte personer var tilstede på vegne av Yakunin i Nord-Troms og Senja tingrett forrige uke.

Blant dem var Antony Brown, partner og grunnlegger av advokatselskapet Bivonas i London, og etterforsker Andrew Wordsworth.

Verken Brown eller Wordsworth vil kringkaste hva de tar betalt. Men veiledende pris for de mest erfarne advokatene sentralt i London ligger på 512 pund - eller i overkant av 6000 kroner timen.

Andrey Yakunin er sønn til Vladimir Yakunin, som har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

På spørsmål om hvordan oligarkfaren reagerte på nyheten om frifinnelsen, svarer han:

– Han er veldig glad.

MILLIARDÆRFAR: Vladimir Yakunin er faren til Andrey Yakunin. Han er tidligere sjef i det største statseide selskapet i Russland - den russiske jernbanen. Foto: Terje Mortensen / VG