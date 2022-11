DRONE-TILTALT: Russiske Andrey Yakunin er tiltalt for å ulovlig ha flydd drone på Svalbard.

Elden om dronetiltalt oligarksønn: − Er hensikten å straffeforfølge vanlige russiske borgere?

TROMSØ (VG) Oligarksønnen Andrey Yakunin (47) skulle mye heller vært på fjellet, sier han. Tirsdag møtte han i Nord-Troms og Senja tingrett – tiltalt for ulovlig droneflyging.

Han er tiltalt for å ha fløyet hobbydrone ulovlig over Svalbard, og dermed brutt sanksjonsforskriften som er innført som følge av Russlands krig mot Ukraina.

Strafferammen er fengsel i inntil tre år, og Yakunin erkjenner ikke straffskyld.

– Vil heller være på fjellet

Yakunin, som omtaler seg selv som investeringsrådgiver, stilte ulastelig antrukket i retten i en mørk blå dress, kjemmet hår, røde sokker og svarte lakksko.

– Jeg skulle mye heller vært på fjellet, sier Yakunin i kommentar til VG på spørsmål om hva han synes om tiltalen og fengslingen i Tromsø.

Forsvarer Bernt Heiberg viste noen av de omdiskuterte dronebildene i retten. De viser Yakunin på fjelltur i Svalbard-området, og båten hans «Firebird» mens den seiler i arktiske omgivelser. Samt hverdragslivet om bord i båten, med spyling, vasking og filetering av fisk.

– Dette mener påtalemyndigheten er ulovlig, utelukkende basert på statsborgerskapet til Yakunin, sier Heiberg.

Flere dronesaker

– Dette er en av flere tilsvarende saker. Det er til nå pågrepet og siktet fire russiske personer for brudd på denne sanksjonsforskriften. Dette er den tredje som skal for retten, sier aktor Kristin Røhne under innledningsforedraget.

23. november ble en annen russisk borger dømt i tråd med forskriften. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

FORSVARER: John Christian Elden leder Yakunins forsvarerteam.

Både aktoratet og forsvaret er enig om hendelsesforløpet.

– Spørsmålet er om hensikten er å straffeforfølge vanlige russiske borgere, eller i dette tilfellet en britisk statsborger, sier advokat John Christian Elden til VG før rettssaken starter.

– Vi vil ikke på noe tidspunkt anføre at tiltalte har drevet med noen form for spionasje eller at han har handlet på vegne av russisk etterretning. Det er ikke noen holdepunkter for det. Men vi mener hensynet til regelverket må få betydning, også i en sak som dette, sa aktor Kristin Røhne under innledningsforedraget sitt.

Dobbelt statsborgerskap

Yakunin har dobbelt statsborgerskap. Han er bosatt i Italia, og har både russisk og britisk pass. Han er sønn til Vladimir Yakunin, som har vært en del av president Putins innerste krets i mange år. Den nå 74 år gamle oligarken er russisk forretningsmann og tidligere KGB-agent.

– Yakunin flyttet permanent fra Russland til England i 2008 sammen med sin nærmeste familie. De fikk permanent oppholdstillatelse i 2013. De fikk engelsk statsborgerskap i 2014. I 2008 solgte de sin leilighet og eiendom i St. Petersbirg og kjøpte et familiehjem i London. Barna gikk på engelsk skole, sier Heiberg som forsvarer Yakunin.

Flere vitner skal forklare seg for retten. Fra aktoratets side skal politibetjenter forklare seg blant annet om ransakelsen av Yakunins båt og om flydata knyttet til dronene.

Fra forsvarets side skal kapteinen om bord i Yakunins seilbåt «Firebird» forklare seg, og en profesjonell droneflyger som var om bord i båten.

Yakunin ferierte med båten «Firebird» da han ble pågrepet.

– Er det i tråd med normale sanksjoner å sette opp et forbud mot rekreasjonell dronebruk, spør forsvarer Bernt Heiberg under innledningsforedraget.

Han argumenterer for at det er folk med russisk pass – og ikke det russiske regimet som blir rammet av slike sanksjoner.

PÅGREPET PÅ SEILTUR: Andrey Yakunin eier denne seilbåten «Firebird» som han ferierte med.

I kontakt med faren

Yakunin hevder selv ovenfor VG at han er britisk, sjekket reglene på forhånd uten å finne noe forbud for briter, og fløy hobbydrone for sikkerhets- og turistformål.

Forholdene har skjedd i perioden 3. august til 6. september. 17. oktober ble han pågrepet av politiet i Hammerfest.

Politiet i Finnmark ble varslet av etterretning om at Yakunins båt lå til kai i Hammerfest i Finnmark. Det ble gjennomført en utlendingskontroll og funnet droner om bord.

I et intervju med VG i dag, gjennomført gjennom hans advokat Bernt Heiberg, fortalte Yakunin at han nylig har vært i kontakt med faren.

– Jeg kan med sikkerhet si at dette er definitivt en endring i seilerkarrieren han ikke hadde ventet av sønnen sin, sa Yakunin.

OLIGARK-FAR: Forretningsmannen og den tidligere KGB-agenten Vladimir Yakunin er faren til dronetiltalte Andrey Yakunin. De to har vært i kontakt etter at sistnevnte ble fengslet i Norge.

Ønsker avgjørelse

Aktor Kristin Røhne understreker overfor VG at det ikke er grunnlag for å tro at Yakunin drev med etterretningsvirksomhet i Norge da han fløy drone utenfor Svalbard.

– Vi ønsker en avgjørelse fra domstolen om gjennomføringen av sanksjonsforskriften, sier hun, og understreker at de betrakter Yakunin som en russisk statsborger.

Varetektsfengslingen har av russeren har allerede vært behandlet av Høyesterett en gang.

Advokat John Christian Elden har tidligere sagt at saken er så kompleks juridisk at den kommer til å ende opp i Høyesterett igjen.

VG oppdaterer saken.