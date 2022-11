I MÅL: Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) startet budsjettforhandlingene i Stortinget 7. november.

Opplysninger til VG: Enighet om statsbudsjettet

SV har blitt enige med regjeringspartiene Ap og Sp om et statsbudsjett for 2023, bekrefter kilder til VG.

Ap, Sp og SV har de siste dagene sittet i forhandlinger til langt på natt for å komme til enighet om landets neste statsbudsjett.

Kilder bekrefter overfor VG at regjeringen og SV har kommet til enighet om statsbudsjettet for 2023.

Resultatet vil bli lagt frem senere tirsdag.

Både Sp og Ap har gruppemøte klokken 16.30 for å godkjenne budsjettavtalen.

Klima, omfordeling og bistand har vært SVs viktige saker, og har vært sentrale spørsmål i forhandlingene.

Statsbudsjettet er et Norges plan for hvordan vi skal bruke statens penger neste år. I år har regjeringen blitt nødt til å bruke mindre oljepenger enn tidligere, for å forsøke å dempe prisgaloppen og økende rente.

Fant milliarder

Som VG skrev tidligere tirsdag, har budsjettprosessen blitt «smurt» i siste fase ved at regjeringen har kunnet legge mer penger på bordet:

Statkraft øker utbyttet med 4,3 milliarder kroner neste år, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Det kommer frem i et svar på et spørsmål fra Aps Eigil Knutsen, som leder forhandlingene med SV om statsbudsjettet, opplyser Rødts finanspolitiker Marie Sneve Martinussen til VG.

Rødt mener dette kunne gitt økt minsteytelse på 12.000 kroner til pensjonister, uføre, de på arbeidsavklaring og folk på sosialstønad.

Selv om detaljene fra budsjettforliket ikke blir klare før senere tirsdag, er det ventet at partiene ville bli enige om tiltak for å bøte på den økende fattigdommen.

Kilder i regjeringspartiene har overfor VG gitt uttrykk for at de har hatt handlingsrom på dette området, fordi den økonomiske situasjonen har forverret seg dramatisk gjennom høsten.

Statsbudsjettet som ble lagt frem 6. oktober var i all hovedsak ferdig allerede i månedsskiftet august/september. Siden da har prisene økt ytterligere, og renteøkningene begynner å svi.

Oljeseier

En av SVs store seire i budsjettet for 2022, er at Ap gikk med på å utsette neste runde med utlysninger av letelisenser for olje og gass - det som kalles 26. konsesjonsrunde.

VG får tirsdag ettermiddag opplyst at utsettelsen videreføres. Dette er en klar innrømmelse til SV.

Det er foreløpig ikke klart om utsettelsen er tidfestet til bare å gjelde 2023, eller om konsesjonsrunden legges på is helt frem til 2025.