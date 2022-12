SKAL PÅ NETT: Hedvig Moe, assisterende sjef i PST, forklarer hva sikkerhetstjenesten får lov til og ikke lov til etter at regjeringen nå justerer PSTs hjemler.

PST får nytt verktøy: Kan lagre ytringer fra åpent nett

Regjeringen åpner internettet for PST, på jakt etter trusler mot landets sikkerhet. PSTs assisterende sjef Hedvig Moe lover å ikke bruke åpningen til å snuse i folks privatliv.

Regjeringen og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) legger fredag fram lovendringer som PST, Politiets sikkerhetstjeneste, har bedt om i en årrekke.

Mehl har kalt inn til pressekonferanse om dette klokken 13 fredag. Den kan du følge på VGTV.

Men det kommer også endringer som personvern-forkjemperne har advart mot.

– Vi tenker helt overordnet at de nye hjemlene setter oss bedre i stand til å gjøre jobben vår slik verden ser ut i 2022, sier Hedvig Moe til VG.

Hun beskriver PSTs oppdrag slik:

– Vi skal forebygge terror og hindre at fremmede land får tak i informasjon som kan true vår sikkerhet. Og nå får vi verktøy som gir oss mulighet til å studere hvordan grupper med terror-hensikter og ekstremister benytter det digitale rommet.

Får fem år – ikke 15

– Hva får dere ikke lov til?

– Vi får ikke lov å lese folks e-post, ikke gå inn i passordbeskyttede grupper eller følge etter enkeltpersoner på nett. Men på mistanke eller bekymring har vi allerede andre hjemler som åpner en smal mulighet for det.

Tjenesten ønsket å kunne lagre det de samler inn, i 15 år.

Det fikk de nei til.

Regjeringen sier i stedet maks fem år i lovforslaget.

– Vi må forholde oss til det lovgiverne bestemmer. PST argumenterte for at 15 år ville være hensiktsmessig, blant annet for å vurdere påvirkning opp mot valg, og studere dette over flere valg på rad. Men fem år hjelper oss godt på vei, sier Moe.

Hun presiserer at Stortingets kontroll med all PSTs virksomhet gjennom EOS-utvalget vil bestå som nå.

Slutt på brune konvolutter

PSTs nåværende hjemler for innsamling er 20 år gamle.

– For 20 år siden møttes man fysisk. I den klassiske spionverdenen ble det utvekslet brune konvolutter med dokumenter, og høyreekstreme møttes fysisk for å samle støtte. I årene etterpå har så mye flyttet seg inn i digitale rom.

PST-lederen sier at de vil bli bedre i stand til å avsløre både lovlig og ulovlig etterretning og påvirkning på det åpne nettet fra utenlandske e-tjenester.

– Vi må forstå hvordan Russland jobber med både innhenting og påvirkning ut i det offentlige rom. Da den såkalte illegalisten ble pågrepet i Tromsø, gikk Russland ut og sa at Norge har «spion-mani». Slike forsøk på å påvirke opinionen i vårt åpne samfunn, må vi følge med på, sier hun.

Hun har et eksempel til:

– Vi vet at Kina ønsker å kjøpe selskaper og eiendom i Norge for å skaffe seg informasjon. Det er innenfor PSTs mandat å følge med og hindre at de får tilgang til informasjon som kan skade Norges interesser.

Unngå gråsoner

– Hvor mye må PST laste ned for å dekke det behovet som dere argumenterer for?

– Vi skal ikke laste ned hele internettet. Det er bare informasjon som peker mot ekstremisme, terrorfare og etterretning mot Norge, som er relevant. Alt annet er støy for oss og uinteressant, sier Moe.

Politiets sikkerhetstjeneste skal også gi regjeringen og myndighetene løpende informasjon om det store bildet, om trender og om trusler.

– Vi vil få et tydeligere oppdrag som innenlands etterretningstjeneste. Våre rapporter, også de offentlige trusselvurderingene, har til nå bare basert seg på våre aktive saker, og informasjon fra samarbeidende tjenester. Med et bredere tilfang av kilder tror vi at disse rapportene vil bli bedre, sier Hedvig Moe.

– Vil grensene mellom E-tjenesten og PST flytte seg med nye lovhjemler?

– Jeg leser det slik at regjeringen avstemmer mandatene, slik at det ikke oppstår gråsoner og hull imellom oss, sier hun.