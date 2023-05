STJÅLET: Øystein Nygård, styreleder i Nittedal ILs fotballavdeling, holder en pakke med sokkene som ble stjålet fra klubbens anlegg natt til onsdag.

Sokke-sjokk: Frastjålet sokker til en verdi av 16 000 kroner

Natt til onsdag har én eller flere tyver listet seg rundt på strømpelesten i nærheten av Nittedal ILs lokaler, og stjålet over 400 par med sokker.

– Er det mulig? Har vi kommet dit at man stjeler fra unger? For det er det du gjør, sier styreleder i Nittedal IL fotball, Øystein Nygård, til VG.

Tirsdag kveld var han med på å pakke ned igjen sokker som ikke hadde blitt solgt i forbindelse med en dugnad fotballgruppen hadde hatt.

Da han var innom fotballklubbens anlegg onsdag morgen, fikk han seg en real overraskelse.

– Da ser jeg at to hele esker med 16 pakker med sokker er borte. Cirka 32 kilo med sokker. I tillegg har de klart å rive opp en av eskene og tatt med seg en pakke. Det var 405 par med sokker som var borte, forteller Nygård.

– Noe spesielt å stjele så mange sokker?

– Jeg vet ikke hvor mye sokker du bruker, men jeg hadde hatt sokker til jeg avgår med døden, svarer en noe lattermild Nygård.

HAR DU SETT DISSE SOKKENE?: Slik ser sokkene og pakkene som ble stjålet ut.

Styrelederen forteller at sokkene, dressokker og ankelsokker av bambus, sto på en pall og under et telt utendørs. Forseglingen på pallen har blitt brutt opp, i påvente av de skulle bli hentet og fraktet tilbake til leverandøren.

– Jeg pratet med et par av de andre styremedlemmene, og sa: Har vi blitt for naive? Med tanke på at vi tror at denne type ting ikke er et problem. I dette tilfellet kan man tydelig si at det har vi, konstaterer Nygård.

Verdien på de stjålne sokkene er 16 200 kroner, opplyser Nygård på Facebook, noe som tilsvarer følgende i et annet dugnadsbidrag:

– Det er 800 vaffelplater, som er kanskje det vi selger i løpet av to måneder. Jeg synes det er helt hårreisende, sier Nygård.

Summen dekker halvparten av klubbens ballbudsjett for våren, forteller Nygård. Pengene skulle blant annet brukes på sosiale tilstelninger for lagene i klubben, samt anleggene.

Etter å ha oppdaget tyveriet, tok Nygård til Facebook og titulerte et innlegg på klubbens side slik: «Til deg som nå har skapet fullt av sokker ...». Som overfor VG, poengterte han der hvor mye disse sokkene betyr for klubben.

– Tanken var å se om det var noen som hadde samvittighet. Og om de ikke har samvittighet til å levere det tilbake, så skulle jeg plante noe som gjør at disse kirsebærene smaker jævlig surt, forteller han.

Nygård utelukker ikke at klubben vil anmelde saken. Enn så lenge har han en klar oppfordring til den eller de som står bak:

– Gi de tilbake, eller sett de tilbake, hvis du ikke synes det er hyggelig å ringe meg, men jeg kan kontaktes. Vi vil veldig gjerne ha de tilbake.

