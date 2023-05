BERGEN: Hordaland tingrett.

Gruppevoldtektssaken i Bergen: − Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre

De tre tiltalte mennene skal ha hatt sex med den da 15 år gamle jenta etter tur.

Overgrepet skal ha skjedd i januar 2020. I dag er hun 19 år gammel, men på det aktuelle tidspunktet gikk hun i tiendeklasse på ungdomsskolen.

Tirsdag ga hun sin forklaring i Hordaland tingrett. De tiltalte mennene i 20-årene måtte forlate rettssalen før hun inntok vitneboksen. Alle tre nekter straffskyld.







Info Dette er saken Til sammen fem menn i 20-årene er tiltalt for flere overgrep. Mennene nekter straffskyld.

Tre menn er tiltalt for gruppevoldtekt av en kvinne i 20-årene. Hendelsen skal ha funnet sted i 2021.

Én av disse tre er sammen med to andre menn tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, i 2020.

Én av disse igjen, en 25 år gammel mann, er tiltalt for sovevoldtekt av en tredje kvinne. Vis mer

Kvinnen forteller at hun møtte de tiltalte mennene for første gang natten voldtekten skal ha skjedd.

Januarnatten i 2020 la hun ut på Snapchat at hun trengte skyss. En av de tiltalte svarte at han kunne kjøre. I bilen satt de tre tiltalte mennene, ifølge kvinnen.

– Jeg skulle egentlig hjem til en jeg holdt på med, men jeg fikk ikke kontakt med han, sier hun.

Kvinnen tenkte derfor at hun kunne vente hjemme hos en av de tiltalte.

– Det var lite snakking i bilen. Jeg satt på telefonen.

På et tidspunkt, etter at de hadde kommet hjem til den tiltalte, endte alle fire opp i en seng på et soverom. Fornærmede forklarte at hun hadde alle klærne på og at hun ville sove.

Inne på soverommet skal den ene mannen ha begynt å kle av henne.

– Ga du uttrykk for at du ville ha sex?

– Nei, det bare begynte.

Mennene skal ha hatt sex med henne etter tur. Det skal ha blitt tatt frem en mobil som filmet underveis.

– Jeg turte ikke si noe. Det var ubehagelig. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, sier kvinnen.

Hun fortalte at hun var helt stille, og poengterte at hun var sammen med tre menn. Fornærmede fortalte også at mennene fysisk flyttet på henne.

Kvinnen var tydelig preget under sin forklaring, spesielt da hun snakket om at videoen som kan ha blitt tatt under sexen ble sendt rundt til andre.

– Det at jeg ble filmet og at det ble sendt videre. Alt det der, det er helt jævlig, sier fornærmede.

Da overgrepet skal ha skjedd var jenta 15 år gammel, mens mennene var i 20-årene.

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. Det betyr at en som har seksuell omgang med et barn under 16 år kan bli straffet.

Ifølge kvinnen spurte ikke mennene om hvor gammel hun var.

Kvinnen har tidligere anmeldt to av mennene for voldtekt i desember 2020. Dette er en annen sak. Den ble henlagt på bevisets stilling, opplyser advokat Ellen Eikeseth Mjøs til VG.

Mandag startet rettssakens andre uke i Hordaland tingrett. Det ble da bestemt at rettssaken skulle lukke dørene for publikum. Bakgrunnen er at navn og personopplysninger til de tiltalte og fornærmede har blitt spredt på sosiale medier.

Tidligere kunne publikum følge saken fra et tilhørerrom. Pressen kan fortsatt være til stede og rapportere fra rettssalen.

Mandag forrige uke måtte rettssaken pauses fordi en mann i tilhørerrommet filmet navnelisten i tiltalen og filmet fra rettssalen.

Dagen etter måtte retten på ny pauses – denne gang fordi en skjermdump av tiltalen ble spredt på sosiale medier. Spredningen av tiltalebeslutningen er anmeldt.