LAGT I BAKKEN: En politimann er tiltalt for å ha brukt grov vold i forbindelse med et oppdrag på Kongsberg.

Politibetjent på stedet: «Kjempeuheldig situasjon»

Samtlige politibetjenter til stede under Kongsberg-saken har sagt de var uforberedt på politimannens «plutselige eskalering og maktutøvelse», ifølge VGs opplysninger.

Kongsberg-saken har fått stor oppmerksomhet etter at Dagbladet publiserte en overvåkningsvideo av basketaket.

Videoen viser hvordan en politimann gyver løs på Kevin Simensen (26), først med slag, så med batong.







Spesialenheten for etterforskning av politisaker tiltalte politimannen for vold og for å ha grovt uaktsomt brutt sin tjenesteplikt som følge av hendelsen.

Info Dette er saken Voldsepisoden fant sted natt til 30. oktober i fjor.

Kevin Simensen ble bortvist fra utestedet «Privat» på Kongsberg. Han skal ha kommet i klinsj med en vekter, og situasjonen eskalerte ved en Esso-bensinstasjon der Simensen og noen venner påtraff flere politibetjenter.

Simensen og en kamerat ble sendt i arresten. Begge er anmeldt for vold mot offentlig tjenesteperson.

Den nå tiltalte politimannen ble anmeldt av Sør-Øst politidistrikt dagen etter basketaket.

En annen politimann er anmeldt for å ha slettet en video av hendelsen fra mobiltelefonen til et av vitnene på stedet. Vis mer

Spesialenheten mener politimannen opptrådte «klart i strid» med forventet politiatferd, ifølge VGs opplysninger.

«Dette underbygges av forklaringene til de øvrige tjenestepersonene på stedet, som alle har gitt uttrykk for at de ikke var forberedt på og stilte seg uforstående til [politimannens] plutselige eskalering og maktutøvelse», står det i Spesialenhetens påtegningsark.

Dokumentet beskriver at politimannen og hans kolleger hadde ulike oppfatninger av situasjonen før den eskalerte:

Politimannen selv mente det eneste alternativet han hadde var å legge Simensen i bakken.

Ingen av patruljekollegaene oppfattet situasjonen som truende før politimannen la Simensen i bakken. Alle har gitt uttrykk for at de ikke var forberedt politimannens plutselige eskalering og maktutøvelse.

Minst 13 slag på 14 sekunder

En av betjentene på stedet har beskrevet at den nå tiltalte politimannen «hoppet over et par ledd i maktpyramiden» under pågripelsen av Simensen og at de havnet i en «kjempeuheldig situasjon».

«Han mente et annet alternativ hadde vært først å prøve kommunikasjon i stedet for fysisk å gå rett på», står det i påtegningen.

Kun tre sekunder gikk fra den nå tiltalte politimannen henvendte seg til Simensen til han vred Simensen ned i bakken for å sette på ham håndjern, ifølge påtegningen. Ingen forsøk på mindre inngripende tiltak ble gjort.

Da Simensen gjorde motstand, slo politimannen 26-åringen med knyttneve minst 13 ganger i løpet av de neste 14 sekundene, slår Spesialenheten fast.

Info Maktpyramiden Når politiet snakker om maktbruk, bruker de ofte maktpyramiden som utgangspunkt. Denne består av ulike trinn som rangerer maktmidler politiet skal beherske, fra mindre til mer inngripende. Nederst finner man for eksempel verbale komunikkasjonstekninger, så pålegg og advarsler, deretter pågripelser, så pepperspray, deretter teleskopbatong. Slag og spark kommer nest øverst, under skytevåpen. Kilder: «Politiets bruk av fysisk makt» (2010) og «Politiets bruk av maktmidler» (2022). Vis mer

Politibetjenten forklarte at det «heller ikke er vanlig å gå rett på slag og spark selv om de bryter folk i bakken».

«Han var overhodet ikke forberedt på det som skjedde. Hendelsen skjedde plutselig der og da, og det ble derfor ikke langt noen plan», står det i påtegningen.

«Maktbruken var voldsom»

En annen betjent på stedet har forklart at hun ville gått frem på en annen måte for å ta kontakt med Simensen.

«Hennes oppfatning var at [politibetjenten] bykset opp på maktpyramiden ganske fort fra starten av, og at maktbruken var voldsom», står det i påtegningen.

Maktbruken ble deretter «på en måte utlignet, siden Simensen ikke viste tegn til overgivelse og var veldig aggressiv tilbake», mente betjenten.

Hun beskrev at det var en «ekkel opplevelse å se at maktmidlene de har fått utlevert (pepperspray og batong) ikke bet på, men det var først i ettertid hun hadde reflektert over hvor lite kontroll de hadde».

Kunne vært unngått

Spesialenheten mener det hele kunne vært unngått dersom politimannen hadde brukt en annen tilnærming innledningsvis.

Men vurderingen av hvorvidt politimannen opptrådte ulovlig, er todelt:

Første del av basketaket vurderes som langt utover rammene for lovlig maktbruk , fordi maktanvendelsen skjedde «uten annen foranledning enn at Simensen fremsto som motvillig, og at det ikke først ble forsøkt lempeligere midler for å oppnå formålet med tjenestehandlingen».

Andre del er derimot ikke nødvendigvis ulovlig, ettersom «Simensen gjorde vedvarende motstand og ikke ga tegn til å overgi seg, og at flere kolleger ble opptatt med å håndtere personer som reagerte og grep inn i politiets arbeid på stedet». Spesialenheten legger til at: «Når det gjelder batongslag mot hodet og mot ryggen mens Simensen lå nede på bakken, har etterforskningsavdelingen vært i atskillig tvil».

FORSVARER: John Christian Elden representerer den nå tiltalte politimannen.

Den nå tiltalte politimannens forsvarer John Christian Elden skriver følgende kommentar i en tekstmelding til VG:

– Vi kommenterer denne saken i retten, men noterer Spesialenhetens oppfatning, og at spørsmålet ikke er om det forelå en gyldig tjenestehandling i situasjonen, men om min klient overskred den makt han hadde rett til å utføre mot de siktede mennene.

«Følte han var i nødverge»

Politimannen selv «har forklart at han er kjent med at slag med batong mot hodet kan være veldig farlig og kan føre til kraniebrudd og skader som følger med dette», ifølge påtegningen.

«Grunnen til at han slo mot hodet, var at slagene mot lår og overarm ikke hadde virkning og at han var livredd for kraften fra Simensen».

«Da Simensen hadde hatt mange muligheter til å gi seg og likevel gikk mot ham og fortsatte å kjempe imot, tenkte han det var åpenbart at Simensen ville ta ham og skade ham. Han følte at han var i nødverge og måtte få nedkjempet Simensen på noe vis».

