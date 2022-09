TALSPERSON: Silja Bjørkly er gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Vestland. Hun pusher på for en løsning på lærerstreiken snarest - og snakker på vegne av samtlige av Høyres gruppeledere i landets fylkesting.

Høyreledere landet rundt: Millioner spart på streik må brukes på elever

Fylkeskommuner og kommuner har for tiden 24 millioner kroner i lønnsbesparelser under lærerstreiken. Samtlige fylkes-gruppeledere i Høyre forutsetter at pengene brukes på streikerammede elever.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge KS og Utdanningsforbundet koster en lærerstilling rundt 3000 kroner dagen - inklusive lønn, arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter.

Med drøye 8100 lærere i streik - før neste opptrapping, sparer skoleeierne - kommuner og fylkeskommuner 24,3 millioner kroner, har TV2 regnet ut.

Partene i den hittil fastlåste lærerstreiken møtes klokken ti hos Riksmekleren lørdag formiddag.

Les også Rapport om streikefølger: Daglig forverring – bekymring for elevers helsetilstand Følgene av lærerstreiken forverrer seg daglig for barn og unge, ifølge Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Samtidig tar de fremste fylkespolitikerne i landets for tiden største parti til orde for at de sparte lønnsutgiftene under streiken må gå til ett eneste formål:

– Det blir spart betydelige summer, spesielt der streiken rammer hardest. Disse må brukes til å ta igjen tapt læring. Vi vil jobbe for at dette blir fulgt opp der det trengs i våre fylkesting.

– Vi forventer også at de andre partiene støtter dette, sier gruppeleder Silja Bjørkly i Vestland Høyre på vegne av samtlige 11 ledere i Høyres fylkesting-grupper.

Dytter på KS

Som sentrale fylkespolitikere er de også medlemmer i Kommunesektorens organisasjon KS, som utgjør arbeidsgiversiden i lærerstreiken.

Bjørkly mener KS bør bidra til at partene legger prestisje og fastlåste posisjoner til side - og løser lønnskonflikten for elevenes skyld.

– Vi kan vanskelig uttale oss om substansen i konflikt og mekling. Men dette vi nå sier er også et kraftig signal til vår egen organisasjon om å strekke seg for å få til en løsning med lærerorganisasjonene, sier Bjørkly.

Hun og de andre gruppelederne er bekymret for elevene sin psykiske helse og læringsutbytte etter fem-seks uker med streik fra skolestart.

KS-TOPP: Gunn Marit Helgesen (H) er styreleder i Kommunesektorens organisasjon KS.

Samme bekymring har deres partifelle, styreleder Gunn Marit Helgesen i selve KS.

– Jeg er veldig bekymret for elevenes situasjon. Denne lærerstreiken rammer veldig skjevt. Det er bekymringsfullt, og jeg forstår at de skolene som har lærere i streik er bekymret for at elevenes vurderingsgrunnlag reduseres for hver uke som går. Det er ekstra bekymringsfullt at lærerstreiken nå har vart i en måned av et skoleår like etter at årene med pandemi også rammet mange elever.

– Ser du noen annen utvei av denne fastlåste konflikten enn tvungen lønnsnemnd?

– I utgangspunktet håper jeg ikke at regjeringen vurderer det. Streik er et høyst lovlig verktøy i arbeidslivet. Jeg håper virkelig at partene gjør alt de kan for å finne en løsning sammen med Riksmekleren. Ingen er tjent med tvungen lønnsnemnd, svarer Helgesen

– Kan det komme et initiativ fra dere i KS for å løse opp floken?

– Både ja og nei. Vi hadde en grundig diskusjon om situasjonen på KS’ styremøte i Kirkenes tirsdag. Ledelsen som forhandler på vegne av KS har styrets fulle tillit. Men rammen på 3,84 prosent som 37 fagforbund i kommunesektoren har sagt ja til, pluss noen økninger i tillegg i helsesektoren, koster allerede mer enn det kommunene får kompensert for, svarer Helgesen

Kommer med to krav

Gruppelederne i Høyre ute i fylkene, har formulert to krav til skoleeierne:

1. Læringen til elevene må sikres.

Under streiken som nå foregår er det mange elever som mister betydelig læring. Det blir også et skille på de som er på skolen, og de som ikke er der.

2. Det må satses på psykisk helse.

Elever som sliter blir nå sittende hjemme uten tilgang til lærere, skolehelsetjeneste eller miljøkoordinatorer å henvende seg til. Mange stresser også nå med progresjonen og fremtiden deres.

– Bør neste skritt være tvungen lønnsnemnd fra regjeringen og streikeslutt?

– Det er det opp til regjeringen å vurdere. Dette går nå på elevenes rett til utdanning. Streiken har her i Bergen vart siden juni for enkelte skoler. På et tidspunkt må nok regjeringen vurdere tvungen lønnsnemnd. Men vår sterke anmodning er at partene kommer frem til en løsning hos Riksmekleren, sier Høyretoppen i Vestland.