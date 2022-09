1 / 2 LEIV VIDAR: Leiv Vidar-fabrikken i Hønefoss. Her i en annen sammenheng i 2011. PØLSER: Fabrikken som har fått en strømregning på 1.3 millioner kroner produserer kjøttvarer. Bildet er tatt i en annen sammenheng i 2011. forrige neste fullskjerm LEIV VIDAR: Leiv Vidar-fabrikken i Hønefoss. Her i en annen sammenheng i 2011.

Fikk 1.3 millioner kroner i strømregning

Leiv Vidar-fabrikken på Hønefoss fikk strømregning som var over én million kroner dyrere enn vanlig. 2023 kan bli kjempeutfordrende, sier fabrikksjefen.

Per Rasmussen, som er fabrikksjef for kjøttvareprodusenten Leiv Vidar på Hønefoss, forteller til Ringerikes Blad at de vanligvis får en strømregning på 250.000 kroner i august. I år var den på hele 1.3 millioner kroner.

Rasmussen sier til avisen at de på grunn av strømprisen ikke kan hente fortjenesten fra produktet.

– Du blir alltid hengende etter når du får en strømregning som er seks ganger høyere enn normalt. Det gjør situasjonen utfordrende, sier Rasmussen til Ringerikes Blad.

HØY STRØMREGNING: Per Rasmussen, fabrikksjef på Leiv Vidar-fabrikken i Hønefoss.

Rasmussen sier at 2023 kan bli et kjempeutfordrerne år for Leiv Vidar på grunn av strømprisene.

– Slik det ser ut nå, kommer strømprisene til å fortsette som nå ut året. Det gjør vondt om denne situasjonen fortsetter i lengden, sier Rasmussen til Ringerikes Blad, og forteller at 2021 var et utfordrende år på grunn av koronapandemien og prisøkning på ingredienser.

Den 16. september la regjeringen frem en ny strømpakke for bedrifter. En ny støtteordning gjør at bedrifter kan få opptil 3.5 millioner kroner, dersom de sparer energi.

Hvis du gjør en energisparings-kartlegging i bedriften kan du få dekket 25 prosent av strømregningen over 70 øre.

Gjennomfører du faktisk energisparingstiltakene, kan du få dekket 45 prosent.

