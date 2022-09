PRESSET: Til VG beskriver Ali (43) at han følte seg presset til å ha sex med kvinnene som var hans saksbehandlere i NAV.

NAV-saken: Advokat hardt ut mot politiet

Bistandsadvokat Joachim Stang mener politiet gikk feilaktig etter hans klient i stedet rett på NAV-kvinnene som var anmeldt for å ha misbrukt sin stilling.

Publisert: Nå nettopp

VG fortalte i helgen historien om flyktningen Ali som gjennom sitt møte med NAV har hatt seksuell omgang med to av sine saksbehandlere. Ali mener han har blitt misbrukt og presset til seksuell omgang av de to kvinnene samtidig som de var hans saksbehandlere.

Ifølge advokat Stang begikk politiet flere feil i starten av etterforskningen som gjorde at de kom på etterskudd:

** De gikk etter Ali i stedet for de anmeldte

** De sikret ikke elektroniske spor raskt nok

** De varslet NAV og dermed potensielt også de anmeldte kvinnene.

** Sentrale dokumentbevis i form av tekstmeldinger fulgte ikke saken.

KRITISK: Advokat Joakim Stang er kritisk til hvordan politiet har etterforsket de to NAV-kvinnene som begge har innrømmet seksuell omgang med hans klient.

– Avgjørende feilvalg

Begge kvinnene har vært etterforsket av politiet, anklaget for misbruk av overmaktsforhold, og saken ligger nå på Riksadvokatens bord etter at statsadvokaten henla begge sakene i sommer.

Egentlig ville politiadvokaten tiltale den ene NAV-saksbehandleren for å ha brutt straffelovens bud om overmaktsforhold, men statsadvokaten satte politiets innstilling til side.

I et klagebrev fra bistandsadvokat Joachim Stang til Riksadvokaten, er kritikken mot politiet en sentral del.

– Bevissituasjonen er preget av avgjørende feilvalg som ble tatt i en innledende fase av saken, og som også er bakgrunnen for at vi herfra mener anmeldelsen har fått en annen oppfølging enn i en normalsak av denne art, skriver Stang.

– Vi kontaktet hovedetterforsker på saken, og fikk beskjed at politiet først hadde begynt med å undersøke om Ali var av typen som ville «ligge seg til fordeler», skriver Stang til Riksadvokaten.

Konkret innebar dette at politiet hadde bedt fastlege om komplett helsejournal, samt NAV, kvinnenes arbeidsgiver, med anmodning om saksdokumentasjon.

– NAV ble også konkret varslet bakgrunnen for henvendelsen, det vil si om anmeldelsen mot de to kvinnelige medarbeiderne. Ingen skritt var da ellers foretatt opp mot de mistenkte, og det var heller ikke planlagt gjennomført da, mener Stang.

Stang mener politiet i realiteten ødela sin egen etterforskning her og at kvinnene fikk samkjørt sine forklaringer.

Stang viser i sin klage til politirapporter som underbygger dette. VG har vært i kontakt med begge de to kvinnenes forsvarere, som ikke vil kommentere dette.

NATOSOLDAT: Ali forteller om sin tjeneste som soldat for Nato, både for amerikanske og britiske styrker. Han sier han i utgangspunktet kom til Norge for å bidra, men at behandlingen han har fått har ødelagt mye for ham. Bildet er fra august 2006 og fra kamper sør i Irak.

– Slettede tekstmeldinger

Advokaten peker også på politidokumenter hvor det fremkommer at tekstmeldinger kan være slettet.

Det viste seg også at tekstmeldingene som ikke var slettet, ikke hadde fulgt med saken.

– Hvorfor ikke?

– Det må politiet svare på. Tekstmeldingene var vedlagt anmeldelse, så hvorfor dette ikke fulgte saken, må nesten politiet selv svare på, sier Stang.

VG har dokumentert hvordan Ali fikk en rekke tekstmeldinger fra den ene av sine saksbehandlere som blant annet inneholdt oppfordring til seksuell omgang.

Advokaten sier politiet endret syn på saken da de ble klar over tekstmeldingene i saken.

– Men da var likevel mye av skaden skjedd, mener Stang: Politiet kom for sent i gang.

– Ransaking og sikring av elektroniske spor ble først gjort to måneder etter anmeldelsen, forklarer Stang.

– Særlig varslingen til NAV, før man tok inn de mistenkte til avhør og sikret elektroniske spor, var uheldig, sier advokaten.

-Tatt ut av sammenheng

VG har lagt frem kritikken av politiet for Øst politidistrikt.

Politiet svarer at de etterforsket saken grundig, både taktisk og teknisk.

De avviser Stangs gjengivelse av hovedetterforskers utsagn om at han ville sjekke om Ali ville ligge seg til fordeler.

– Kommentaren angående hovedetterforsker som advokat Stang refererer til, er tatt ut av en sammenheng og vi kjenner oss ikke igjen i dette, sier Kristin Bugge Lyså, avsnittsleder i Felles enhet for påtale

Hun sier politiet alltid jobber ut fra flere ulike hypoteser som må vurderes i slike saker.

– Påtaleansvarlig i Øst politidistrikt oversendte saken med innstilling for påtaleavgjørelse til Oslo statsadvokatembete som besluttet henleggelse på foreldelse for den ene anmeldte og etter bevisets stilling for den andre anmeldte. Nå er saken påklaget til Riksadvokaten og vi finner derfor ikke naturlig å kommentere saken ytterligere før klagen er behandlet av Riksadvokaten, sier Bugge Lyså.

NAV: Vanskelig å se for seg

NAV har i samtaler med VG vært tydelige på at feil de har gjort i behandlingen av Ali og er foreholdt kritikken i denne saken.

– Når det gjelder hvilke følger denne saken har fått for den ansatte, kan jeg informere om at saken er håndtert som en personalsak. Innholdet er taushetsbelagt, men jeg kan si at personen ikke lenger jobber i kommunen. Det var svært få personer ved NAV-kontoret som kjente til saken. Det er derfor vanskelig å se for seg at noen kan ha bidratt til at de to tidligere ansatte har fått snakket sammen før de ble avhørt av politiet, sier direktør for helse og velferd i den aktuelle kommunen.

VG har lagt frem kritikken i denne saken for advokatene til de to siktede kvinnene.

Advokat Oscar Ihhlebæk sier det er flere sider av denne saken her.

– Min klient deler ikke oppfatningen som kommer frem hos dere, uten at jeg trenger å gå i detaljer på det. Forholdet er uansett foreldet og foreslått henlagt av statsadvokaten, sier Ihlebæk.

Advokat Harald Otterstad skriver i et brev til statsadvokaten at han stiller seg fullt ut bak den grundige henleggelsen. Han tilbakeviser Stangs påstander i klagen og mener at det 17 sider lange skrivet til Alis advokat ikke endrer saken noe.