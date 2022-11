BEKYMRET: Truls Berg utenfor Frelsesarmeen der han hentet en pose med mat. Selv om de klarer seg, ville han teste ut tilbudet.

Her hentet trebarnsfar Truls (33) en matpose: − Første julen jeg gruer meg til

DRAMMEN (VG) Selv med en inntekt på rundt 550.000, hjelper ikke det når mat, strøm og boligrenter tømmer kontoen omtrent samme dag som lønnen kommer inn.



– Psykisk tar dette veldig på, at jeg som forsørger føler at jeg ikke klarer å ta vare på familien, sier han til VG.

VG møter ham på Kiwi. Handlelisten er kortere enn for et halvt år siden, men turen rundt i butikken tar lengre tid når man leter etter de beste kjøpene.







Matprisene øker i rekordfart. Pakningene krymper.

I dag skal han handle brød og morsmelkerstatning.

– Er det ikke blitt trendy å faste, da?, sier han lattermildt.

TREBARNSFAR: Truls Berg mener det er noe galt med samfunnet når man ikke klarer seg på en god inntekt.

På torsdag økte Norges Bank renten enda en gang – og varsler et nytt hopp i desember.

Boliglånsrenten henger litt etter. Den fulle effekten er ventet å komme rundt juletider.

– Dette er første julen jeg gruer meg til. Jeg må velge vekk, ikke hvilke goder, men hvilke regninger som skal betales.

Berg jobber med salg og service av kjemikalier til storhusholdninger. Siden 33-åringen kom seg ut i arbeidslivet, har det vært gode tider: Bra inntekt, lav rente, billig strøm. Men i år er alt snudd på hodet.

Og det gjelder ikke bare Truls Berg:

Mindre enn halvparten av norske husholdninger befinner seg nå i den økonomiske kategorien «trygge».

400.000 faller innunder «slitere» (sliter økonomisk) eller «ille ute» (alvorlige økonomiske problemer).

Dystre tider

Aldri før har man sett en så rask og markant forverring av husholdningenes økonomiske trygghet, står det i den illevarslende konklusjonen til rapporten fra forbrukerinstituttet Sifo.

Rundt 150.000 familier har flyttet seg fra «utsatt» til «slitere». Det vil si at man ikke har bufferkonto og ikke klarer å betale alle regningene.

Truls Berg er blant dem. Han stiller opp i saken fordi han mener det er noe galt når man ikke lenger klarer seg fint i full jobb.

– Som en forsørger av familien synes jeg dette er grusomt. Så sitter det litt som urmann: at jeg som mann skal forsørge.

– Skal ikke trenge det i Norge

Ifølge Sifo har Bergs familie et matbudsjett på 11.000 måneden. Berg tror han har mindre enn det.

– Jeg har droppet å spise lunsj og kuttet ned på frokost. Spørsmålet er jo hvor mye det monner å spise tre og ikke fire knekkebrød. Jeg dropper å kjøpe alkohol, godteri og snacks for meg. Det er jo en selvfølge, og en unødvendig gode. Men jeg synes ikke man skal trenge det i Norge.

De har også kuttet ut alt av kjøtt. Men takket være jakt har han fryseren full av elg. Det bruker Berg, som er utdannet kokk, til mye.

Info Dette viser undersøkelsen Rapporten har sammenlignet strategier husholdninger gjør for å ha råd til mat. Det er mange som må ta vanskelige valg mellom mat og strøm. Rundt én av seks husholdninger har enten spart inn på mat for å kunne betale strømregningen, eller kuttet ned på strømforbruket for å få råd til mat. Det er tegn på at matfattigdom dukker opp i kjølvannet av dyrtiden. En av tolv husstander oppgir at de enten står over måltider, oppsøker matstasjoner eller kontakter Nav for å få hjelp til å betale for mat. Mange av husholdningene på lavere nivåer av økonomisk trygghet bruker sparepenger for å dekke kostnadene til nødvendig forbruk. Tolv prosent av husholdningene har allerede brukt opp sparepengene sine. Derimot har pensjonister, hushold i nord og de som har andre

inntekter (fra f.eks. sparing og investeringer) ikke hatt behov for å tilpasse seg i samme grad 4200 personer var med i spørreundersøkelsen. Kilde: Dyrtid under oppseiling II, SIFO, august 2022. Vis mer

PÅ BUTIKKEN: Valget av brød falt til slutt på en grov variant i billigkurven.

Berg får utbetalt rundt 25.000–30.000 i måneden, og familien lener seg i hovedsak på hans inntekt. Han har de siste par månedene hatt strømregninger på rundt 3000. Lånet er avdragsfritt, med rentekostnader på rundt 6500. To av barna er i barnehage, med utgifter deretter.

– Det er et ganske hardt slag i magen å jobbe fulltid og så se at jeg ligger 10.000 under den måneden.

– Ikke som på «Luksusfellen»

Men med tre små barn og en leilighet på drøye 100 kvadratmeter, er det begrenset hvor mye av strømmen man klarer å kutte ut:

– Det funker jo ikke å bruke buksen en gang til når det er gulp og grøt. Man er nødt til å bruke tørketrommelen for å ha det klart til neste dag.

– Heldigvis har vi peis og har fått mye ved.

Det er heller ikke mye goodwill å få hvis man tar kontakt med strømselskapene for å få til en betalingsløsning, mener han:

– Det er ikke som på «Luksusfellen», der de tar en telefon og Hallgeir rydder opp.

DYR HANDLEKURV: De siste tallene viser en enorm økning på basisvarer som kaffe, smør og mel.

– Sitter langt inne

Han forteller at det tok flere uker fra han søkte på hvor man kunne hente gratis mat i Drammen, til han faktisk tok steget og dro og hentet en pose med mat på Frelsesarmeen.

– Jeg parkerte et stykke unna og gikk dit. Det er et kjempeopplegg, og fantastisk hva de gjør. Jeg fikk en pose, og det var det.

Selv om Berg og familien klarer seg og alltid har nok mat på bordet, oppsøkte han matstasjonen fordi han tenkte det kunne være en fin «ventil» som kunne lette på det overordnede budsjettet.

– Det er ikke noe gøy det altså. Det er ganske rart å ta kontakt og sitter langt inne. Det er flaut.

SIFO: Christian Poppe jobber ved senter for velferds- og arbeidslivsforskning.

Forsker: – Uverdig

Forsker Christian Poppe ved forbrukerinstituttet Sifo står bak rapporten om husholdningers økonomi og forfattet den dystre konklusjonen:

– Det er uverdig i den velferdsstaten man har bygget opp.

Poppe er særlig bekymret for at den nederste delen av skalaen ligger mer utsatt til enn før, til tross for at de ikke har de største strømregningene.

– Det blir litt verre utover nå.

Neste måling han skal gjøre, er i februar. Og han venter seg ikke lystigere tall da:

– Snarere tvert imot. Det vi er mest bekymret over, i tillegg til de som stiller svakest, er at renteoppgangen kan trekke flere fremover. Det er nok den store stygge ulven i utgangspunktet her. Så tror jeg matprisen virker sterkest for de som har lite fra før.

– Det er i ytterpunktene det skjer

– Man har allerede vært inne i et år der man kanskje har tatt ut mye av fleksibiliteten: Man bruker mindre strøm, kjøper allerede billig mat, og bruker mindre bil allerede.

Sentralbanken setter jo opp renten så kjøpekraften skal gå ned. Er det som skjer nå, tanken?

– Det er ingen som vil si det høyt. At det som vil redde showet er at arbeidsledigheten blir høyere, og at folk får mindre å rutte med.

– Folk flest får det knappere, men klarer seg. Og det er det som retorisk brukes som argument. Men det er i ytterpunktene at ting skjer. I lavinntektsgruppene. Så er det noen rike som blir enda rikere.

– Regjeringen sier at renten må opp nå, hvis ikke kommer renten til å gå enda mer opp senere?

– Jeg ser jo det at man kan gjøre vondt verre ved ikke å sette opp. Jeg er ikke økonom, men jeg bare vet at dette rammer noen. Noen kommer til å betale en pris.

Berg føler at han havner midt mellom to stoler: Han har for god lønn til å få støtteordninger, men for dårlig til å klare å betale regninger.

– Sånn burde vi ikke ha det i Norge.