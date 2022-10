VARSLET PÅ: Politidirektør Benedicte Bjørnland var tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.

Skal vurdere politidirektørens habilitet etter varslersak

Politidirektoratet ber nå Justisdepartementet vurdere habiliteten til politidirektør Benedicte Bjørnland i forbindelse med oppsigelsen av PST-varsler Øyvind Tenold.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

VG har avslørt hvordan tidligere sjef for Politiets sikkerhetstjeneste i Vest, Øyvind Tenold, har blitt sagt opp fra stillingen sin i juni.

Tenold mener oppsigelsen har sin bakgrunn i et varsel han sendte til Justisdepartementet i 2018. I varselet navnga han flere av landets mektigste politiledere: Daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland, nåværende PST-sjef Roger Berg, ytterligere tre ledere i PST, samt sin egen politimester, Kaare Songstad.

14. juni var det møte i ansettelsesrådet i Vest politidistrikt. Her ble Øyvind Tenold sagt opp fra lederstillingen i PST Vest og overført til en rådgiverstilling samme politidistrikt.

Tenold klaget avgjørelsen inn til det sentrale ansettelsesrådet i Oslo. Men dagen før VG publiserte saken om oppsigelsen av Tenold, sendte Politidirektoratet saken tilbake for ny behandling i Vest politidistrikt.

OPPSAGT: Øyvind Tenold går ut av Politihuset i Bergen etter å ha mistet jobben som leder for PST Vest 14. juni i år.

Ny behandling i Bergen

Begrunnelsen var at vedtaket om omplassering som var fattet i ansettelsesrådet «ikke er innenfor ansettelsesrådets kompetanse», sto det i brevet fra Politidirektoratet som BT først omtalte.

Øyvind Tenold ble informert om at klagen hans skulle behandles på nytt i det lokale ansettelsesrådet forrige fredag.

Kort tid før møtet skulle avholdes, fikk Tenold beskjed om at møtet var utsatt.

Begrunnelsen var at habilitet først måtte undersøkes, opplyste politidistriktets advokat.

VG har spurt Politidirektoratet hvem sin habilitet som skulle undersøkes og hvorfor?

Politidirektoratet svarer torsdag at det gjelder både politimester Songstad – og politidirektør Benedicte Bjørnland:

– Møtet ble utsatt da det foretas nye vurderinger av habilitet av både politimester og politidirektør pga. blant annet den medieoppmerksomheten som har vært om saken den siste tiden, svarer seksjonssjef for Arbeidsrett Frode Aarum via pressesjefen.

Les også PST-leder varslet mot politidirektør og politimester – mistet toppjobb BERGEN (VG) Her går Øyvind Tenold ut av Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest.

POD: Vil anse seg inhabil

Politimester Kaare Songstad leder det lokale ansettelsesrådet i Bergen. Det sentrale ansettelsesrådet ledes av assisterende politidirektør.

Bjørnland har ingen offisiell rolle i ansettelsesrådet.

VG sendte torsdag kveld flere spørsmål til politidirektøren om hvorfor hennes habilitet skal vurderes i forbindelse med oppsigelsen av Øyvind Tenold.

– Har politidirektøren en rolle i oppsigelsen av Øyvind Tenold?

– Politidirektøren har i kraft av sin stilling ingen direkte befatning med saken, men vil anse seg inhabil om konkrete spørsmål om saken krevde behandling fra hennes side, skriver seksjonssjef Aarum.

Info TIPS OSS! VG er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt oss på e-post eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655. Vis mer

I et brev til Justisdepartementet ber Politidirektoratet om en vurdering av Bjørnlands habilitet.

– Politidirektøren er nærmeste leder til både assisterende politidirektør og politimester, skriver Aarum.

Han legger til at Øyvind Tenold og hans advokat mener saken reiser habilitetsspørsmål ved behandling i politiets ansettelsesråd. «Da han mener politidirektørens inhabilitet medfører at han ikke vil få en objektiv behandling av saken», skriver Aarum.

Tenolds advokat Frode Sulland sier han imøteser en rask avklaring på spørsmålene:

– Når det gjelder en ny habilitetsvurdering av Bjørnland er dette også interessant med tanke på om hun har hatt noe med personalsaken å gjøre, sier Sulland til VG.

JUSTISTOPPER: Politidirektør Benedicte Bjørnland (til høyre) sammen med justisminister Emilie Enger Mehl og tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Mehl: Ingen kommentar

VG har skrevet at politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt sier han fikk i oppdrag av Politidirektoratet å vurdere en personalsak mot Øyvind Tenold. Politidirektoratet hevder det aldri var snakk om en personalsak.

– Politidirektøren kan ikke kommentere en sak hvor hun selv har vært omhandlet. Hun kan heller ikke uttale seg i en sak om personaloppfølging i et distrikt, skrev pressesjef Jeanette Solheim i Politidirektoratet den gang.

Politimester Kaare Songstad har tidligere avvist at han har vært del i et komplott for å kvitte seg med Øyvind Tenold.

Justisdepartementet behandlet ferdig varselet fra Tenold i mai 2019. De konkluderte med at han hadde varslet forsvarlig, men at det ikke var grunnlag for kritikk mot polititoppene han varslet mot.

Les også Ekspert om varslersak: – PST misforstår sikkerhetsloven Politivarsler Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som PST-sjef i Bergen.

VG har spurt justisminister Mehl om hun vil kommentere varslersaken. Mehl svarer via en kommunikasjonsrådgiver:

– Jeg har ingen kommentar til saken. Spørsmål om saken må rettes til politiet.

Vest politidistrikt opplyser at det ikke er satt noen ny dato for når Tenolds oppsigelsessak skal behandles på nytt.