VIL HA SVAR: Kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Peter Frølich (H) sier komiteen ber regjeringen svare på nye Ukraina-spørsmål.

Kontrollkomiteen ber om nye Ukraina-svar fra regjeringen – Høyre utelukker ikke høring

En enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité på Stortinget ber regjeringen svare på nye Ukraina-spørsmål. Høyre er kritisk til regjeringens håndtering.

NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Høyre-representant Peter Frølich, som leder kontrollkomiteen, sier at han ikke kan utelukke at saken ender med høring.

– At det sendes brev med en rekke spørsmål fra kontrollkomiteen betyr ikke automatisk at det går mot en høring i saken. Men Høyre kan selvsagt ikke utelukke at vi ønsker det. Svarene fra regjeringen vil avgjøre behovet for å innkalle til høring i Stortinget, sier Frølich.

Les også Tar soldat-sak til kontrollkomiteen: – Svært alvorlig Regjeringen stoppet i sommer og høst henting av sårede, ukrainske soldater i to og en halv måned.

Tre statsråder må svare

Tirsdag kveld sendte komiteen et nytt brev med en rekke oppfølgingsspørsmål til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi ber om en full statusoppdatering fra regjeringen for å sjekke om noen anmodninger fortsatt ligger ubesvart, sier Frølich.

– Målet er ikke å skape politisk splid om støtten til Ukraina, men å undersøke om krisen har vært godt nok håndtert av myndighetene. Det er et viktig arbeid som hele komiteen står bak, sier komitélederen.

Les også Reagerer på funn om Forsvaret: – En uheldig arv fra Høyre Flere partier reagerer på funnene i Riksrevisjonens nye rapport. Senterpartiet kritiserer forgjengeren for ikke å ha…

Kritisk

Ifølge Frølich er Høyre særlig kritisk til at evakueringen av ukrainske soldater ble stanset to ganger, noe han mener regjeringen ikke har gitt en god forklaring på.

– Hvert parti må svare for seg. Høyre er kritiske til deler av håndteringen, sier Frølich.

– Vi har tidligere gitt regjeringen honnør for deler av hjelpen til Ukraina. Blant annet er den militære støtten solid. Men noe av den sivile hjelpen til Ukraina virker ukoordinert og treig, sier han.