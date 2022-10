SÅ NÆRT: Og så fjernt. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kom til Nord-Odal for å se på vindturbinene i kommunen. Bildene til ordfører Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) på en skjerm var det nærmeste han kom.

Vindkraftkronene: Vinningen går raskt opp i spinningen

NORD-ODAL (VG) Med ny skattepakke vil finansministeren drysse vindkraftpenger over kommunene. I Nord-Odal ryker millionene rett ut på økt strømregning.

På en vanlig dag kan de 217 meter høye vindturbinene sees fra vinduet på kommunehuset i Nord-Odal. Ikke i dag.

I dag er de tryllet bort med tåka. Pengene som kommunen skal få for dem, truer med å gå samme vei.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er på besøk i kommunen, for å presentere regjeringens plan for å ta fra de rike vindkraftselskapene og gi til de fattige vertskommunene.

– Forslagene våre vil gjøre det lettere for en kommune å si at et område kan brukes til vindkraft, når de vet at det kommer penger tilbake til lokalsamfunnet, sier Vedum.

I Nord-Odal har vindkraftverket splittet kommunen og satt naboer opp mot hverandre. Ordføreren beskriver konfliktnivået som høyt.

– Jeg tror at folk flest tenker at når de likevel står der, kan de i det minste bidra med mer penger til kommunen. Det trenger vi, sier ordfører Ragnhild Haagenrud Moen (Sp).

Men rik blir de ikke med det første.

VIND-VIND: Ordføreren peker og forklarer finansministeren hvor vindturbinene står. De er vanligvis godt synlige fra det lokale vertshuset i Sand sentrum. Denne dagen er de borte i tåka.

Penger inn og penger ut

Regjeringen foreslår grunnrenteskatt på 40 prosent der halvparten går til kommunene. Men hvordan pengene fordeles er ikke klart, og pengene kommer ikke før i 2024.

Den sikreste inntekten er produksjonsavgiften, som nå dobles til to øre per kilowattime.

Nord-Odal kan få 10,6 millioner kroner mer til neste år. Samtidig øker strømregningen med 14 millioner kroner.

– Vi har en fastprisavtale på strøm, som går ut ved nyttår, sier Moen.

I år har de betalt tre millioner kroner for strømmen. Holder prisene seg vil de betale 17 millioner kroner til neste år, forklarer Moen.

– Vi får ikke strøm fra anlegget her. Vi har hatt industri som vil etablere seg her, men som etablerer seg i Tyskland i stedet, sier ordføreren.

Nord-Odal er på grensen til kommunal konkurs. De har skrinlagt en planlagt barnehage fordi kommunekassen var tom.

– Vi er teknisk sett på Robek-lista, det står 13.000 kroner på fondet vårt, sier ordføreren.

– Det er mindre enn en vanlig familie bør ha på bufferkontoen?

– Vi har dårlig råd, så mer penger skal vi alltids klare å håndtere – selv om det kanskje ikke høres slik ut, spøker Moen.

MØTESTED: I det lokale vertshuset sitter lokale innbyggere og snakker om strøm, når finansminister Trygve Slagsvold Vedum slår seg ned.

– Ironisk at det er akkurat strøm, som disse vindturbinene lager mye av, som kommer til å ta alle pengene?

– Det går den riktige veien, da, sier Moen.

– Det kommer mer tilbake til kommunene over tid, sier Vedum.

– Det er viktig å huske på at dette er langvarige endringer, disse vindturbinene skal stå her i minst 10 år. Og regjeringen jobber kraftfullt med å redusere utgiftsøkningen, som rammer alle.

Forslagene fra regjeringen

Slik skal kommuner som Nord-Odal bli kraftkommuner:

2 øre per kilowattime fra kraftverket vil gå rett inn til kommunen. Det er en dobling av den ferske produksjonsavgiften på 1 øre.

Grunnrenteskatt på 40 prosent fordeles likt mellom kommunene og staten. Fordelingen mellom kommunene blir avgjort til høsten og de utbetales først i 2024.

1,1 øre per kilowattime går til kommunene i naturressursskatt, men dette skal fordeles utover Kommune-Norge.

Vindkraftnæringen har så langt gått fri fra særskatter, frem til i sommer. Nå tar stat og kommune et betydelig jafs.

– Når folk lokalt lar det stå vindmøller i sitt lokalmiljø, må de få mer tilbake fra overskuddet. Innerst inne tror jeg mange ser at dette er rimelig, sier Vedum.

Ikke alle.

JAKTEN: Ordfører Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) leter etter bildene hun tok i forrige uke, da de siste turbinene i det lokale vindanlegget gikk i drift.

Finans Norge-sjefen spår konkursbølge for vindkraftprosjekter og har kalt det en «internasjonal skandale».

– Det er litt vel sterke ord, det er nok mer en skandale begrenset til innenfor Ring 1 og innsiden av Finans Norges kontorer, sier Vedum.

Analysesjef og strømekspert Tor Reier Lilleholt er mer urolig for hva som vil skje dersom skattene ikke tas ned når de skyhøye strømprisene etterhvert kommer ned på normale nivå.

– Kan dette føre til at vindkraftsatsningen uteblir, fordi det ikke er lønnsomt nok?

– Vi frykter ikke det. Skatten er utformet slik at de må bidra tilbake med mer av overskuddet, men får igjen 40 øre per krone de investerer, grovt forenklet. Prosjektene som var lønnsomme før, vil være lønnsomme etter, sier Vedum.