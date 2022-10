Kommentar

For lite, for sent

Gard Steiro

Pressen skal beskytte mennesker mot overgrep fra myndighetene. Det betyr blant annet at vi skal påse at politi, påtalemyndighet og domstoler fungerer som de bør i en rettsstat. I Baneheia-saken sviktet mange av oss.

Riksadvokat Jørn Maurud var prisverdig og nødvendig tydelig da han slo fast at Viggo Kristiansen var uskyldig dømt:

«Jeg vil derfor, på vegne av påtalemyndigheten, på det sterkeste beklage den urett som er begått.»

Ansvaret for justismordet må plasseres der det hører hjemme. Hos politiet og påtalemakten. Hos domstolene. Og hos gjenopptakelseskommisjonen. Det er ikke mulig å trekke en annen konklusjon enn at rettsstaten sviktet fundamentalt.

Tilliten kan bare gjenreises ved en uforbeholden erkjennelse av feil fra alle involverte instanser.

En slik innrømmelse må også komme fra oss med ansvar for mediedekningen. Mange gjorde for lite, for sent. Knapt noen kan si at de utførte samfunnsoppdraget til fulle.

En skjebnesvanger konklusjon

Det er for tidlig å gi en fullstendig forklaring på hvorfor det gikk galt i dekningen. Mediene kan heller ikke vurderes samlet. Redaksjoner har gjort ulike vurderinger i ulike faser.

Det finnes lyspunkter, men også artikler som aldri burde vært publisert - og en forstemmende rekke unnfallenheter. VG må svare for vår journalistikk. Andre redaktører må ta ansvar for sine feil. Vi gjør alle lurt lurt i å vise ydmykhet.

Med dagens briller er det tøft å lese de første sakene om Viggo Kristiansen. Med det vi vet nå, er det opplagt at dekningen av etterforskningen ikke var kritisk nok. Likevel synes jeg det er vanskelig å felle en streng dom over journalistikken i sakens første fase.

Journalistene som var til stede i Kristiansand måtte i likhet med dommerne forholde seg til de bevisene som ble lagt frem. Påtalemyndigheten slo fast at DNA-funn dokumenterte at det måtte være to gjerningspersoner. Den gang var det knapt mulig for pressen å utfordre den skjebnesvangre feilkonklusjonen.

Jeg mener vi har mest å svare for etter dommen falt. Da Viggo Kristiansen begjærte saken gjenopptatt, ble han i stor grad møtt med forutinntatthet, ikke den oppriktige interesse påstander om justismord krever. Vi la for sterk vekt på de pårørendes ønske om ro. Vi stolte for mye på domstolene og gjenopptakelseskommisjonen. Dermed gjorde vi ikke jobben vår. Jeg var blant dem.

Takk til Bjørn Olav Jahr

Mens mange må erkjenne sine feil, kan forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr gå med hevet hode. Boken hans Drapene i Baneheia - to historier, en sannhet markerer et tidsskille i dekningen. Selv om boken ble møtt med skepsis av mange da den kom ut i 2017, førte den til at noen redaksjoner etterhvert så med nye øyne på Viggo Kristiansens rolle. Det skjedde også i VG. Vi gjorde en ny og omfattende vurdering av bevisene. Nye journalister fikk ansvar for å dekke saken. De gjorde en viktig og grundig jobb. Men det skjedde sent.

SKREV BOK: Bjørn Olav Jahr skrev bok om Baneheia-saken i 2017. Han sa den gang at han mente Kristiansen var uskyldig dømt.

Selv om det er all grunn til å rose og takke Bjørn Olav Jahr, baserte hans arbeid seg på materiale mange journalister enten hadde, eller kunne fått tilgang til. Vi kunne stilt de samme spørsmålene som Jahr. Vi burde fulgt opp raskere og mer kraftfullt da han påpekte svakheter i dommen mot Kristiansen.

Et før og etter

Feil er begått. De får vi ikke gjort noe med. Nå er det viktigste at vi lærer. Det er vår plikt å bruke denne ufattelige rettsskandalen til å utvikle og forbedre journalistikken slik at vi minimerer risikoen for nye justismord. Den prosessen kan vi ikke ta lett på, og selv om det er for tidlig å trekke alle konklusjoner, vet vi allerede nå følgende:

Mediene må fortsette kampen for mer åpenhet i rettspleien. Uten tilgang til sentrale dokumenter er det vanskelig - noen ganger umulig - å ettergå politiets arbeid og avdekke feil.

Pressen kan ikke slå seg til ro med at rettferdighet har skjedd fyllest når en dom er rettskraftig. Vi må respektere domstolenes konklusjoner, men i større grad utfordre dem når vi får informasjon som tyder på at feil kan ha skjedd.

Gjenopptakelseskommisjonen må under et skarpt og kritisk søkelys. Det er nesten ikke til å begripe at uretten mot Viggo Kristiansen kunne fortsatt om kommisjonens mindretall hadde fått viljen sin.

Det blir et før og etter Baneheia for politi og påtalemyndighet. Det uavhengige granskingsutvalget må gi en nådeløst ærlig forklaring på skandalen. Tydelige endringer må til for å sikre troen på rettferdig rettergang i Norge.

På samme måte kan ikke journalistikken fortsette som før etter justismordet mot Viggo Kristiansen. Det er ikke nok å innrømme at vi sviktet, vi må bli bedre.