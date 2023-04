SNART TOMT? Ringnes varsler at de må stenge produksjonen ved streik. Det betyr raskt tomme hyller enkelte steder.

Storstreik: Tomt for drikkevarer relativt raskt

Søndag ettermiddag er det klart at over 20.000 blir tatt ut i streik fra mandag morgen. Slik vil streiken ramme deg.

For første gang siden krigen har det blitt streik i et mellomoppgjør, og nå blir en rekke arbeidere tatt ut i streik. Her kan du se hvilke LO-bedrifter som rammes.

VG vil fortløpende oppdatere denne saken med hvordan streiken vil ramme deg!

Tomt for øl, brus og vann

– Med streik må vi stanse all produksjon og utsendelse av produkter frem til streiken avsluttes, sier kommunikasjonssjef i Ringnes Nicolay Bruusgaard.

– Vil det bli tomt i hyllene allerede i uka som kommer?

– Det vil variere noe fra butikkenes lagre, men det vil relativt raskt bli utsolgt for en del produkter.

Ringnes produserer blant annet øl, brus og sprudlevann.

Bruusgaard sier Ringnes respekterer arbeidstakernes rett til å streike, men at en streik vil ramme Ringnes hardt.

Bryggeriene Hansa Borg og Aas er også rammet av streiken.

Hansa Borg har sendt ut varer som vil holde i omtrent to uker. Det anslår kommunikasjonssjef i Hansa Borg bryggerier Stina Kildedal-Johannessen til Dagbladet børsen.

Info Streiken forklart: Cirka 23.000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag klokka 6 etter brudd i meklingen i lønnsoppgjøret.

LO har også varslet en utvidelse av streiken fra fredag av. Da vil totalt 38.500 medlemmer være i streik.

Streiken vil ramme virksomheter over hele landet, ifølge LOs liste over streikeuttaket.

Flere av uttakene skjer hos bryggerier som Ringnes, Hansa og Mack. Dermed kan stengte ølkraner bli en følge av streiken. Hos Coca-Cola tas drøyt 120 ut i streik.

Også matindustrien, herunder Orkla, og de store industrilokomotivene i leverandørindustrien, der Fellesforbundet har mange medlemmer, kan rammes hardt. Dette gjelder bedrifter som Aker Solutions, Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Sunndalsøra, Aibel og Kaefer.

I tillegg vil ferjetransporten landet rundt rammes generelt. Ruter har varslet at streiken rammer deres ferjer i Oslo-området.

Også IKEAS varehus på Furuset og Slependen i Oslo blir rammet av streiken. Selskapet opplyser at Ikea Furuset stenges helt, mens Slependen holdes åpent med redusert tilbud. (NTB) Vis mer

– Ikke hamstre

NorgesGruppen mener det er litt for tidlig å si om streiken vil få noen konsekvenser for dem.

– Det har vi ikke oversikt over enda. Det som er viktig, er at kundene handler som vanlig. Hvis alle handler om vanlig, vil det være nok varer til alle, sier Stein Rømmerud, pressekontakt i Norgesgruppen.

– Man skal ikke hamstre.

IKEA rammes også av streiken. Varehuset IKEA Furuset må stenge fra i morgen av. Det samme med Oslo planleggings- og bestillingspunkt. Totalt er det ca 600 personer som er tatt ut i streik i bedriften, opplyser pressekontakt i IKEA, Stine Odland til VG.

Meklingen startet fredag etter at forhandlingene brøt sammen før påske. Allerede før LO bestemte sine lønnskrav i februar var frontene steile og sentrale LO-ledere truet med streik, blant annet fordi lederlønningene i deler av privat sektor føyk i været i 2022.

