DOBBELTTREKK: Kundene til flere banker ble trukket dobbelt tirsdag kveld.

Dobbelttrekk rammet flere bankkunder: − Tenkte «hva i all verden har foregått her»?

Kunder hos flere norske banker fikk seg en overraskelse da de sjekket nettbanken tirsdag kveld.

Flere kunder i norske banker ble rammet av dobbelttrekk fra bankkontoene sine.

Feilen som rammet bankkunder tirsdag kveld stammer fra Tietoevry. De driver banksystemene for et stort antall banker i Norge. Ifølge deres pressekontakt Geir Remman, skal problemene nå være løst.

En av de som fikk en overraskelse da han sjekket bankkontoen tirsdag kveld, er Jan Eliassen fra Bergen. Han er kunde hos Handelsbanken.

– Før jeg spiste middag hadde jeg en saldo på noen tusen kroner. Etter måltidet var det bare noen hundrelapper igjen. Jeg tenkte først «hva i all verden har foregått her»? sier han til VG.

Tømte kontoen

I 22-tiden oppdaget han i nettbanken at flere kjøp han hadde gjort 5. april hadde blitt trukket dobbelt. Dermed ringte han Handelsbanken, der han måtte stå i kø en stund.

– Det var nok fordi det var flere kunder som hadde opplevd det samme. Da de svarte spurte jeg om dette var en test for å se om kundene var bevisste, og at hvis det var det hadde den fungert veldig bra.

– Hun som svarte til slutt var veldig hyggelig, og sa at de skulle ordne opp i det raskt. I dag tidlig var pengene tilbake på konto, sier han.

Handelsbanken forteller at de har fått beskjed fra tjenesteleverandøren Tietoevry om at noen av deres kunder også ble berørt.

– Vi har fått vite at dette har skjedd for noen av våre kunder, men at problemet er løst og at feiltrekk blir korrigert raskt, sier kommunikasjonsdirektør Lars Sæthre til VG onsdag formiddag.

Rammet flere banker

Tirsdag kveld skrev VG at problemene også rammet kunder hos Sparebank 1.

– Det stemmer at noen kunder har opplevd doble transaksjoner, sa Tone Mesna, kommunikasjonssjef i Sparebank 1 Utvikling.

Hun forteller at flere kunder ble trukket for en transaksjon i påsken, og så på ny tirsdag for samme transaksjon.

– Så vidt jeg kjenner til, gjelder det både kjøp og beløp man blir trukket fra konto.

Også noen kunder hos DNB ble rammet. Kommunikasjonsrådgiver Terje-André Kvinlaug opplyser at det var trøbbel med Vipps i en kort periode tirsdag kveld.

– Vi opplevde noen mindre uregelmessigheter i straksbetalingssystemet mellom 20.30 og 20.50 tirsdag kveld. Det skal ikke være noen problemer nå, skriver han.

Endre Jo Reite, pressekontakt i BN Bank forteller at også de har mottatt henvendelser fra sine kunder.

– Vi har gjennom ettermiddagen og kvelden i går fått en liten håndfull meldinger fra kunder som er berørt av feilen hos oss. Vi jobber nå med å dobbeltsjekke at feilen er rettet hos alle, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea sier at de ikke er kjent med at deres kunder har hatt de samme problemene.

Problemer hos tjenesteleverandør

Natt til onsdag sa pressekontakt i Tietoevry, Geir Remman, til VG at hendelsen skyldes en teknisk feil knyttet til et utvalg Visa-transaksjoner som selskapet skulle prosessere på vegne av en gruppe norske banker.

– Feilen med doble transaksjoner blir rettet i løpet av natten og konti skal vise riktig saldo tidlig onsdag morgen, sier han og beklager feilen det har medført for banker og deres kunder, sier han til VG.

Onsdag formiddag opplyser han at de doble transaksjonene har blitt rettet.

