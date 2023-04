SISTE KAMP: Benedikte Pryneid Hansen har vært partisekretær i Rødt siden 2017. Nå går hun av, men først tar hun kampen om partiets vedtekter på landsmøtet, som starter fredag i Stavanger.

Hun vil demokratisere Rødt: Blir vedtekts–kamp på landsmøtet

Landsmøtet i Rødt kan feire en formidabel velger-suksess. Likevel vil det være flere tomme stoler på landsmøtet. Nå vil partisekretæren endre vedtektene. Men som mye annet i Rødt: Slikt blir det kamp av.

– Tiden er inne til å gjøre Rødt mer demokratisk, sier avtroppende partisekretær Benedikte Pryneid Hansen til VG.

Hun gjør vedtektsendringen til sin siste store kampsak, før hun går av etter landsmøtet.

Dagens vedtekter sier at alle lokallag som har tre eller flere medlemmer, skal ha minst en delegat. Hansen ønsker at fylkeslagene velger hvem som skal på landsmøtet, og ikke hvert enkelt lag.

Landsmøtet i Stavanger kommende fredag til søndag, skulle bestått av 230 delegater. Men det kommer bare 202. Et fylke som Nordland, med 28 små lokallag, klarer bare å sende 18 delegater til landsmøtet i Stavanger kommende helg.

Sammenlign det med Østfold, som har seks lokallag, og som dermed får seks stemmer på landsmøtet.

Mest makt til de minste

Fordi delegater fordeles på lokallag, har små lag forholdsvis mer makt på landsmøtet enn store. Bare de sju aller største lokallagene i partiet får to delegater hver. Blant disse er Gamle Oslo aller størst, med 543 medlemmer.

Dette er verken rettferdig eller særlig demokratisk, ifølge Benedikte Pryneid Hansen:

– Jeg mener at dette er et problem for partiet, at det står tomme plasser på landsmøtet, som kunne vært fylt opp av andre fylker. sier hun.

– Jeg ønsker at fylkesårsmøtene skal sette sammen delegasjonene. De kan ta hensyn som kjønnsbalanse, geografi, og delegater med ulik bakgrunn,

slik som noen uføre og noen fra fagbevegelsen. Delegatene bør speile bedre folks oppfatning. I et lokallag kan man ha mange meninger, men bare en delegat, utdyper hun.

Rødt er det første paritet siden SV, som har klart å vokse seg over Stortingets sperregrense på fire prosent. Partiet har nå åtte plasser på Stortinget.

Da Hansen ble partisekretær i 2017, hadde Rødt under 4000 medlemmer. Nå rapporterer hun et medlemstall på mer enn 14 000. Rødt stiller lister i 171 kommuner foran høstens valg.

Men vedtektene er stort sett de samme som da Rødt var et mini-parti.

– Skulle det bli dannet 100 nye Rødt-lag, så betyr det 100 flere landsmøtedelegater. Men det betyr ikke at partiet blir mer demokratisk, sier Hansen.

Tre forslag

Men vedtektsendringer krever to tredels flertall, og partisekretæren tar ingenting for gitt.

Vedtektskomiteen har nemlig delt seg over tre ulike forslag:

Et forslag går inn for at fylkeslagene skal velge landsmøte-delegatene, i tråd med partisekretærens syn.

En annen del av komiteen ønsker at landsstyret vedtar en delegatnøkkel som sikrer at flest mulig lag er representert, og at store lag får en rimelig representasjon.

Ett medlem av komiteen ønsker å beholde dagens vedtekter.

Flere uenigheter

Rødt-leder Bjørnar Moksnes varslet på et pressemøte før landsmøtet at det blir kampvotering om hvorvidt Rødt skal åpne for våpeneksport til Ukraina, noe landsstyret sa blankt nei til i 2022. Partiledelsen og flertallet i stortingsgruppen ønsker at partiet endrer syn og støtter norsk våpenstøtte.

Også spørsmålet om å tillate havvind-utbygging utenfor kysten vekker intern strid i Rødt.