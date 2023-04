STOR PÅGANG: Rema-kjøpsmenn Nikolas Byrne og Geir Ove Myrvold merket begge stor pågang første mandag i streiken.

Streiken merkes hos matbutikkene: − Det er ikke kaos ennå

ÅLESUND (VG): Kundene strømmer til matbutikkene for å sikre seg varer under streiken. – Jeg begynner å brygge på lageret her hvis vi nærmer oss 17. mai og det fortsatt er streik.

Det var en god mandag på Rema 1000 Gåseid ved Ålesund, forteller kjøpmann Nikolas Byrne.

– Det er ikke kaos ennå, men hvis kundene skal sikre seg hele mai-konsumet på en uke vil vi merke det, sier han.

Ingen av de ansatte ved Rema-butikken er foreløpig tatt ut i den storstilte streiken som sendte 25.000 medlemmer fra LO og YS ut i campingstoler ikledd gule streikevester tidlig i går morges.

Flere leverandører av øl, brus og snacks har måttet stenge dørene, Coops ølsalg femdoblet seg mandag, og nordmenn legger gjerne en ekstra Pepsi Max og six-pack i handlekurven i tilfelle butikkhyllene skulle bli tomme de kommende dagene.

– Hvis folk opprettholder et vanlig handlemønster vil det gå fint. Vi vil at folk skal handle som normalt, og vi skal klare oss denne og neste uke, sier Byrne og legger spøkefullt til:

– Jeg begynner å brygge på lageret her hvis vi nærmer oss 17. mai og det fortsatt er streik.

Bakgrunn: Dette skjer om streiken trappes opp fredag

Har bestilt ekstra øl

Kiwi åpnet mandag for at butikkene selv kan velge å begrense antallet bokser med øl og flasker brus som kundene kan kjøpe.

På Rema 1000 Gåseid har de foreløpig ikke innført noen begrensninger for kundene. Neste levering av øl er tirsdag og onsdag. De mottar øl tre ganger i uken, og har bestilt ekstra øl for å forsikre seg om at de har nok varer under streiken.

– Akkurat nå har vi fult opp i butikken og har greit med varer. Blir det en langvarig streik vil vi merke det på enkelte varegrupper som øl, brus og chips, tror Byrne.

VIL MERKES: Dersom streiken blir langvarig vil det merkes på øl og godis hos Rema 1000 butikkene.

Petter Brubakk i NHO Mat og Drikke, som representerer mat- og drikkeprodusentene, sa til VG tirsdag at han oppfordrer alle nordmenn til å handle som normalt.

– Da blir det nok til alle lenger enn det ellers ville blitt, uttalte Brubakk.

– Mange kunder i butikken i går

Drøye seks kilometer unna Rema 1000 Gåseid, ved Rema 1000 Moa, økte salget derimot med 20 prosent i går sammenlignet med en vanlig mandag. Det forteller kjøpmann Geir Ove Myrvoll til VG.

Også ved Kiwi Bjervika handlet folk mer øl, brus og mineralvann enn vanlig i går.

– Det var mange kunder i butikken i går, sier butikksjef Ann-Elin Olsvik til VG.

KAN BLI TOMT: Butikksjef ved Kiwi Bjervika Ann-Elin Olsvik skulle egentlig fått påfyll med øl i dag.

Hvis streiken fortsetter ut denne uken, vil de kun få varer fra hovedlageret.

– Det kan bli lite Ringnes og Hansa. Vi skulle egentlig få påfyll i dag, sier butikksjefen.

De har heller ikke innført noen begrensninger for hvor mye hver kunde kan handle.

Streiker for første gang

Det er ikke bare kundene som merker streiken i Ålesunds-området. Ved Caverion Ålesund er 41 elektrikere tatt ut i streik for første gang.

– Vi får ikke gjort jobben vår. Det er stor sannsynlighet for forsinkelser på ulike prosjekter, forteller klubbleder Erik Hodder.

– Det er spennende og vi har stor streikevilje, sier han.

FERSK STREIKER: Klubbformann Erik Hodder ved Caverion i Ålesund er ikke helt erfaren med streikevesten enda.

– Hvor lenge tror dere streiken vil vare?

– Det er vanskelig å si. Det er avhengig av forhandlingene, men jeg håper de kommer til en enighet så fort de klarer, svarer Hodder.

Ved Felleskjøpet i Ålesund er to av ni ansatte tatt ut i streik.

– Det går veldig greit nå, men hvis flere blir tatt ut i streik så blir det hektisk, sier butikksjef Ronnie Emblem til VG.