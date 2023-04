FLERE I STREIK: LO-leder Peggy Hessen Følsvik øker presset i nattens mekling med NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Mekler på overtid - nå øker LO presset

Drama på overtid i lønnsoppgjøret: LO varsler at 15.000 flere medlemmer vil bli tatt ut i streik til uken, hvis meklingen ender i konflikt søndag.

I innspurten av meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO varsler LO at de vil ta ut ytterligere 15.509 medlemmer i streik fra fredag dersom meklingen ender i konflikt.

Allerede har de varslet at de vil ta ut nesten 23.000 medlemmer i streik dersom partene ikke blir enige.

Dermed er LO klare til å ta ut til sammen rundt 38.000 i streik.

Konkurrenten YS har varslet at de ved konflikt tar ut 1.441 medlemmer i disse bedriftene.

Her kan du se hvilke LO-bedrifter som eventuelt rammes.

Mekler på overtid

Meglingsfristen for vårens frontfagsoppgjør frontfagsoppgjør LO varsler at de vil ta ut ytterligere 15.509 medlemmer i streik fra fredag dersom meklingen ikke fører frem. VG erfarer at LO i innspurten av meklingen i lønnsoppgjøret mellom LO og NHO i natt har bestemt seg for å varsle at de vil ta ut atskillig flere i streik enn tidligere varslet, hvis det ender i en konflikt:mellom LO og NHO går ut ved midnatt. 25.000 kan bli tatt ut i storstreik fra søndag morgen, hvis ikke partene blir enige.

Meglingen mellom arbeidsgiverne i NHO og arbeidstagerorganisasjonene LO og YS omfatter nesten hele privat sektor i arbeidslivet.

Natt til søndag fortsetter meklingen på overtid.

– Ingenting er avklart. Vi er ikke i mål nå, sa riksmegler Mats Ruland til pressen i 23.30-tiden lørdag kveld.

MELLOMMANN: Riksmegler Mats Ruland megler mellom NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

For og mot konflikt

LO krever økt kjøpekraft, altså at lønningene skal øke mer enn prisene.

Det tekniske beregningsutvalget har anslått at prisene vil øke med 4,9 prosent i Norge i år.

LO må altså oppnå minst fem prosent for at kravet om reallønnsvekst skal innfris.

Det store spørsmålet er om det blir konflikt.

Her er argumenter som taler for at det ikke blir streik:

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som betyr at det bare megles om lønn. I moderne tid har det ikke blitt konflikt i mellomoppgjør.

Det er et så sterkt argument at det uten sammenligning er det viktigste.

Så kan det også argumenteres med at rammene rundt oss ikke inviterer til lønnskonflikt, spesielt knyttet til at det utkjempes en blodig krig i Ukraina.

Det som taler for at det mot formodning blir konflikt, kan sammenfattes slik:

I fjor steg lønningene med 4,1 og prisene med 5,8 prosent: En reallønnsnedgang på 1,7 prosentpoeng – prisene steg altså mye mer enn lønningene.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la nylig frem tall som tyder på at prisveksten kan bli noe høyere enn tidligere antatt.

Lederlønningene steg kraftig: 21,3 prosent i snitt for 220 administrerende direktører i bransjer knyttet til «utvinning av råolje og naturgass, inkludert tjenesteyting». I industrien fikk 3100 toppsjefer 9,6 prosent lønnsløft i snitt, mot 4,1 prosent i snitt for norske arbeidstagere.