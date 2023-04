OMKOM: En person omkom etter ulykken i Steinkjer natt til søndag.

Politiet: Drapssiktet i diskusjon kort tid før han kjørte inn i folkemengde

Politiet mener nå at mannen i 30-årene bevisst kjørte inn i en folkemengde i Steinkjer natt til søndag. Han er nå siktet for forsettlig drap og to drapsforsøk.

Natt til søndag 1. påskedag kjørte en mann i 30-årene inn i en folkemengde midt i Steinkjer sentrum.

Sigve Bremset (21) påkjørt og drept på fortauet utenfor Tasty kebab. To andre personer ble lettere skadet som følge av hendelsen.

Den siktede har tidligere erkjent straffskyld for uaktsomt drap. Nå er siktelsen mot ham endret til forsettlig forsettlig Forsett er et juridisk begrep som beskriver den skyldformen som foreligger når den som utfører en handling gjør det bevisst (etter bevissthetsteorien) eller har hatt vilje til å foreta handlingen (etter viljesteorien). Kilde: Jusleksikon.nodrap og to drapsforsøk.

– Etterforskningen de siste dagene gjør at vi nå mener å ha et mer presist bilde av hendelsesforløpet. Vitneforklaringer og videoovervåkning har styrket mistanken om at det er snakk om en villet handling. På bakgrunn av dette har vi skjerpet siktelsen til og gjelde forsettlig drap, og drapsforsøk på to fornærmede, sier politiadvokat Line Dreier

Ramberg i Trøndelag politidistrikt.

Mannen er også siktet for å kjøre bil i beruset tilstand og for å kjøre uten gyldig førerkort.

– Vi mener å ha tatt rede på at det er en diskusjon mellom siktede og noen personer i sentrum kort tid før drapet skjer. Det skal ha skjedd i området han kort tid senere kommer kjørende. Om det er motiver for handlingen har vi ikke klart for oss.

Politiet vet heller ikke om mannen hadde som motiv å ramme den som ble drept, og de to andre som er fornærmet i saken.

– Vi har ikke indikasjoner eller holdepunkter for at dette er noe siktede har planlagt over lang tid, sier Ramberg til VG.

Under fengslingsmøtet mandag denne uken fortalte mannen i 30-årene at han har hatt en del mareritt, og at han synes det er tungt at han er ansvarlig for en annen persons død.

– Dette er han fortvilet over, sier mannens forsvarer Anne Marstrander-Berg.

Den siktede forklarte at han ikke husker at han kjørte opp på fortauet, eller om han så noen eller traff noen med bilen. Han innrømmet likevel straffskyld for uaktsomt drap.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker.

Marstrander-Berg påpeker at hennes klient var tydelig under fengslingsmøtet på at han ikke har handlet bevisst.

– Han har sagt at han er veldig lei seg for det som skjedde, at han var full og at han ikke gjorde det med vilje.

Hun er ikke overrasket over at politiet skjerper siktelsen, og mener de har jobbet med utgangspunkt i at det var en villet handling gjennom etterforskningen.

– Jeg synes dette er en uryddig måte å gjøre det på. Retten har ikke fått anledning til å ta stilling til det, sier hun om at siktelsen nå er skjerpet.

Politiadvokat Line Dreier Ramberg sier til VG at hun mener det har vørt naturlig å løse saken slik, ut fra det som har fremkommer i etterforskningen.

STEINKJER I SORG: 21 år gamle Sigve Bremset omkom i Steinkjer. Det var tidligere denne uken lagt ned blomster på stedet.

Han er straffedømt flere ganger tidligere.

I 2016 var han nær ved å spore av et tog. Han la flere store steiner, en togskinne og flere andre tunge gjenstander over en strekning på flere hundre meter ved togsporet i Steinkjer.

I retten ble han frikjent for dette tiltalepunktet.

Dommerne kom fram til at det var tvil om tiltalte var i stand til å forstå at handlingene hans kunne sette menneskeliv i fare.

Han ble imidlertid dømt til ett år og seks måneders fengsel blant annet for vold, og for tre tilfeller av trusler. Blant annet for en melding han endte til Morten Bårdsen.

Dette er blant meldingene den siktede ble trusseldømt for i 2018.

Politiet har samlet inn en rekke videobevis i saken. Blant annet fra overvåkning.

– Det sammen med forklaringer fra vitner gjør at vi nå har fått styrket mistanken om at det er en forsettlig handling, sier Ramberg til VG.