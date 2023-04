DRAMATISK: Nødetatene jobber på stedet etter at flere ble påkjørt i Kongens gate i Steinkjer natt til søndag. Flere ble truffet av bilen og en person døde senere av skadene.

Skrekknatten i Steinkjer: − Han bremset, så kjørte han på igjen

STEINKJER (VG) Påskekos, vorspiel, konsert og nattmat. Byturen endte i voldsom tragedie da Sigve Bremset (21) ble påkjørt og drept utenfor et gatekjøkken.

Påskeaften i Steinkjer. Flere hundre personer hadde kjøpt billett for å høre den lokale rapduoen «Skei og PT» på utestedet Vårt Hjem.

– Det er en påsketradisjon at vi har et stort arrangement påskeaften, sier barleder Bjørn Grønli.

Før konserten var Sigve Bremset på vorspiel med kompisgjengen. Dagen i forveien la han ut et bilde fra påskefjellet, med Kvikklunsj, fjell og blå himmel.

– Vi var en kompisgjeng på 15 stykker på vorset. Mange hadde kommet hjem på påskeferie, forteller Benjamin Singsaas (21) til VG.

TRAGEDIE: Sigve var aktiv i idrett og friluftsliv, og hadde en stor vennegjeng i mange miljøer. Natt til søndag ble han drept da en mann i 30-årene kjørte ned folk på fortauet i Steinkjer sentrum.

Rundt klokken 22.30 dro kompisene videre til konserten, der slagere som «Målløs» og «Tikke mot helg» dundret ut av anlegget en time senere.

– Det var kjempegod stemning. Påskestemning! Alle var blide og glade, det var fulle hus, sier Per Thomas Holtan, halvparten av duoen «Skei & PT» til VG om kvelden.

Da konserten var ferdig, halv to på natten, gikk mange ned til Kongens gate og gatekjøkkenet Tasty.

Det var her i kebabkøen 21-åringen ble kjørt ned og drept av en hvit varebil. Bak rattet satt en 30 år gammel mann, som ikke hadde lappen og som var fradømt førerretten.

30-åringen skal ha vært på puben Kings Corner, før han skal ha hentet den hvite varebilen.

Like over klokken to kjørte 30-åringen opp på fortauet.

PREGET SAMFUNN: Mange møtte opp søndag kveld og la ned blomster og tente lys.

En kvinne som ble vitne til hendelsen på nært hold, har fortalt til nyhetsnettstedet Steinkjer24 at hun nettopp hadde kjøpt seg mat da hun og venninnegjengen så en bil komme kjørende inn på fortauet i altfor stor fart.

Kvinnen forteller at bilen først stoppet rett foran 21-åringen og to andre personer. Så skal mannen ha kjørt rett inn i dem.

– Det var ikke sånn at han tok fart langt unna og kjørte i dem. Han bremset etter første gang han traff dem. Så kjørte han på igjen og kjørte dem ned, sier kvinnen til Steinkjer24.

30-åringen er avhørt og har erkjent uaktsomt drap.

Hans forsvarer, Anne Marstrander-Berg, ønsker ikke å uttale seg om det som står i forklaringene.

– Vitneforklaringen har jeg ikke mottatt, sier hun til VG.

Daglig leder ved Tasty kebab og grillmat, Omid Nazari, forteller at den avdøde 21-åringen kjøpte kebab, spiste litt inne, før han gikk ut døra sammen med andre.

– Nesten umiddelbart etter ble han påkjørt. Jeg hørte at gjerningspersonen gasset på, sier Nazari til VG.

Andreas Lillevestre (27) hadde akkurat gått inn på kebabsjappa etter å ha vært på konserten, da han så noe hvitt suse forbi ut av sidesynet.

Så hørte han skrik. Da han snudde seg og gikk ut, så han at folk hadde kastet seg unna.

– Jeg ser også noen som ligger på bakken.

– Jeg kommer aldri til å glemme det synet. Folk sto bare fredelig og spiste maten sin, og så skjer det her, sier Lillevestre.

Gatekjøkken-eier Nazari forteller at han hjalp til ved å gi dem ute på gaten førstehjelpsutstyr.

Lillevestre forteller at han snudde seg tilbake mot kebabsjappa og ropte til kompisene sine at noen måtte ringe ambulanse.

Så begynte han å se etter en hjertestarter blant de åpne stedene i gata, noe som ikke var å oppdrive, ifølge ham.

– Det var folk som jobbet med hjerte-lungeredning på han, og de holdt på frem til ambulansen kom, forteller Lillevestre.

– Mange var redde. Folk var jo bare ute og koste seg, sier Nazari.

ÅSTED: Påkjørselen som endte i drap skjedde utenfor denne kebabrestauranten.

Lillevestre er ikke sikker på hvor lysten han er på en bytur i nærmeste fremtid.

– Du får en støkk. Skal det være sånn at man må ha øyne i nakken når man går ut?

Sigve Bremset ble sendt til sykehus med luftambulanse, men livet hans sto ikke til å redde.

Ifølge nyhetsnettstedet Steinkjer24 skal mannen ha kjørt inn på fortauet ved Torget, og kjørt 70 meter på fortauet før påkjørselen, før han kjørte 40–50 meter videre på fortauet før han kjørte ut på veien igjen.

30-åringen som kjørte på Sigve Bremset, stakk fra stedet, men ble pågrepet i en grøft noen kilometer utenfor sentrum.

VAREBIL: I denne grøften, noen kilometer utenfor Steinkjer, ble gjerningsmannen pågrepet.

Kvinnen som varslet politiet om den hvite bilen i grøfta, har fortalt at 30-åringen fortalte henne på stedet at han hadde kjørt ned tre personer.

30-åringen har erkjent uaktsom drap. Politiet etterforsker likevel om påkjørselen kan ha vært var en villet handling, ikke bare uaktsom kjøring.

– Han er kjempelei seg for det som har skjedd, men han var uforstående til det da han ble kjent med siktelsen i formiddag. Han har ingen forståelse for det som har skjedd, har forsvarer Anne Marstrander-Berg uttalt til VG.

Søndag kveld samlet mange seg i Steinkjer sentrum for å minnes 21-åringen.

– Det kunne vært hvem som helst som sto der. Det er ufattelig, sa Sivert Lyngstad (26) til VG.

– Han var en veldig glad gutt, veldig glad i å trene, sa Lyngstad om avdøde.

Sigve hadde en stor vennegjeng i mange miljøer, formidlet familien mandag kveld via sin bistandsadvokat.

– Sigve hadde stor omsorgsevne for de rundt seg, og han var en kul onkel til seks onkelbarn. Han var stolt over jobben sin i forsvaret.

