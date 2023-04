SYRIA-FARERE: De to søstrene fra Bærum sluttet seg til Den islamske stat de var 16 og 19 år gamle. Bildet viser den yngste søsteren til venstre og den eldste til høyre.

Forsvarere til terrorsiktede søstre: Har en annen forklaring på hva de skulle i Syria

De to søstrene som dro til Syria, har gitt sine første avhør. De er uenige med politiet om hva de foretok seg der.

Advokat Geir Lippestad forsvarer den eldste av de to norsk-somaliske kvinnene.

– Hun avgir en detaljert forklaring, om det som åpenbart er en dramatisk opplevelse. Politiet skal få de detaljene først, men hun er uenig i gjerningsbeskrivelsen som politiet har lagt til grunn for siktelsen, sier Lippestad.

De to søstrene ble hentet hjem til Norge før påske, etter nesten ti år i Syria.

Politiet begrunner siktelsen mot den eldste av søstrene med at kvinnen (29) dro til Syria for å inngå ekteskap med en IS-kriger. Det kom frem i fengslingskjennelsen. Mannen det vises til var en fremtredende islamist og jihadist, hadde eritreisk bakgrunn, og fast opphold i Norge da han dro til Syria.

Svært uenig med politiet

– Nekter hun for å ha giftet seg med denne mannen?

– Hun er altså svært uenig i gjerningsbeskrivelsen. Det gjelder både hva som skjedde før hun dro til Syria, under reisen og etter hun kom dit. Hun har en annen forklaring på hva hun skulle dit og hvem hun skulle møte, sier Lippestad.

– Utover det vil jeg ikke gå inn i noen detaljer i forklaringen hun gir politiet. Det er politiet som skal få hennes forklaring først, legger han til.

Advokaten har tidligere forklart til VG at man må stille spørsmål ved om ekteskap inngått i IS er å anse som reelle ekteskap.

Advokat Geir Lippestad møtte pressen da de to terrorsiktede søstrene fra Bærum landet på Oslo Lufthavn før påske.

I fengslingskjennelsen for den yngste søsteren (26) står det at hun var gift med en britisk-somalisk IS-kriger.

Også hun er uenig med politiets versjon av hvorfor hun dro til Syria, ifølge hennes advokat Hilde Firman Fjellså.

– Hun har forklart seg om hvorfor hun dro til Syria, og det jeg kan si, er at det var ikke for å slutte seg til IS, sier forsvareren.

– Hvordan begrunner hun Syria-reisen?

– Det er ganske sammensatt, men jeg har ikke lyst til å gå nærmere inn i dette på nåværende tidspunkt, sier Firman Fjellså.

Info Dette er Syria-søstrene De to kvinnene har somalisk bakgrunn, norsk statsborgerskap og vokste opp i Bærum.

De ble radikalisert i tenårene, blant annet etter kontakt med den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

De reiste til Syria som tenåringer i oktober 2013, og levde i terrorstaten IS frem til den ble beseiret i mars 2019.

De har vært internert i de to leirene al-Hol og al-Roj siden. Den eldste har to barn, den yngste har ett barn.

Nå hentes de hjem, med hjelp fra norske myndigheter. Årsaken til at det skjer først nå, er at det er først nå de voksne kvinnene har ønsket det. Vis mer

Spørsmålet om i i hvilken grad kvinnenes deltagelse i terrororganisasjonen var frivillig, blir sentralt i etterforskningen av saken.

Siktelsen mot søstrene baserer seg på at de «ved blant annet å være ektefelle med en IS-fremmedkriger og utføre husarbeid, bidro til etableringen og opprettholdelse av IS».

Noe av det PST vil undersøke, er hvilke konkrete aktiviteter kvinnene har gjort da de var i Syria.

– PST kan bekrefte at avhørene med søstrene er i gang, sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST til VG.

– Hva har søstrene forklart til dere?

– Vi ønsker ikke å kommentere hva som foreløpig er kommet frem i avhørene, sier Veum.

PST har tidligere brukt dommen mot den norsk-pakistanske kvinnen som eksempel på hva søstrene kan dømmes for.

– Det beror på en konkret helhetsvurdering. Det må være snakk om aktivt bidrag hvor det å gjøre husarbeid, stelle hjemme og være gift med fremmedkriger som deltar i krigshandlinger, kan medføre å ha deltatt aktivt, så det blir en konkret vurdering, sa påtaleansvarlig i PST Kathrine Thonstad den gangen.

I desember 2022 slo Høyesterett fast at man kan straffes som terrordeltagelse som husmor da retten dømte IS-kvinnen Sumaira Ghafoors til ett år og fire måneder i fengsel for IS-deltagelse.

Den eldste søsteren har to døtre, mens den yngste har én datter.

I mars 2021 intervjuet VG den yngste av de to søstrene i interneringsleiren al- Roj i Syria. I intervjuet snakket hun om livet under IS.

VG spurte også om hvordan hun så på at hun kunne bli dømt for terror ved å ha vært husmor i IS.

– Jeg kan ikke forstå det. Det å ta vare på barn og familie er da ikke kriminelt. Vi holdt huset rent og ryddig, ikke noe mer enn det, svarte hun.