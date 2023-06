HØYRES HUS: Erna Solberg ankom sentralstyremøtet søndag ettermiddag. Hun talte varmt for en miks av offentlig og privat drift av offentlige tjenester.

Solberg vil stille krav til private aktører

Høyre-leder Erna Solberg tok i sin tale til sentralstyret søndag et oppgjør med regjeringens vegring mot å slippe private aktører til. Men hun vil stille strenge krav for å sikre ansatte i private selskaper gode lønn og pensjon.

Kortversjonen Høyre-leder Erna Solberg kritiserer regjeringens motstand mot private aktører og krever strenge krav for lønn og pensjon for ansatte i private selskaper.

Solberg anser regjeringens ønske om å fjerne private aktører fra velferden som et "direkte angrep" på den norske velferdsmodellen.

Hun fremhever fem hovedpunkter Høyre vil prioritere for å få stemmer i kommunevalget 11. september. Vis mer

Ap har ved å kutte ut private aktører innen barnehage og omsorg, argumentert med at private aktører gir dårligere lønns- og pensjonsvilkår.

Solberg tilbakeviste det, men hun ga klare signaler til private aktører:

– Vi må ha strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår, sa hun:

– Noen ganger kan det også gi mer effektiv bruk av samfunnets ressurser fordi aktørene kan levere bedre eller samme kvalitet til en lavere samlet kostnad enn det offentlige. Men det skal selvsagt ikke skje ved å undergrave de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Høyre vil derfor at det skal stilles strenge krav for å sikre dette, sa Høyre-lederen under sin tale til sentralstyret i Høyres Hus i Oslo søndag ettermiddag.

Sentrale punkter

Talen var bygd på innholdet i en Høyre-rapport om bruken av offentlig og private innen offentlige tjenester.

Ved siden av at det må stilles trenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår, er det disse punktene Høyre vil bruke for å ta vare på den norske velferdsmodellen:

Det offentlige må bli bedre til å bestille tjenester.

Mer åpenhet om eierskap, organisering og økonomi.

Bedre brukerinvolvering og høyest mulig kvalitet.

Det må bli enklere og raskere å inngå samarbeid med private og ideelle.

– Direkte angrep

Hun sa at offentlig drift må suppleres av private.

– Regjeringen og SV har satt ned et utvalg som skal utrede hvordan private aktører skal fases ut av velferden. Ikke bare er det en avsporing fra de store, viktige utfordringene samfunnet vårt står overfor. Det er et direkte angrep på den norske velferdsmodellen, som har tjent oss godt i generasjoner, sa hun.

BYTTERETT: Solberg sa at hun vil gi folk bytterett på velferdstjenester.

Solberg sa hun ønsker private alternativer fordi det skaper bredere og bedre offentlige tilbud.

– Det er et paradoks at man har bytterett hvis man kjøper en paraply, som jeg tross alt har kjøpt en del av i livet. Men ikke hvis man er misfornøyd med hjelpen man får til de mest grunnleggende tingene i livet, hun fortsatte:

– Høyre vil derfor gi folk en bytterett – ikke bare en klagerett – på velferdstjenester. Og den bytteretten skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboken. I kommuner som styres av Høyre etter valget, skal vi gjennomføre pårørendeundersøkelser, ha åpenhet om resultatene, og

lytte til dem.

Fem punkter

Hun punktet også opp de fem fremste sakene de vil prioriterere for å få folk til å stemme på hennes parti i kommunevalget 11. september.

De vil ha en skole med læring og mestring for alle barn.

Kvalitet og valgfrihet i eldreomsorgen.

Raskere saksbehandling for boligbygging og næringsutvikling.

De vil holde skattene og avgiftene nede.

Kommunenes tilbud kan bli bedre ved også å slippe til private og ideelle alternativer.

Lyspunkt

Hun brukte mye tid i talen på skolen og hvor viktig det er med tidlig innsats for å hjelpe barn som sliter, blant annet med psykiske plager.

Men hun formidlet også et lyspunkt.

– Nylig kom en helt fersk Ungdata-undersøkelse. For første gang siden 2015, kan forskerne dokumentere en liten nedgang i andelen ungdom som rapporterer om mange psykiske plager.

Hun sa hun håper dette er starten på en positiv utvikling.

– Men la meg gjøre det klinkende klart: Den utviklingen kommer ikke av seg selv. Vi må ta psykiske helseutfordringer blant barn og unge på større alvor.