BLE SPYTTET PÅ: Rektor Terje Liland (t.h.) ved Lyngdal ungdomsskole måtte avbryte et møte partileder Sylvi Listhaug og andre Frp-politikere for å håndtere en voldshendelse mandag ettermiddag.

Listhaug vitne til voldshendelse på skole – rektor ble spyttet på

Under et skolebesøk på Lyngdal ungdomsskole mandag, ble Frp-leder Sylvi Listhaug vitne til det hun kom for å diskutere: Vold og trusler i skolen.

Kortversjonen Frp-leder Sylvi Listhaug ble vitne til en voldshendelse under et skolebesøk på Lyngdal ungdomsskole mandag.

En elev ble angrepet av gutter fra en annen skole i skoletiden.

Listhaug mener det er en volds- og trusselepidemi i norsk skole og at myndighetene må ta dette mer alvorlig.

Politiet bekrefter hendelsen. Ingen personskader er meldt.

Rektor Terje Arvid Litland påpeker hvor mye tid og krefter slike hendelser tar fra skoleansatte. Han etterlyser ressurser for å håndtere utfordringer. Vis mer

En elev i 10-klasse ble mandag angrepet av gutter som oppsøkte eleven i skoletiden.

Lyngdal avis omtalte voldshendelsen først.







– Det er en volds- og trusselepidemi i norsk skole. Det må undervisningsministeren og de andre partiene ta innover seg, sier en rystet Listhaug på telefon til VG.

Da hun ankom skoleplassen, så Listhaug noen ungdommer ryke sammen i det hun oppfattet som slåsskamp.

– Vi så en lærer som sprang av gårde da vi gikk inn til møtet. Det gikk litt tid, men underveis i møtet om det en lærer springende inn og måtte ha med seg rektor, forteller Listhaug.

FIKK SKOLEHVERDAGEN TETT PÅ: Skolebesøket ble mer dramatisk enn tenkt for Frp-leder Sylvi Listhaug og hennes følge.

Rektor Terje Arvid Litland skal da ha forlatt møtet.

– Da han kom tilbake etter en stund, fortalte han at det hadde kommet elever fra en annen skole som skulle ha fatt i en elev. De hadde spyttet rektor i ansiktet, sier Listhaug.

– Det var en veldig ekkel situasjon, noe han også ga uttrykk for. Han var preget av at det var en særdeles ubehagelig opplevelse.

Politiet bekrefter hendelsen

Operasjonsleder Tom Einar Gausdal i Agder politidistrikt bekrefter overfor VG at det har vært en voldshendelse på skolen mandag.

Politiet ble varslet klokken 14 mandag ettermiddag og rykket da ut. Ifølge operasjonsleder Gausdal er det ikke meldt om personskade.

– Alle involverte er over den kriminelle lavalderen. Vi har snakket med fornærmede og gutten som oppsøkte ham.

Aktiver kart

Rektor: – Tidsbruken veldig synlig

Ifølge rektor Terje Arvid Litland (65) dreier det seg om tre gutter som skal ha oppsøkt en avgangselev. Bare fornærmede er elev på Lyngdal ungdomsskole.

– Jeg har snakket med fornærmede og to av guttene som oppsøkte ham. Den tredje hadde forsvunnet innen jeg kom til. Hendelsen skjedde i skolegården, sier Litland i et telefonintervju med VG mandag ettermiddag.

Han beskriver det som «surrealistisk» at eleven ble utsatt for vold og trusler samtidig som Listhaug og lokale Frp-ledere var på besøk.

VURDERER Å ANMELDE: Rektor Terje Arvid Litland (65) lover at Lyngdal ungdomsskole har en plan for å trygge eleven som ble angrepet mandag.

Selv ble rektoren truffet av en «spyttdusj» på overkroppen da han gikk etter to av guttene som gikk gjennom skolebygget for å unnslippe.

– Det var nesten så det var arrangert. Det ble veldig synlig hvor mye tid av ledelsen, kontaktlærer og andre ansatte slike hendelser tar. Myndighetene må virkelig se på hva det tar av tid og krefter for en skoleledelse for å kunne være en støttespiller for ansatte og elever, sier Litland.

Skolen vurderer å anmelde hendelsen.

Redd liv vil gå tapt

Sylvi Listhaug mener hendelsen illustrerer utfordringene i den norske skolen.

– Jeg har besøkt flere skoler i det siste som melder det samme: En økende tendens med vold og trusler, sier Listhaug.

– Frp mener vi må ta vold og trusler i skolen på langt større alvor enn det resten av det politiske Norge gjør. Vi må sørge for at lærere får flere virkemidler før liv går tapt.

1 / 2 OMVISNING: Rektor Terje Arvid Litland (ytterst til høyre) under skolebesøket til Frp-leder Sylvi Listhaug Lyngdal ungdomsskole. forrige neste fullskjerm OMVISNING: Rektor Terje Arvid Litland (ytterst til høyre) under skolebesøket til Frp-leder Sylvi Listhaug Lyngdal ungdomsskole.

Slik situasjonen er i dag rammes både lærere og medelever, mener Listhaug.

– Regjeringen har kommet med et forslag til endring som skal gi lærere mulighet til å forsvare seg og medelever, men det holder ikke. Endringen skal ikke innføres før om et år. Situasjonen er alvorlig, det trengs å ta grep nå, sier partilederen.

Skrint med etterfølgere

Tilbake i Lyngdal er rektor Terje Arvid Litland mindre opptatt av makt enn midler. Han går av med pensjon til sommeren og er bekymret for både etterfølgerne og elevene:

– Det er bare én søker til stillingen, sier han.

– Å være rektor i nær 30 år har vært en fantastisk reise, men det er få som er interessert nå. Du sliter deg ut, du bli spist opp. Jeg håper de som skal fortsette får krefter og mot til å stå i denne jobben.

Mer makt er ikke løsningen, mener Litland. Han etterlyser midler til relasjonsbygging og alternative skoletilbud.

– Hvis du skal få barn til på lykkes, må de kjenne på mestring. Ikke at vi dreper den. Gjør vi det, blir elevene akkurat slik vi ikke vil ha dem: Kaster papirfly, går ut av timen, blir såkalte «vandrere».

Litland etterlyser styrking av skoleledelsen og ressurser for å kunne tilpasse skolehverdagen til elever som ikke takler en teoritung og stillesittende hverdag.

Avviser Listhaugs kritikk

Statssekretær Sindre Lysø uttaler seg i en e-post på vegne av utdanningsminister Tonje Brenna mandag kveld.

– Sylvi Listhaug har selv sittet i regjering, uten å gi noe svar til alle de lærerne som har lurt på hvor grensene skal gå for når man kan gripe inn fysisk når en situasjon oppstår. Denne regjeringen tar tak i problemstillingen og foreslår for første gang regler for dette, skriver Lysø til VG.

SVARER: Statssekretær Sindre Lysø.

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår situasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt, påpeker han.

– Det har skapt en usikkerhet og det har kommet flere oppfordringer om å regulere dette. Vi foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. Forslaget stiller også tydelige krav til at skolen må jobbe forebyggende for å unngå at slike situasjoner oppstår, skriver statssekretær Lysø videre.

Han sier regjeringen vil innføre reglene for å gjøre lærerne tryggere på hvordan de kan håndtere situasjoner med utagerende og voldelige elever.

– Tydeligere regler vil ikke alene løse problemene med utagerende oppførsel i skolen, men de vil styrke rettssikkerheten, noe som er et viktig skritt på veien.