SLETTER: Fardal har ikke fjernet TV-kanalen sin på Facebook, men han har nå slettet sin største plattform på sosiale medier der videoer ble spredd. Her filmer Fardal innhold under en demonstrasjon mot barnevernet i Bergen høsten 2022.

Eksponerte barn på sosiale medier: Fardal har slettet Facebook

Barnevernaktivist Rune Fardals (64) største plattform der barn ble eksponert, hans egne Facebook-profiler, er nå lagt ned. Fardal sier at det er på grunn av Facebooks «sensur».

VG og Faktisk.no har avslørt at aktivist Rune Fardal (64), gjennom sosiale medier og på sin digitale TV-kanal, har eksponert over 100 barn.

Forrige uke ble det kjent at Fardal er siktet siktet Når en person får status som siktet, er mistanken mot ham såpass styrket at politiet erklærer ham for siktet. Etter en etterforskning vil saken enten bli henlagt, eller den siktede vil tiltalt for en kriminell handling. Enhver som blir siktet for en straffbar handling, skal antas uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.av politiet for å ha publisert videoer som inneholder «sensitive, personlige opplysninger om mindreårige barn».

Neste steg er at Fardal kalles inn til avhør, opplyste politiet.

Datatilsynet har også åpnet sak for å undersøke Fardals virksomhet.

Info Slik har VG jobbet VG skriver at Rune Fardal har eksponert over hundre sårbare barn på nett.

Tallet er basert på en kartlegging av Rune Fardals videoer, der barn blir eksponert gjennom foreldre, seg selv eller Fardal. Mange barn identifiseres med opplysninger som ansikt, navn eller bosted. Enkelte er helt eller delvis anonymisert.

I disse videoene deles det sensitive opplysninger om barnas barnevernsaker. Vis mer

Fardal har spredd sensitiv informasjon om barn på sosiale medier gjennom sin kanal Familiekanalen, og sine to egne Facebook-profiler.

Det er på de to sistnevnte profilene Fardal har hatt flest følgere, og publisert hundrevis av innlegg og videoer om barnevernet og familier.

Nå er ikke lenger Fardals to Facebook-profiler å finne. Disse er slettet, bekrefter Fardal selv på TikTok.

Rune Fardal på et møte om menneskerettigheter i høst.

– Utestengt

Fardal er gjentatte ganger blitt utestengt fra Facebook fordi Facebook mener han har delt feilinformasjon.

Utestengelser er årsaken til at Fardal nå sletter profilene, forklarer Fardal på TikTok:

– Facebook, som jeg er utestengt fra fordi jeg lenket til en video fra NRK, tjener penger i bøtter og spann på annonser på mine profiler – som jeg ikke får lov til å skrive på. Hvorfor skal jeg ha de profilene der?

Han sier videre:

– Så folkens, jeg vurderer å ta ned begge mine Facebook-profiler – og flytte meg over til et annet sted hvor det går an å gi uttrykk for sine meninger.

Fardal har ikke svart på VGs henvendelser om denne saken, men mandag bekrefter Fardal i kommentarfeltet på TikTok at Facebook-profilene er slettet.

Hans resterende profiler på andre sosiale medier, og Familiekanalens side på Facebook, er fremdeles åpen og har flere tusen følgere. På Familiekanalens Facebook-side står det:

«Rune Fardal er lei fascist sensuren og stengt sine private Facebook profiler. Han finnes nå på Telegram, TikTok og YouTube».

Etter VG og Faktisk.nos avsløringer har Fardal tidligere slettet åtte videoer der barn omtales fra alle sine plattformer.

– Han bør slette videoene med en gang, og aldri gjøre noe tilsvarende igjen, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe i høst.

BA FARDAL SLETTE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

– Alle er ikke kritiske

Fardal sa i høst han ikke vil slette større deler av innholdet på sin kanal, Familiekanalen:

– Alle er ikke kritiske til innholdet. Det må være en grunn til å fjerne det, for det er ikke alle som vil ha det bort.

Fardal selv mener hans virksomhet belyser offentlige overgrep. Fokuset er ikke å eksponere barn, men å gi foreldre en stemme, har Fardal sagt til VG i høst:

– Jeg har aldri fått tilbakemeldinger på at det jeg gjør er ulovlig.

Barnevernet er veldig opptatt av at barnets stemme skal høres, men ikke når den kritiserer barnevernet, mener Fardal.

– Dersom foreldre skal nektes omtale sine saker i barnevernet offentlig, vil dette bryte klart med hele grunnlaget for ytringsfrihet.

Barn er ikke laget av porselen, har Fardal sagt:

– Mange barn har veldig klare meninger om både sitt eget og familiens liv.

Facebook har ikke svart på VGs spørsmål om utestengelsene av Fardal.