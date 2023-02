RESTEFEST: Selv om Sigurd Salberg Pedersen (26) og Even Vangsnes (25) ikke syns det er grunn til å klage på matprisene, er de nøye med å spise opp kakerestene etter bursdagsfeiringen dagen før.

Kollektivet fyller fryseren med brød fra søpla

TROMSØ (VG) I dette kollektivet er de enige om at de ikke har grunn til å klage på høye matpriser. De sparer hundrevis av kroner i uken på å plukke opp brød butikkene ikke vil selge fra søppelet.

Det siste året har prisene på matvarer – og det meste annet – økt betraktelig. Fra desember 2021 til samme måned i 2022, økte prisene i matbutikkene med 13,5 prosent. Og onsdag denne uken var det varslet av prisene skulle gjøre enda et hopp.

VG møter Even Vangsnes (25) og Sigurd Salberg Pedersen (26) hjemme i kollektivet i Tromsø sentrum den første kvelden i februar, samme dag som dagligvarekjedene har skrudd opp prisene enda et hakk.

– Jeg måtte storhandle i går, før prisøkningen, sier Pedersen når han viser oss hva de har i kjøleskapet.

Les også Professor om prishoppet: – Ingen av prisene er ærlige Prissjokk på Zalo, Mills Kaviar og Gilde servelat skapte storm 1. februar.

Over natten, fra 31. januar til 1. februar, ble handlekurven hos to av dagligvarekjedene rundt ti prosent dyrere, viste VG og E24s matbørs. Men siden har prisene gått ned igjen.

PRISHOPP: Sigurd innrømmer at han handlet litt ekstra 31. januar, etter å ha lest om det forventede prishoppet på mat.

Før prisøkningen hadde Kiwi allerede varslet at prislås på flere varer, og før helgen fulgte Rema 1000 og Coop etter med å senke prisene sine igjen.

Feiret bursdag med kake

I kollektivet i Tromsø har Vangsnes akkurat kastet i seg dagens middag. En frossenpizza fra Coop, kjøpt på tilbud: To for 50 kroner. På benken står en halvspist sjokoladekake.

– Sigurd hadde bursdag i går, så jeg bakte kake til han, helt fra bunnen av, forteller Vangsnes.

Han har permisjon fra sykepleierstudiene og jobber som miljøarbeider på psykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Les også Slik ser studentenes kjøleskap ut Med matpriser som har økt rundt ti prosent over natten, opplever flere studenter VG har snakket med et enda mer presset matbudsjett.

Gårsdagens jubilant skriver for tiden bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. Ved siden av innspurten av studiene, jobber han i en deltidsstilling på universitetet og som frilansfotograf.

Det er tredjemann i kollektivet, medisinstudent Daniel Ribe, som eier leiligheten guttene bor i.

– Ikke typisk studentliv

I underetasjen er det fullt av friluftsutstyr. Guttene er ivrige skikjørere og klatrere – og det er dyre hobbyer.

– Vi lever jo ikke det typiske studentlivet, sier Vangsnes.

SUNN KOST: Guttene i kollektivet er aktive friluftsfolk og opptatt av å spise mat med mye næring – men unner seg også litt snop.

– Nei, vi er kanskje ikke de studentene du vanligvis leser om i mediene, men studentmassen er jo veldig variert, sier Pedersen.

– Det er jo mange studenter som har det trang økonomisk, men for de fleste går det jo greit. Vi har bare blitt vant til at maten er så billig, sier Pedersen, og legger til:

– Vi i Norge har det jo veldig godt. Resten av verden lider mye mer av dette enn vi gjør.

– Handler mest på jokeren

Med en husleie på 6500 kroner, tror ikke guttene at det hadde gått an å få det til å gå rundt uten å jobbe ved siden av.

– Med den livsstilen vi har, hvor vi farter mye rundt og er ute på ski, er det nok ingen av oss som hadde greid oss kun på studiestøtten, sier Vangsnes.

– Jeg tenker jo at man må kunne forvente at studenter også jobber litt, enten ved siden av studiene eller i ferier, sier Pedersen, og legger til:

– I hvert fall hvis man skal unne seg mer enn det helt grunnleggende.

Vangsnes peker seg selv ut som den minst økonomiske i kollektivet. Han har alltid jobbet mye, og ikke vært nødt til å tenke så mye på hva han bruker penger på.

KONDITOR: Even Vangsnes (25) har bakt kake til kompis og samboer Sigurd, som fylte 26 år dagen før VG kom på besøk.

– Jeg handler mest på jokeren nedi gata her, og tenker nok ikke så veldig økonomisk. Jeg er veldig bedagelig anlagt på den måten, sier 25-åringen.

– Vi to andre er nok mer strukturert på det, sier Pedersen.

– Følger med på tilbud i butikkene?

– Ja, og jeg ser alltid i datohylla. Er det tilbud på egg så plukker jeg med meg flere pakker, sier Pedersen.

Les også Frykter for studentenes helse: – Dropper legebesøk Studenter dropper legebesøk fordi de ikke har råd, forteller studentleder.

– Og vi spiser en del mat som er ganske langt over utløpsdato, så vi er ikke så fine på det, sier Vangsnes.

Leter i søppelet

Men ett grep har kollektivet tatt, som sparer dem for flere hundre kroner i uken.

– Vi «dumpster diver» etter mat av og til, forteller Pedersen.

«Dumpster diving» er å plukke spiselig mat fra søppelcontainere, gjerne utenfor matbutikker etter stengetid.

MEIERIFUNN: – Melken i kjøleskapet fant vi i containeren for noen dager siden, sier Sigurd.

Det er stort sett brød guttene tar med seg fra søppelcontainerne utenfor matbutikkene.

– Det er veldig enkelt å spare på. Brød kastes det stort sett masse av, så vi kan dra en gang annenhver uke, så fyller vi opp fryseren med det, sier han.

Ferske tall fra Norsk institutt for bærekraftsforskning (Norsus) viser at vi kaster nær 300.000 brød om dagen i Norge.

Godt over 100.000 av disse kastes daglig i butikkene, mens husholdninger kaster rundt 170.000 brød.

I boden under trappen har guttene en fryseboks som er full av brød butikkene ikke vil selge.

1 / 2 FULL FRYSER: Cirka annenhver uke «dumpster diver» kollektivet etter brød, slik at de kan fylle opp fryseren. forrige neste fullskjerm

– Ja, det sparer vi masse penger på. Brød har jo blitt dritdyrt, sier Vangsnes.

– Når fryseren er tom og vi ikke har orka å dra på «dumpster diving», er det sure penger å betale 50 kroner for et brød, sier Pedersen.

De tar av og til med seg andre varer fra søppelet også: Grønnsaker, meieriprodukter og egg – og bakervarer som skolebrød og pizzaboller.

– Men dette har vi drevet med uavhengig av det som har skjedd med matprisene det siste året, så det er ikke et tiltak fordi det er blitt dyrere, sier Pedersen.

Dropper champagnen

Selv om Pedersen synes han har nok penger til det han trenger, sløser han ikke når han handler i matbutikken.

– Jeg ser jo på prisene når jeg er i butikken at det er blitt dyrere. Jeg sjekker kilopris og velger det billigste, men jeg har nok hele tiden prøvd å leve relativt nøkternt, så det er ikke så stor forskjell for meg, sier Pedersen.

Han forteller at han har tatt et bevisst valg om å prioritere slik at han har fritid og penger nok til å drive med friluftshobbyene. Det går på bekostning av dyre ferier og byturer.

– Vi tar oss en fest i ny og ne, men vi kjøper ikke akkurat champagne på byen. Det er lite luksus her, sier Pedersen.

Han legger til:

– Jeg verdsetter fritiden min ganske høyt, og er jeg villig til å gjøre de prioriteringene som må til: Reise mindre, men heller gjøre ting her, sammen med venner.