Justisminister Emilie Enger Mehl hadde TikTok på tjenestemobilen

For første gang innrømmer justis- og beredskapsministeren at hun hadde den omstridte appen på tjenestemobilen.

Det gjør hun i et intervju med TV 2 onsdag.

Mehl bekrefter at hun hadde TikTok på en ugradert tjenestemobil i en måneds tid i fjor høst.

Dagbladet har i flere artikler omtalt justisministerens bruk av den kinesiske appen Tiktok. Flere ganger har avisen spurt om Mehl også har lastet ned appen på jobbtelefonen sin.

TikTok har blitt omtalt som kontroversiell fordi appen blant annet blir levert av det kinesiske selskapet ByteDance, som samler inn store mengder data om brukerne.

LES KRONIKK: Statsråder på TikTok er en sikkerhetsutfordring.

– Helt siden det ble stilt spørsmål om dette første gang, har jeg forsøkt å svare både Stortinget og mediene så åpent og ærlig som jeg mener er klokt, om min TikTok-bruk. Men jeg er også bevisst på at all informasjon kan misbrukes, sier Mehl til TV 2.

– Men nå er det så mange spekulasjoner – som jeg opplever at går utover det som det er grunnlag for – at jeg vil avklare at jeg hadde TikTok på min ugraderte tjenestetelefon fra månedsskiftet august/september i høst til en av de første dagene i oktober, sier hun til kanalen.

Mehl sier til TV 2 at hun at hun diskuterte saken med andre i departementet, før hun lastet ned appen.

– Det ble da klart at det ikke forelå noen råd som er spesifikt rettet mot TikTok. Det er ikke noen råd om at man ikke bør laste ned akkurat den appen, sier Mehl.

Sett denne? VGTV tester det AI-tjenesten ChatGPT mener er verdens beste cupcakes" med TikToker Kaayne