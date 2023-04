OMSTRIDT ROLLE: Kjersti Stenseng er partisekretær i dag. Helga Pedersen har åpnet for å bli det.

Ap-veteraner støtter Helga Pedersen: − Trenger en ny partisekretær

En rekke tidligere Ap-topper mener partiet bør ha vrake sittende partisekretær Kjersti Stenseng. De peker på Helga Pedersen.

Kortversjonen Arbeiderpartiet skal velge ny ledelse på landsmøtet 4.-6. mai.

Valgkomiteen har laget et forslag til ny ledelse. De vil at partisekretær Kjersti Stenseng blir sittende.

Flere gamle Ap-topper ønsker å erstatte Stenseng med Helga Pedersen. Vis mer

– Jeg støtter at vi skal få de nordnorske, gode kandidatene inn. Så jeg ble veldig glad da Helgas kandidatur kom opp, sier Tove Karoline Knutsen (Ap) til VG.

Den tidligere stortingsrepresentanten (2005–2017) og Spellemannpris-vinneren mener at Ap bør bytte ut dagens partisekretær Kjersti Stenseng med Tana-ordfører og tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen.

– Håper du hun stiller?

– Ja, det må hun vurdere om er riktig for henne. Hun er et godt navn og jeg vil støtte henne, når hun sier at hun kan tenke seg å være kandidat. Dette er veldig spennende! sier Knutsen.

VETERAN: Tove Karoline Knutsen satt på Stortinget for Ap i 12 år, vant Spellemannprisen i klassen visesang i 1984 og sitter i dag i Kringkastingsrådet.

Kan ta kampen

Aps valgkomité vil at Stenseng fortsetter som partisekretær – men Pedersen avviser ikke å ta kampen på selve landsmøtet.

Ifølge VGs opplysninger jobber støttespillerne hennes intenst med telling av landsmøtedelegater for å vurdere støtten til Pedersen ved en eventuell kampvotering på landsmøtet.

I en uformell avstemning i Facebook-gruppen «Sosialdemokrater» har 252 personer svart på hvem de vil ha som partisekretær: Pedersen fikk 89 prosent av de 252 stemmene – mens Stenseng fikk 11 prosent.

Blant de som er stemt for Pedersen er en rekke Ap-veteraner, blant annet Knutsen, mens Fellesforbundet-leder Jørn Eggum har stemt for Stenseng. Han ønsker ikke å utdype dette overfor VG.

JENS’ MANN: I syv år var Svein Fjellheim statssekretær ved Statsministerens kontor. Her med sjefen, daværende statsminister Jens Stoltenberg, på Fellesforbundet-møte i 2011.

– Gjort en grei nok jobb

Også Svein Fjellheim (Ap) har gitt sin støtte til Pedersen i den uformelle avstemningen. Han var statssekretær ved Statsministerens kontor under Jens Stoltenberg fra 2005 til 2012 og har bakgrunn fra LO.

– Stenseng har gjort en grei nok jobb, men etter åtte år som partisekretær opplever jeg at det er viktig med fornyelse, sier Fjellheim til VG.

Han erkjenner at å tvinge frem et slikt skifte vil kunne endre kabalen en enstemmig valgkomité har gått inn for, og at Nord-Norge risikerer å miste sentralstyreplasser.

– Det kan godt hende, men jeg mener også etter at valgkomiteen har kommet med sin innstilling, at Helga Pedersen bør bli partisekretær hvis hun fortsatt ønsker det.

OSLO-VETERAN: Knut Roger Andersen vil bytte ut Kjersti Stenseng med Helga Pedersen. Her fra et VG-intervju i 2010.

– Trenger et skifte

Mangeårig lokalpolitiker i Oslo Ap, Knut Roger Andersen, mener også at det bør fremmes og støttes et benkeforslag på Helga Pedersen på Ap-landsmøtet.

– Vi må bygge et moderne sosialdemokratisk parti, og da trenger vi en ny partisekretær. Så lenge Helga er innstilt på å stille, så mener jeg sjansen for å vinne frem via et benkeforslag er stor, sier Andersen til VG.

Han mener det ikke trenger utløse andre endringer i valgkomiteens innstilling.

– Å bytte inn en partisekretær fra nord med en fra Innlandet, mener jeg kan gå helt utmerket uten at det innvirker på de øvrige innstilte. Partisekretærjobben er den nest viktigste etter partilederen, fordi vedkommende i realiteten er en daglig leder av partiet. Vi trenger et skifte i det vervet, sier han.

