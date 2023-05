FEST: Kongeparken er rigget og klar for flere tusen russ som skal feste i helgen.

Åtte russebusser tatt i storaksjon

KONGEPARKEN (VG) Statens vegvesen har gjennomført storkontroll av russens kjøretøy før Landstreff Stavanger.

Fredag klokken 06.00 fikk de første bussene rulle inn i Kongeparken, før det ble flere stoppet i kontroll.

Åtte av 21 kontrollerte busser fikk kjøreforbud.

Forbudet ble gitt for manglende belter, løyve, blokkerte nødutganger og manglende sikring av last som høyttalere og utstyr/aggregat.

Statens vegvesen gjennomførte storkontroll av russens busser og biler natt til fredag, rundt en times kjøretur sør for Landstreff Stavanger.

Russ fra hele landet er samlet i Kongeparken i Gjesdal kommune i helgen, til Norges største russefest. I år kommer rundt 15.000 russ til landstreffet.

Flere kom kjørende til festen, og ble vinket inn til kontroll.

– Hovedfokuset er på E39 hvor det kommer inn mye russen før Øst- og Sørlandet, sier kontorsjef i Statens vegvesen Paal Fossan.

Han forteller at det var rolig store deler av kvelden, men at det begynte å komme flere kjørende rundt 04-tiden. VG snakker med Fossan klokken 07.30 etter at kontrollen er ferdig.

– Kjøretøy som er trafikkfarlige

Det er ventet over hundre busser og flere hundre biler fra hele landet til landstreffet, majoriteten kjører langs europaveien.

– Her på Krossmoen kontrollstasjon har vi mulighet til å ta inn kjøretøyene på en sikker måte, og det er plass til å parkere kjøretøy som er trafikkfarlige og får kjøreforbud.

Russebussene som måtte stå igjen i kontrollen har bruksforbud til feilene eller manglene blir rettet, opplyser veivesenet.

Fokus på det tekniske

Også i 2022 fikk flere biler og busser kjøreforbud, og måtte bli stående etter igjen etter kontrollstasjonen.

Russen må da komme seg videre med taxi eller andre kjøretøy.

– Hva har dere sjekket?

– Vi har fokus på det tekniske på kjøretøyene, bruk av belte, hviletid til bussjåfører og så gjør vi bremsetester.

LANDSTREFF: Russen bruker flere millioner kroner på å gjøre bussene festklare, men ikke alltid er den tekniske tilstanden god. Slik så festen ut i 2018.

Fossan forteller at veivesenet samarbeider med landstreffet slik at de vet når majoriteten av russen kjører mot Kongeparken.

– I natt har vi vært åtte stykker fra Statens vegvesen, i tillegg til ansatte fra politiet som har vært med.

VG har tidligere skrevet flere saker om russebusser. Flere betaler opptil en million for å leie de feteste bussene.